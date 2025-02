Ranking de las películas más populares en X para ver esta noche

Estas son las películas de las que todos los tuiteros están hablando. (Infobae/Jovani Pérez)

X (antes Twitter) se ha convertido en una de las plataformas más usadas por los internautas en los últimos años por diversas razones como la facilidad para hacer comunidades, por la publicación de mensajes en tiempo real y porque a través del sitio se pueden ubicar los temas más hablados del momento, por lo que también es un medidor sobre qué tanto impacto tienen ciertos títulos de series y películas.

Con más de 300 millones de usuarios, al día se generan más de 65 millones de tuits y se realizan 800 mil peticiones de búsquedas, por lo que el aparecer en el recuadro de tendencias en Twitter garantiza notoriedad -para bien o para mal- y, en el caso del entretenimiento, que más gente muestre interés por reproducir cierta producción.

Aunque en la nueva era digital podría ser fácil perderse entre tantas novedades, las tendencias de X —que siempre se van a caracterizar por el uso de los famosos hashtags— pueden ser una guía sobre qué títulos están de moda y resultan imperdibles.

Estas son las películas más mencionadas en X en las últimas horas:

1. Five Nights at Freddy's

Menciones: +15

Un guardia de seguridad con problemas comienza a trabajar en Freddy Fazbear's Pizza. Mientras pasa su primera noche en el trabajo, se da cuenta de que el turno de noche en Freddy's no será tan fácil de superar.

2. Blue Beetle

Menciones: +5

Un adolescente mexicano encuentra un escarabajo alienígena que le proporciona una armadura superpoderosa.

3. Kong: La isla calavera

Menciones: +5

En los años 70, un variopinto grupo de exploradores y soldados es reclutado para viajar a una misteriosa isla del Pacífico. Entre ellos están el capitán James Conrad, el teniente coronel Packard y una foto-periodista. Pero al adentrarse en esta bella pero traicionera isla, los exploradores encontrarán algo absolutamente sorprendente. Sin saberlo, estarán invadiendo los dominios del mítico Kong, el gigante gorila rey de esta isla. Será Marlow, un peculiar habitante del lugar, quien les enseñe los secretos de Isla Calavera, además del resto de seres monstruosos que la habitan.

4. Red

Menciones: +4

Mei Lee, una niña de 13 años un poco rara pero segura de sí misma, se debate entre ser la hija obediente que su madre quiere que sea y el caos propio de la adolescencia. Ming, su protectora y ligeramente exigente madre, no se separa nunca de ella lo que es una situación poco deseable para una adolescente. Y por si los cambios en su vida y en su cuerpo no fueran suficientes, cada vez que se emociona demasiado (lo que le ocurre prácticamente todo el tiempo), se convierte en un panda rojo gigante.

5. Estafadoras de Wall Street

Menciones: +4

Cuatro estrípers de un club al que acuden adinerados ejecutivos de Wall Street idean un plan para estafar a sus clientes. Aunque consiguen su objetivo, cuando una periodista empieza a investigarlas, la avaricia y la envidia ponen en riesgo su unión, su amistad y su libertad.

6. La Sirenita

Menciones: +3

Ariel es una sirena adolescente, hija de Tritón, el rey del mar. Desobedeciendo a su padre, visita la superficie y se enamora del príncipe Eric. Con la esperanza de encontrar a su amado, la sirenita cae inocentemente bajo los encantos de Úrsula, la bruja del mar, que la transforma en un ser humano. Pero la bruja tiene planes terribles para Ariel y su padre.

7. El grito

Menciones: +3

La aparente normalidad de la fachada de una modesta casa de Tokio oculta el horror que se encuentra en su interior. La vivienda está poseída por una violenta plaga que destruye las vidas de todos los que entran en ella.

8. Kraven the Hunter

Menciones: +3

Sergei Kravinoff es un cazador de caza mayor, que toma un suero mágico que le otorga habilidades sobrehumanas y una vida más larga.

9. 1917

Menciones: +3

Nos encontramos en el año 1917. La Guerra Mundial amenazaba con cambiar, para siempre, el orden mundial. Ante la amenaza que se cernía, Estados Unidos decidió entrar en el conflicto con el objetivo de desequilibrar la balanza que caracterizaba a la contienda.

10. Érase una vez en Hollywood

Menciones: +2

Los Angeles, 1969. La estrella de televisión Rick Dalton, un actor en horas bajas especializado en westerns y el doble de acción Cliff Booth, su mejor amigo, tratan de sobrevivir a una industria cinematográfica en constante cambio. Dalton es vecino de la joven y prometedora actriz y modelo Sharon Tate, que acaba de casarse con el prestigioso director polaco Roman Polanski

Los trends, la clave de éxito de X

Imagen ilustrativa del logo de X. (EFE/EPA/ETIENNE LAURENT)

Aunque X ha sido denominado el SMS del internet por sus mensajes que permiten un máximo de 280 caracteres (originalmente 140 caracteres), no es esto lo único a lo que se le atribuye el éxito de la red social, sino también los trends (tendencias).

Fue en el 2008 cuando la plataforma lanzó esta herramienta y el cofundador de la empresa, Jack Dorsey, la describió como la “evolución de la información matutina”, pues si bien antes una persona estaba enterada de las noticias más importantes leyendo los periódicos o viendo noticieros matutinos, ahora el blog del trends daba a los usuarios de X un vistazo de lo que se consideraba importante en un momento determinado.

Con ese primer vistazo se formaba a su vez el camino que permitía “explorar” cierto tema de interés, no sólo viendo las opiniones de los demás, sino también participando en la conversación.

En la actualidad es posible ver las tendencias o trending topics a nivel nacional y mundial.

Según la página de X, las tendencias se determinan mediante un algoritmo y, de forma predeterminada, se personalizan de acuerdo con las cuentas que sigues, tus intereses y tu ubicación. Este algoritmo identifica los temas que gozan de popularidad en un momento dado, en lugar de los que han sido populares durante un tiempo o diariamente, para ayudarte a descubrir los los más recientes que están siendo discutidos.

Los trending topics también se han convertido en un amplificador de denuncias ciudadanas en el mundo, como lo han sido los movimientos #MeToo o #BlackLivesMatter.