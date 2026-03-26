Tecno

Epic Games regala este juego por tiempo limitado: cómo se llama y cómo descargarlo

En Symmetry, una nave de investigación se estrella en un planeta desolado, donde nada es lo que parece y la situación rápidamente se desestabiliza

Guardar
Epic Games permite descargar Symmetry gratis por un tiempo limitado. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
Epic Games permite descargar Symmetry gratis por un tiempo limitado. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Epic Games ofrece por tiempo limitado el juego Symmetry sin costo. En esta aventura, una nave de investigación aterriza en un planeta desolado, donde la realidad se torna incierta y la situación pronto se sale de control.

El reto para la tripulación será sobrevivir y encontrar la forma de regresar a casa.

Para obtenerlo, solo debes ingresar a la tienda digital de Epic Games, buscar Symmetry y añadirlo a tu biblioteca antes de que finalice la promoción.

De qué trata Symmetry

Symmetry es un juego de ciencia ficción que combina gestión y supervivencia, inspirado en títulos como This War of Mine. El jugador debe liderar a un grupo de sobrevivientes varados en un planeta helado y desolado, con el objetivo de reparar la nave espacial y escapar.

Este juego se encuentra disponible de forma gratuita por tiempo limitado. (Epic Games Store)
Este juego se encuentra disponible de forma gratuita por tiempo limitado. (Epic Games Store)

Para lograrlo, es necesario recolectar recursos como leña y chatarra electrónica, mantener el refugio y cuidar tanto la salud física como mental de los personajes, todo en un entorno 2D con un diseño gráfico minimalista y una atmósfera retrofuturista.

Cómo descargar Symmetry gratis en Epic Games Store

El paso a paso para descargar Symmetry gratis en Epic Games Store es el siguiente:

  1. Ingresa al sitio web de Epic Games Store desde tu navegador o abre la aplicación oficial en tu computadora.
  2. Inicia sesión con tu cuenta de Epic Games. Si no tienes una, puedes crearla de forma gratuita.
  3. Utiliza el buscador para encontrar el juego Symmetry.
  4. Haz clic en la página del juego y selecciona el botón ‘Obtener’.
  5. Confirma la compra (el precio aparecerá como $0 durante la promoción).
  6. Una vez completado el proceso, Symmetry quedará agregado a tu biblioteca para descargarlo e instalarlo cuando quieras.
Un hombre con auriculares juega en una configuración de PC con dos monitores y un teclado iluminado, con un letrero del logo de Epic Games Store en la pared.
En Symmetry, una nave de investigación llega a un planeta desconocido y la misión rápidamente se complica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo encontrar más videojuegos gratis en Epic Games Store

Para descubrir más videojuegos gratuitos en Epic Games Store, sigue estos pasos:

  1. Accede al sitio web oficial de Epic Games Store o abre la aplicación en tu computadora.
  2. Inicia sesión con tu cuenta de Epic Games.
  3. En el menú principal, selecciona la sección ‘Tienda‘.
  4. Desplázate hasta el bloque titulado “Juegos gratis” o utiliza la barra de búsqueda escribiendo ‘gratis‘.
  5. Explora la lista de títulos disponibles sin costo y haz clic en los que te interesen para agregarlos a tu biblioteca.
  6. Recuerda que las ofertas cambian semanalmente, por lo que es recomendable revisar la sección de juegos gratuitos con frecuencia para no perder ninguna promoción.
Hombre sentado frente a una computadora viendo la tienda Epic Games con ofertas de videojuegos en pantalla.
Cada semana, Epic Games Store renueva su selección de juegos gratuitos para los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué juegos gratuitos hay en Epic Games Store

Algunos de los juegos gratuitos que hay en Epic Games Store son:

  • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X - Free Access
  • Atlas Wars
  • Stellar Subterranean
  • Realms
  • SPLITGATE: Arena Reloaded
  • Crystal of Atlan
  • One Map - Never Ending
  • ER-cade
  • Merge Adventure
  • Game of Thrones: Kingsroad
  • Smoke Break!
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Basta con crear una cuenta en Epic Games Store para añadir los títulos gratuitos a tu biblioteca. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Civil Engine
  • Grafika66 - The Galleries
  • Metarush
  • ExoWorlds
  • DRKVRS
  • Satoria MMORPG
  • Under The Surface
  • HyperFlight Arena
  • Aliya’s Awakening: DOGE 2042
  • Football Heroes League
  • Alternates
  • Life is Feudal: Arden
  • Dawn of Ages
  • Scrapped
  • Pig And Chikin
  • Bloompunk
  • SATANIQUE 2099
  • Albion Online
  • OVERDARE Studio
  • OverKnights
  • Valiants: Arena
  • Swords of Blood
  • CREAMARE - The Game
  • Quiet is the Eyes
  • Tibia
  • Hone
  • Asphalt Legends
  • Mini Royale
  • Forgotten Playland
  • Rocket Bot Royale
  • MaSzyana
  • The Circle Move
  • El Ascenso de los Pingüinos GB
  • Oman Biology 9
  • Oman Science 7
  • Project Freefall
  • Blue Protocol: Star Resonance
  • Masks of the Void Infinity
  • The Four Kings Casino and Slots
  • Feverdream: Rainbow Chaser
  • Godzilla x Kong: Titan Chasers
  • Legends of Elysium
  • Spellfarers
  • HORDEKILL
  • Wayfinder Mod Editor
  • Warborne Above Ashes
  • Warzone
  • skate.
Joven sentado frente a un monitor jugando un videojuego de carreras en una computadora de escritorio con teclado, ratón y auriculares iluminados con luces LED de colores.
Los juegos obtenidos gratis en Epic Games Store quedan disponibles de forma permanente en tu cuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Wild Americas
  • Arena Breakout: Infinite
  • RXC: The Modern Era
  • ChronoForge
  • epic zone battleroyal
  • SolPlex
  • Battle Tanks
  • New Festival Town
  • Last Sniper
  • Last Hammashan: Awakening of a Hero
  • Chip ‘N Clawz vs The Brainoids
  • Fate’s Ultimatum for Destiny
  • Wild Forest
  • Auto Drive
  • RavenQuest

