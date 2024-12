Un jugador sobrevivió a un accidente al ser atropellado por un camión: su consola Xbox lo salvó de la muerte

La consola evitó que un jugador se golpeara la espalda y la cabeza en un accidente. (XBOX)

Que una consola sea parte de la vida es muy habitual actualmente. Pero cuantas veces se puede decir que literalmente gracias a un dispositivo de estos alguien no murió. Así es la historia de un usuario en Reddit que contó como una Xbox evitó que muriera en un accidente de tránsito mientras montaba bicicleta.

El usuario Jonzey2282 es el protagonista de esta milagrosa historia, que se ha hecho viral por el impredecible resultado de él sigue con vida y que la consola sigue funcionando sin problemas, más allá de los daños físicos y externos que sufrió.

Cómo una Xbox salvó la vida de un jugador

Todo comenzó cuando Jonzey2282 decidió visitar una sucursal de GameStop, una tienda de videojuegos, para adquirir una nueva consola Xbox Series S. Como cualquier otro día, tomó su bicicleta y emprendió el camino de regreso a casa, cargando la consola recién adquirida en su mochila.

Sin embargo, lo que parecía ser un trayecto rutinario por una calle concurrida de su ciudad se transformó en un momento de peligro.

La consola evitó que un jugador se golpeara la espalda y la cabeza en un accidente. (Unsplash)

En una intersección, un camión que aparentemente no lo vio lo atropelló. “Al principio logré mantener la mayor parte de mi cuerpo por encima de la defensa de acero, pero no me di cuenta de que el conductor no me vio. Me arrastró y mi mochila se estrelló contra el pavimento”, relató Jonzey2282.

El impacto destrozó la mochila de Jonzey2282 y destruyó parte de la Xbox Series S que llevaba en su interior. Sin embargo, esta consola terminó jugando un papel crucial en la protección del ciclista. “Si la Xbox no hubiera estado en mi mochila, podría haberme golpeado la cabeza porque en ese momento no llevaba casco. Ese Xbox también evitó que me lastimara la espalda”, escribió en su publicación.

El jugador explicó que, aunque intentó realizar maniobras rápidas para reducir los daños, el camión lo arrastró más de tres metros antes de que pudiera liberarse. El saldo final fue un pie izquierdo fracturado, algunas raspaduras en la cadera y, sorprendentemente, una consola que aún funcionaba.

“Me golpearon y me arrastraron por más de 3 metros, con solo un hueso roto en mi pie izquierdo, un poco de raspadura en mi cadera y un Xbox que funciona sin problemas. La cosa no dudó al encenderse”, compartió emocionado.

La consola evitó que un jugador se golpeara la espalda y la cabeza en un accidente. (Reddit)

La reacción de la comunidad ante esta increíble historia

La historia no tardó en viralizarse en Reddit, donde los miembros de la comunidad de videojuegos expresaron su alivio al saber que Jonzey2282 había salido prácticamente ileso. Además, no faltaron las muestras de asombro ante la resistencia de la Xbox Series S.

“¡Me alegro de saber que estás bien! ¡El Xbox también lo logró! ¡Consigue un nuevo control y podrás jugar sin problemas!”, comentó un usuario.

Jonzey2282 compartió fotografías del estado de la consola después del accidente. En las imágenes, se puede observar la carcasa rota y daños visibles en algunas partes del control, que quedaron completamente inservibles. Sin embargo, el sistema en sí continuó funcionando sin problemas, lo que dejó a muchos usuarios impresionados por su durabilidad.

Incluso hubo quienes sugirieron que el ciclista debería compartir la historia directamente con Microsoft, ya que creen que la compañía podría enviarle una nueva consola como gesto de buena voluntad.

La consola evitó que un jugador se golpeara la espalda y la cabeza en un accidente. (Reddit)

Videojuegos que llegarán a Xbox Game Pass en diciembre

Para el último mes del año los jugadores tendrán la oportunidad de probar nuevas experiencias, algunas de ellas clásicos de años anteriores. Este es el listado de los juegos que se añaden al servicio de Xbox:

4 de diciembre

Crash Team Racing Nitro-Fueled (Consolas) – Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, Game Pass Core

DayZ (Consolas) – Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, Game Pass Core

Forza Motorsport (Xbox Series X|S) – Game Pass Standard

Goat Simulator (Consolas) - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, Game Pass Core

Hauntii (Consolas) – Game Pass Standard

Humanity (Consolas) – Game Pass Standard

5 de diciembre

EA Sports WRC (PC y Xbox Series X/S) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Overthrown (Game Preview) (PC y Xbox Series X/S) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

9 de diciembre

Indiana Jones and the Great Circle (PC y Xbox Series X/S) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

10 de diciembre

Wildfrost (Cloud, Consolas, and PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

2 de enero de 2025

Carrion

7 de enero de 2025

Road 96