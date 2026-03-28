El romántico saludo de Benjamín Vicuña a Anita Espasandín por su cumpleaños: “Tus pasos son los míos”

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín más enamorados que nunca (Instagram)

Este sábado 28 de marzo Anita Espasandín está cumpliendo 42 años, la excusa ideal para que su novio Benjamín Vicuña expresara públicamente todo su afecto. En sus redes sociales, el actor compartió una imagen nocturna junto a su pareja en la que ambos aparecen sonrientes bajo un cielo estrellado. Y sumó su pluma para sintetizar sus emociones en una fecha muy especial.

“El universo sonríe. Feliz nacimiento, Anita. Tus pasos son los míos. El camino es más bonito a tu lado. Gracias por iluminar las noches más oscuras y brillar siempre. Hoy es tu día y los que te amamos te acompañamos y te agradecemos por ser la mujer que eres”, escribió junto a un corazón rojo y el nombre de su enamorada. El texto, breve y directo, condensa una serie de ideas recurrentes en sus demostraciones públicas: el agradecimiento, la compañía y la referencia a los momentos compartidos en más de un año y medio de relación.

El homenaje no quedó solo en palabras. Espasandín compartió en sus redes sociales una fotografía del ramo de flores que recibió de Vicuña. El arreglo se destacó por la abundancia de lisianthus en tonos rosados, intercalados con follaje verde. El conjunto estaba envuelto en papel lila, sumando un detalle cromático que resaltó la composición con un fondo con motivos orientales.

La dedicatoria de Benjamín Vicuña a Anita Espasandín por su cumpleaños

La víspera de su cumpleaños encontró a Anita en el estadio de Vélez Sarsfield durante el concierto de Tan Biónica. Según mostraron ambos en las redes, la empresaria y el actor disfrutaron del regreso de la banda de Chano Moreno Charpentier a los grandes escenarios y reflejaron uno de los momentos más emblemático del concierto: la irrupción de Andrés Calamaro para interpretar su clásico “Flaca”.

La pareja suele mostrar en redes sociales distintos gestos que forman parte de su vida cotidiana y de la dinámica de su relación. El pasado 14 de febrero, en el marco del Día de San Valentín, Anita Espasandín compartió una publicación que llamó la atención por su tono lúdico. En la imagen, ella aparece abrazada a un muñeco de cartón de tamaño real que reproduce la imagen de Vicuña.

La publicación no solo generó comentarios y reacciones entre sus seguidores, sino que también recibió la respuesta de Vicuña. El actor comentó con emojis y palabras que reforzaron el clima de complicidad entre ambos.

Un opulento ramo de flores rosadas, con vibrantes bayas rojas y un delicado follaje, que Benjamin Vicuña habría obsequiado a Anita Espasandin como muestra de afecto.

Durante el verano, Espasandín y Vicuña se mostraron juntos en Punta del Este, donde compartieron parte de sus vacaciones. Las publicaciones de ambos incluyeron imágenes en la playa, paseos al aire libre y encuentros con amigos. Disfrutaron del mar en una mezcla de relax y aventura, combinado con recorridas por el tradicional balneario oriental y su agitada vida nocturna, entre cenas, eventos y reuniones en espacios privados. Un espacio al que retornan cada vez que pueden y que se convirtió en una suerte de escenario y refugio para vivir su historia de amor, esa que construyen día a día en esta nueva oportunidad que les dio la vida para ensamblar sus familias y darse una nueva oportunidad.

Este tipo de publicaciones conforman una cronología de gestos que, sin recurrir a grandes declaraciones ni exposiciones mediáticas, permiten reconstruir la historia reciente de la pareja. El cumpleaños de Espasandín, el ramo de flores, el posteo de San Valentín y las vacaciones en Punta del Este forman parte de una secuencia de demostraciones públicas donde el foco está puesto en la complicidad, el humor y el acompañamiento cotidiano. Las imágenes y mensajes compartidos ofrecen una mirada sobre la manera en que ambos eligen celebrar y registrar momentos importantes, integrando detalles personales y referencias afectivas en cada ocasión.