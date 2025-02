Ethan Hawke critica la influencia de las redes sociales en el cine: “es una locura” escoger a un actor por sus seguidores

Ethan Hawke en la presentación de su película 'Blue Moon', durante el Festival de Cine de Berlín. REUTERS/Liesa Johannssen

El actor Ethan Hawke, quien recientemente presentó su película ‘Blue Moon’ en el Festival de Cine de Berlín, expresó su preocupación por la creciente influencia de las redes sociales en la industria cinematográfica, tras saber que algunos directores escogen su elenco basados en el número de seguidores que tienen los actores en instagram.

Durante una conversación con periodistas en el festival de Berlín, Hawke abordó un tema que previamente había sido señalado por su hija, Maya Hawke, quien también es actriz. Según el actor, la práctica de elegir intérpretes basándose en la cantidad de seguidores que tienen en las redes sociales es “una locura” y plantea serias interrogantes sobre el futuro del cine.

Hawke explicó que esta tendencia no solo afecta la calidad de las producciones, sino que también genera incertidumbre entre los actores. “A veces estoy en el proceso de montar una película y alguien me dice: ‘deberías elegir a esta persona porque tiene 10 millones de seguidores’. Y yo pregunto: ‘¿Ha actuado antes?’ La respuesta suele ser no. Es una locura pensar que esto puede ayudar a hacer una película”, afirmó el actor, quien ha sido nominado al Oscar en múltiples ocasiones.

Maya Ray Thurman Hawke​ es una actriz, cantante y compositora estadounidense, hija de los actores Uma Thurman y Ethan Hawke.. REUTERS/Mario Anzuoni

La discusión sobre este fenómeno comenzó cuando Maya Hawke, conocida por su participación en ‘Stranger Things’ y ‘Asteroid City’, habló sobre el tema en el podcast ‘Happy Sad Confused’.

Durante la entrevista, la actriz reveló que algunos productores exigen a los directores que seleccionen actores con un número mínimo de seguidores en redes sociales para garantizar el financiamiento de los proyectos. “Es una línea realmente confusa de caminar”, comentó Maya, quien también expresó su desdén por Instagram, calificándolo como una plataforma que “apesta”.

Según Maya, esta práctica pone en una posición difícil a los directores, quienes deben equilibrar sus decisiones artísticas con las demandas comerciales de los productores. La actriz señaló que, aunque comprende la lógica detrás de estas exigencias, considera que priorizar la popularidad en redes sociales sobre el talento actoral es perjudicial para la industria.

Por su parte, Ethan Hawke, quien ha trabajado en el cine durante más de tres décadas, reflexionó sobre cómo muchos jóvenes creen que el éxito en la actuación depende de aspectos superficiales, como la apariencia física o la popularidad en redes sociales. “Conozco a muchos jóvenes actores que piensan que ser actor es tomar batidos de proteínas e ir al gimnasio”, comentó el actor, añadiendo que esta percepción distorsionada puede desviar a los aspirantes de lo que realmente importa en la actuación.

Hawke se ha ganado su lugar en Hollywood después de más de tres décadas de carrera. REUTERS/Eric Gaillard

Ethan Hawke recordó a figuras como Philip Seymour Hoffman, a quien conoció cuando tenía 18 años, y destacó que su enfoque hacia la actuación era mucho más profundo y significativo.

“Robert De Niro no es grandioso porque tenga abdominales. Si el papel lo requiere, lo hará, pero ser un gran actor es mucho más que eso”, afirmó Hawke, subrayando la importancia de la dedicación y el compromiso artístico por encima de las apariencias.

A pesar de su crítica hacia las redes sociales, el actor reconoció que su hija Maya le ha enseñado mucho sobre cómo estas plataformas influyen en la industria del entretenimiento.

Según el actor, Maya lo ha alentado a participar más activamente en Instagram, aunque también le ha señalado errores en su uso. “Ella me dice: ‘Papá, necesitas una cuenta de Instagram… Ese fue un post terrible, bórralo’”, relató Hawke entre risas.

El actor aprovechó para expresar su admiración por el talento y la creatividad de su hija, quien no solo actúa, sino que también pinta, canta y compone música. “No me preocupo por ella, ella lo resolverá. Siempre está siendo creativa”, afirmó Hawke, destacando la capacidad de Maya para adaptarse a los desafíos de la industria.

Maya Hawke fue la primera en rechazar el impacto que tienen los seguidores de redes sociales en la selección de los actores para la producción de películas. REUTERS/Gonzalo Fuentes

En un momento en que las redes sociales tienen un impacto cada vez mayor en todos los aspectos de la vida, la industria del cine enfrenta el desafío de encontrar un equilibrio entre las demandas comerciales y la preservación de su esencia artística.