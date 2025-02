Instagram se copia de YouTube y prueba el botón ‘No me gusta’ en los comentarios

La opción de prueba del botón de ‘No me gusta’ está disponible para comentarios en publicaciones y reels. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Instagram está probando un botón de ‘No me gusta’ en los comentarios de las publicaciones, el cual está habilitado solo para algunos usuarios en una fase de prueba. Esta función se encuentra disponible tanto en las publicaciones del feed como en los reels.

Adam Mosseri, director de Instagram, explicó en una publicación en Threads que la plataforma no mostrará un recuento de los comentarios a los que se les ha dado ‘No me gusta’, y que nadie sabrá si se ha pulsado este botón en un comentario. Además, mencionó que, con el tiempo, los comentarios marcados como ‘No me gusta’ podrían influir en la clasificación de los comentarios.

“Algunos de ustedes pueden haber visto que estamos probando un nuevo botón junto a los comentarios en Instagram. Esto brinda a los usuarios una manera privada de señalar que no están de acuerdo con un comentario en particular”, afirmó Mosseri.

El director de Instagram señaló que esta función por ahora se encuentra en período de prueba. (Threads: mosseri)

“Quiero ser claro: esto es solo una prueba, no habrá un contador de ‘No me gusta’, ni nadie sabrá si pulsas el botón. Con el tiempo, podemos utilizar esta señal para mejorar la clasificación de comentarios y mover hacia abajo aquellos que no son bien recibidos. Esperamos que esto ayude a crear un ambiente más amigable en los comentarios de Instagram”, aclaró Mosseri.

Este botón recuerda al de ‘No me gusta’ de YouTube, una función similar que permite a los usuarios expresar su desaprobación hacia los contenidos de manera discreta.

Al igual que en YouTube, la intención de Instagram con este botón es dar a los usuarios una forma de señalar de manera privada los comentarios que no consideran adecuados o con los que no están de acuerdo, sin generar un recuento público o afectando directamente la visibilidad del autor del comentario.

En ambos casos, la idea es facilitar una interacción más controlada y menos conflictiva en las plataformas, permitiendo que los usuarios puedan influir en la calidad del contenido sin recurrir a interacciones públicas o confrontaciones directas.

YouTube también integra un botón de ‘No me gusta’ sin mostrar el conteo. (YouTube: NFL)

Qué funciones nuevas hay en Instagram

Instagram ha añadido nuevas funciones como:

Reels extendidos.

Instagram ha ampliado la duración máxima de los reels, permitiendo clips de hasta 90 segundos, lo que ofrece más espacio para contenido creativo y narrativo.

Nuevas herramientas de edición para fotos y videos.

Con el objetivo de competir con otras plataformas, Instagram ha introducido nuevas herramientas de edición, incluyendo efectos de IA, filtros mejorados y una gama de opciones para ajustar el contenido visual.

Ahora los reels pueden durar hasta 90 segundos. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Pestaña de ‘Me gusta’ en reels.

Según explicó Mosseri se ha añadido una pestaña dentro del feed de Reels que permitirá a los usuarios descubrir los videos que sus amigos han marcado con un ‘Me gusta’ o en los que han dejado comentarios.

Esto facilitará la interacción social dentro de la plataforma, ya que los usuarios podrán acceder directamente a los videos que sus contactos están disfrutando. Por ejemplo, si un amigo interactúa con un video de cocina o un tutorial de baile, ahora será posible verlo de manera inmediata en esta nueva sección.

“Queremos que Instagram sea más que un lugar para consumir contenido entretenido. Queremos que sea un espacio donde las personas puedan conectar con sus amigos a través de ese contenido”, comentó Mosseri, destacando el objetivo de la plataforma de fomentar una conexión más estrecha entre los usuarios.

Instagram permite compartir la ubicación por hasta 59 minutos. (Instagram)

Compartir ubicación en tiempo real en mensajes directos.

Esta nueva función disponible en la aplicación móvil, inspirada en una característica previamente disponible en WhatsApp, ofrece la posibilidad de compartir la ubicación en tiempo real. Esta herramienta está habilitada exclusivamente en los mensajes directos, tanto en conversaciones individuales como grupales.

A diferencia de WhatsApp, que permite compartir la ubicación en intervalos de 15 minutos, 1 hora y 8 horas, Instagram limita esta opción a un máximo de 59 minutos, lo que hace que la función esté pensada para usos más inmediatos y específicos.

La nueva función de Instagram resulta útil para compartir la ubicación exacta en un chat privado, ya sea por razones de seguridad, para asegurar el seguimiento de un familiar o amigo, o para coordinar encuentros sin perder la ubicación en tiempo real.