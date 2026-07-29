Independiente confirmó el fichaje de Santiago Mele, el arquero de la selección uruguaya: qué pasará con Rodrigo Rey

Santiago Mele posa sonriente con la camiseta de Independiente de Avellaneda tras su firma con el club (Foto: @independiente)

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Independiente cerró su segundo fichaje para esta parte del año: anunció el desembarco del arquero Santiago Mele, que viene de ser suplente de Fernando Muslera en la selección uruguaya durante el Mundial 2026. El guardameta de 28 años, que cuenta con un pasado en Unión de Santa Fe en el país, firmó a préstamo por un año sin cargo y con opción de compra de 3 millones de dólares por el 80% del pase.

Sin embargo, el arribo de un arquero con espalda para ser titular abrió una pregunta lógica en el club: qué pasará con Rodrigo Rey. El guardameta de 35 años, que supo ser capitán y fue una figura habitual del arco rojo desde su llegada en el 2023, arrancó el año como titular ante Estudiantes de La Plata y fue clave para la victoria 2-0 como visitante: tapó un penal.

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Rey tiene contrato hasta finales de este 2026, pero no hay movimientos en el horizonte por el momento para una renovación e incluso figuraría en el radar de interés de San Lorenzo para este período de transferencias. Lo cierto es que Gustavo Quinteros, tras el duelo ante el Pincha, se refirió a la pelea por la titularidad ante el desembarco de Mele: “Es mucho mejor tener un plantel donde vos tenes dos jugadores por puesto de un nivel muy bueno. Creo que hay situaciones, o etapas, en los equipos donde los jugadores por ahí tienen un bajón de su mejor nivel. Entonces cuando tiene otro todo el tiempo ahí, seguramente van a levantar los dos el nivel y vamos a tener la posibilidad esa de elegir, de rotar cuando necesitemos. Son de distintas características. Cuando necesitemos las características de uno, jugará uno. Cuando necesite la otra, jugará el otro. Y así”.

El abrazo de Mele y Rey en el primer entrenamiento

Mele se inició en Fénix de Uruguay, pero su carrera continuó fuera de su país con las camisetas del Ankaragücü y Ankaraspor de Turquía, y del Lleida de España. Tras un regreso al fútbol charrúa para militar en Plaza Colonia, llegó a Unión de Santa Fe para dar un salto posterior al Junior de Colombia y finalmente a Monterrey de México.

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“Todo me sedujo de venir a Independiente. La posibilidad de estar en un equipo tan grande, competir en una liga tan pareja y sobre todo saber que un equipo así quiera contar conmigo. Es un privilegio y un honor. Soy un arquero atajador, me siento muy cómodo debajo del arco, en las reacciones. Soy potente”, expresó ante el sitio oficial del Rojo. En esa nota, Mele fue consultado por la competencia con Rey: “Es muy bueno para el equipo que haya una buena competencia, que haya una buena dinámica en el día a día. Creo que eso siempre termina sacando lo mejor de las personas, de los arqueros. Sobre todo, acá lo importante es que el arco de Independiente se vea beneficiado. Si tanto Rodrigo como yo estamos en nuestra mejor versión, va a ser lo mejor para todos”.

En este contexto, ante las salidas del juvenil Mateo Morro (a préstamo a Laferrere) y con la rescisión del ex River Plate Mateo Lavagnino (emigró a Valladolid de España), Quinteros tenía a disposición a Joaquín Blázquez como alternativa de Rey, pero lo cierto es que el ex Talleres corría desde muy atrás en la consideración. Con las salidas confirmadas de Nicolás Freire (Libertad de Paraguay), Milton Valenzuela (Atlas de México), Ignacio Malcorra (Unión de Santa Fe) y Federico Mancuello (rescindió), Mele es el segundo refuerzo para el plantel principal tras el desembarco de Maxi Meza.

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INDEPENDIENTE PRESENTÓ SU NUEVA CAMISETA

Independiente presentó su nueva camiseta

En la previa del duelo ante Newell’s por la segunda fecha del Torneo Clausura, Independiente presentó la nueva camiseta titular que utilizará para la temporada 2026/27. Bajo el concepto “Forjada en el Infierno”, el nuevo diseño incluye un patrón inspirado en el fuego y marca el regreso del escudo bordado y el cuello tricolor, con referencias a la camiseta de la temporada 1989/90.

La casaca, que ya está a la venta, se estrenaría en el duelo que será clave para el Rojo: este jueves 30 de julio recibirá a la Lepra en el Estadio Libertadores de América desde las 21.15. Si bien no clasificó a competencias internacionales, el club de Avellaneda tendrá como objetivo este semestre volver a sacar el boleto a la Sudamericana o, en el mayor caso, a la ansiada Libertadores.

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Actualmente, el Rojo figura 9° en la Tabla Anual, en el último puesto que reparte un boleto a la Sudamericana, pero lo separan apenas 4 unidades de Estudiantes de La Plata que sería el último equipo en clasificar a la Libertadores por la tabla general. Más allá de eso, los de Quinteros siguen en carrera en la Copa Argentina: enfrentarán a Atlético Tucumán por octavos de final. El ganador de esa llave chocará con el vencedor de Aldosivi-Independiente Rivadavia.

Independiente presentó la casaca de cara al duelo ante Newell's