Temas Relacionados

Epic GamesSymmetryVideojuegosJuegos gratisTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

“Las redes sociales son el tabaco del siglo XXI”, advirtió un divulgador tecnológico tras el fallo contra Meta y YouTube

El especialista Joan Cwaik analizó en Infobae a la Tarde el impacto de las recientes condenas a Meta y YouTube por los mecanismos adictivos de sus plataformas, y alertó sobre la falta de regulación para proteger a los menores en la Argentina

“Las redes sociales son el tabaco del siglo XXI”, advirtió un divulgador tecnológico tras el fallo contra Meta y YouTube

¿Tu televisor es un cuadro? El truco para llevar el arte a casa con un SmartTV

El Museo de Arte Moderno de San Francisco y Samsung traen el acceso remoto a piezas de Rivera, Matisse y Pollock

¿Tu televisor es un cuadro? El truco para llevar el arte a casa con un SmartTV

Mejor que un iPhone: el Nokia 1100 revive gracias a su batería que dura semanas

Más de dos décadas después, el legendario móvil básico vuelve a ser tendencia entre coleccionistas y usuarios que buscan autonomía

Mejor que un iPhone: el Nokia 1100 revive gracias a su batería que dura semanas

Webtoons: los 10 títulos más recomendados para leer este fin de semana

Algunas de las historias han sido llevadas a la pantalla chica o al cine como el caso de las series de True Beauty o Solo Leveling

Webtoons: los 10 títulos más recomendados para leer este fin de semana

Cómo evitar que el aire acondicionado dispare la factura eléctrica del hogar sin perder confort

Utilizar el electrodoméstico de manera eficiente puede reducir hasta un 40% el consumo energético si se saber elegir el modelo y se ajusta la temperatura entre 24 y 26 grados

Cómo evitar que el aire acondicionado dispare la factura eléctrica del hogar sin perder confort
DEPORTES
Lionel Scaloni habla antes del amistoso de la selección argentina ante Mauritania en la Bombonera

Lionel Scaloni habla antes del amistoso de la selección argentina ante Mauritania en la Bombonera

Italia empata contra Irlanda del Norte en un duelo sin margen de error por el Repechaje al Mundial 2026

“La Peaky-neta ya está en Ezeiza”: la producción de los jugadores de Argentina vestidos como los personajes de la película

Brasil y Francia se enfrentan en Boston en un amistoso con aroma a Mundial

La postura de Ocon tras los insultos que recibió por el choque a Colapinto en China y la carta que le envió el presidente de la FIA

TELESHOW
Carina Zampini habló sobre su regreso a La Peña de Morfi: “Es muy emocionante todo”

Carina Zampini habló sobre su regreso a La Peña de Morfi: “Es muy emocionante todo”

La triste noticia que compartió Alan Lez, finalista de la Voz Argentina, y el mensaje de apoyo que le envió Lali Espósito

Tensión entre Wanda Nara e Icardi por las faltas de sus hijas al colegio: la foto del paseo con la China Suárez

Daniela Vera Fontana le respondió sin filtro a Cinthia Fernández y a Roberto Castillo: “Abandonó a nuestra familia”

De la magia de Harry Potter al universo de Jurassic Park: las vacaciones de Mery del Cerro con amigas en Orlando

INFOBAE AMÉRICA

El “árbol zombi” de Australia enfrenta su mayor amenaza: cómo un hongo que podría llevarlo a la extinción

El “árbol zombi” de Australia enfrenta su mayor amenaza: cómo un hongo que podría llevarlo a la extinción

Zelensky llegó a Arabia Saudita para ofrecer tecnología antidrones a cambio de misiles

Ucrania golpea la infraestructura petrolera rusa y amenaza los beneficios de Moscú por la guerra en Irán

Los operadores de petróleo están agotados por las fuertes fluctuaciones de los precios y reducen la producción

Estados Unidos logra caída histórica del tabaquismo aunque el uso de cigarrillos electrónicos sigue creciendo