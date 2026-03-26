Epic Games regala este juego por tiempo limitado: cómo se llama y cómo descargarlo

Epic Games permite descargar Symmetry gratis por un tiempo limitado. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Epic Games ofrece por tiempo limitado el juego Symmetry sin costo. En esta aventura, una nave de investigación aterriza en un planeta desolado, donde la realidad se torna incierta y la situación pronto se sale de control.

El reto para la tripulación será sobrevivir y encontrar la forma de regresar a casa.

Para obtenerlo, solo debes ingresar a la tienda digital de Epic Games, buscar Symmetry y añadirlo a tu biblioteca antes de que finalice la promoción.

De qué trata Symmetry

Symmetry es un juego de ciencia ficción que combina gestión y supervivencia, inspirado en títulos como This War of Mine. El jugador debe liderar a un grupo de sobrevivientes varados en un planeta helado y desolado, con el objetivo de reparar la nave espacial y escapar.

Este juego se encuentra disponible de forma gratuita por tiempo limitado. (Epic Games Store)

Para lograrlo, es necesario recolectar recursos como leña y chatarra electrónica, mantener el refugio y cuidar tanto la salud física como mental de los personajes, todo en un entorno 2D con un diseño gráfico minimalista y una atmósfera retrofuturista.

Cómo descargar Symmetry gratis en Epic Games Store

El paso a paso para descargar Symmetry gratis en Epic Games Store es el siguiente:

Ingresa al sitio web de Epic Games Store desde tu navegador o abre la aplicación oficial en tu computadora. Inicia sesión con tu cuenta de Epic Games. Si no tienes una, puedes crearla de forma gratuita. Utiliza el buscador para encontrar el juego Symmetry. Haz clic en la página del juego y selecciona el botón ‘Obtener’. Confirma la compra (el precio aparecerá como $0 durante la promoción). Una vez completado el proceso, Symmetry quedará agregado a tu biblioteca para descargarlo e instalarlo cuando quieras.

En Symmetry, una nave de investigación llega a un planeta desconocido y la misión rápidamente se complica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo encontrar más videojuegos gratis en Epic Games Store

Para descubrir más videojuegos gratuitos en Epic Games Store, sigue estos pasos:

Accede al sitio web oficial de Epic Games Store o abre la aplicación en tu computadora. Inicia sesión con tu cuenta de Epic Games. En el menú principal, selecciona la sección ‘Tienda‘. Desplázate hasta el bloque titulado “Juegos gratis” o utiliza la barra de búsqueda escribiendo ‘gratis‘. Explora la lista de títulos disponibles sin costo y haz clic en los que te interesen para agregarlos a tu biblioteca. Recuerda que las ofertas cambian semanalmente, por lo que es recomendable revisar la sección de juegos gratuitos con frecuencia para no perder ninguna promoción.

Cada semana, Epic Games Store renueva su selección de juegos gratuitos para los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué juegos gratuitos hay en Epic Games Store

Algunos de los juegos gratuitos que hay en Epic Games Store son:

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X - Free Access

Atlas Wars

Stellar Subterranean

Realms

SPLITGATE: Arena Reloaded

Crystal of Atlan

One Map - Never Ending

ER-cade

Merge Adventure

Game of Thrones: Kingsroad

Smoke Break!

Basta con crear una cuenta en Epic Games Store para añadir los títulos gratuitos a tu biblioteca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Civil Engine

Grafika66 - The Galleries

Metarush

ExoWorlds

DRKVRS

Satoria MMORPG

Under The Surface

HyperFlight Arena

Aliya’s Awakening: DOGE 2042

Football Heroes League

Alternates

Life is Feudal: Arden

Dawn of Ages

Scrapped

Pig And Chikin

Bloompunk

SATANIQUE 2099

Albion Online

OVERDARE Studio

OverKnights

Valiants: Arena

Swords of Blood

CREAMARE - The Game

Quiet is the Eyes

Tibia

Hone

Asphalt Legends

Mini Royale

Forgotten Playland

Rocket Bot Royale

MaSzyana

The Circle Move

El Ascenso de los Pingüinos GB

Oman Biology 9

Oman Science 7

Project Freefall

Blue Protocol: Star Resonance

Masks of the Void Infinity

The Four Kings Casino and Slots

Feverdream: Rainbow Chaser

Godzilla x Kong: Titan Chasers

Legends of Elysium

Spellfarers

HORDEKILL

Wayfinder Mod Editor

Warborne Above Ashes

Warzone

skate.

Los juegos obtenidos gratis en Epic Games Store quedan disponibles de forma permanente en tu cuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Wild Americas

Arena Breakout: Infinite

RXC: The Modern Era

ChronoForge

epic zone battleroyal

SolPlex

Battle Tanks

New Festival Town

Last Sniper

Last Hammashan: Awakening of a Hero

Chip ‘N Clawz vs The Brainoids

Fate’s Ultimatum for Destiny

Wild Forest

Auto Drive

RavenQuest