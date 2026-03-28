Un grosero error lo dejó con el arco vacío, pero no pudo definir: el insólito gol que falló Perú ante Senegal

Alex Valera no pudo convertir con el arco a su disposición en el amistoso que se disputó en París

Senegal y Perú jugaron un partido amistoso en el Stade de France de París en el marco de la fecha FIFA. El seleccionado africano se llevó la victoria por 2-0, pero una de las perlitas del encuentro fue una jugada insólita que no terminó en gol de milagro y terminó siendo el video viral del fin de semana.

Se jugaban 10 minutos del segundo tiempo cuando un defensor de Senegal decidió jugar hacia atrás con el arquero Mory Diaw, quien intentó pasarle el balón a otro compañero. Sin embargo, el guardameta pifió la pelota, que le quedó servida a Alex Valera para que convirtiera el gol. El delantero peruano no pudo controlar el esférico y no remató, lo que le dio tiempo a Moussa Niakhate para rechazar. En el rebote, André Carrillo tampoco pudo marcar.

“¡Ay! La regalaron damas y caballeros... ah no se puede creer, ¡pero hacelo de una vez! Lo perdió Valera y después Carrillo. ¡Qué regalito del arquero! Valera no se animó a pegarle y después se le complicó a Carrillo", expresó el relator del canal DSports. Luego, el comentarista complementó: “El arco estaba vacío. Con tremendo error del arquero, lo que menos hay que hacer, creo yo, es pensar”.

Esta insólita situación le impidió a Perú descontar un encuentro que le fue esquivo, ya que además estrelló un remate en el palo del mediocampista Adrián Quiroz. Los dirigidos por el brasileño Mano Menezes atraviesan una etapa de transición luego del golpe por no haber podido clasificar al Mundial 2026. Senegal, en cambio, se impuso con los goles de Nicolas Jackson e Ismaila Sarr y además exhibió la Copa Africana de Naciones que ganó tras la final ante Marruecos, pero que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) le quitó tras un controversial fallo por considerar que sus jugadores abandonaron el campo de juego durante la final disputada el pasado 18 de enero.

Senegal festeja con la Copa Africana de Naciones antes del amistoso ante Perú

De esta manera, Senegal enfrenta un conflicto sin precedentes en el fútbol africano. La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) declaró públicamente que se trata del “robo administrativo más flagrante de la historia” y había confirmado que, antes del amistoso frente a Perú, organizaría un acto simbólico de defensa exhibiendo el trofeo, un gesto que desafía el fallo continental y busca reivindicar su logro.

El escándalo, que resonó en todo el deporte internacional, tuvo su punto de inflexión en París, donde el presidente de la FSF, Abdoulaye Fall, ofreció una conferencia de prensa acompañado de su equipo legal. Fall manifestó la posición intransigente de la federación frente al dictamen de la CAF: “Ante este robo administrativo, flagrante y sin precedentes en la historia, la Federación Senegalesa se niega a aceptar la fatalidad. Lucharemos en una cruzada moral y legal. Senegal no se doblegará ni comprometerá sus valores”.

Senegal derrotó 2-0 a Perú en un amistoso disputado en París (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Vale mencionar que la FSF formalizó una presentación ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) y buscó acelerar el proceso judicial. El abogado Serge Vittoz explicó que el procedimiento regular ante el TAS suele extenderse entre 9 y 12 meses, pero la intención de Senegal es forzar un mecanismo urgente: “La idea es solicitar un procedimiento acelerado. Pero para ello, todas las partes deben estar de acuerdo. Si se aceptara una vía rápida, podríamos tener un veredicto en dos meses”.

El equipo legal senegalés, conformado por seis abogados de distintas nacionalidades y liderado por el especialista español Juan de Dios Crespo Pérez, enfatizó en rueda de prensa la gravedad institucional del caso. Crespo Pérez calificó la medida de la CAF como “tan burda, tan absurda, tan irracional” que, a su juicio, “ni siquiera puede considerarse una verdadera resolución de justicia deportiva: Senegal ha sido humillado”. El propio letrado sostuvo que la controversia “atenta contra los cimientos mismos del fútbol. Es un asunto disciplinario que ha derribado a un campeón africano coronado en el terreno de juego”.