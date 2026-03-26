Epic Games regala este juego por tiempo limitado: cómo se llama y cómo descargarlo

Epic Games ofrece por tiempo limitado el juego Symmetry sin costo. En esta aventura, una nave de investigación aterriza en un planeta desolado, donde la realidad se torna incierta y la situación pronto se sale de control.
El reto para la tripulación será sobrevivir y encontrar la forma de regresar a casa.
Para obtenerlo, solo debes ingresar a la tienda digital de Epic Games, buscar Symmetry y añadirlo a tu biblioteca antes de que finalice la promoción.
De qué trata Symmetry
Symmetry es un juego de ciencia ficción que combina gestión y supervivencia, inspirado en títulos como This War of Mine. El jugador debe liderar a un grupo de sobrevivientes varados en un planeta helado y desolado, con el objetivo de reparar la nave espacial y escapar.
Para lograrlo, es necesario recolectar recursos como leña y chatarra electrónica, mantener el refugio y cuidar tanto la salud física como mental de los personajes, todo en un entorno 2D con un diseño gráfico minimalista y una atmósfera retrofuturista.
Cómo descargar Symmetry gratis en Epic Games Store
El paso a paso para descargar Symmetry gratis en Epic Games Store es el siguiente:
- Ingresa al sitio web de Epic Games Store desde tu navegador o abre la aplicación oficial en tu computadora.
- Inicia sesión con tu cuenta de Epic Games. Si no tienes una, puedes crearla de forma gratuita.
- Utiliza el buscador para encontrar el juego Symmetry.
- Haz clic en la página del juego y selecciona el botón ‘Obtener’.
- Confirma la compra (el precio aparecerá como $0 durante la promoción).
- Una vez completado el proceso, Symmetry quedará agregado a tu biblioteca para descargarlo e instalarlo cuando quieras.
Cómo encontrar más videojuegos gratis en Epic Games Store
Para descubrir más videojuegos gratuitos en Epic Games Store, sigue estos pasos:
- Accede al sitio web oficial de Epic Games Store o abre la aplicación en tu computadora.
- Inicia sesión con tu cuenta de Epic Games.
- En el menú principal, selecciona la sección ‘Tienda‘.
- Desplázate hasta el bloque titulado “Juegos gratis” o utiliza la barra de búsqueda escribiendo ‘gratis‘.
- Explora la lista de títulos disponibles sin costo y haz clic en los que te interesen para agregarlos a tu biblioteca.
- Recuerda que las ofertas cambian semanalmente, por lo que es recomendable revisar la sección de juegos gratuitos con frecuencia para no perder ninguna promoción.
Qué juegos gratuitos hay en Epic Games Store
Algunos de los juegos gratuitos que hay en Epic Games Store son:
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X - Free Access
- Atlas Wars
- Stellar Subterranean
- Realms
- SPLITGATE: Arena Reloaded
- Crystal of Atlan
- One Map - Never Ending
- ER-cade
- Merge Adventure
- Game of Thrones: Kingsroad
- Smoke Break!
- Civil Engine
- Grafika66 - The Galleries
- Metarush
- ExoWorlds
- DRKVRS
- Satoria MMORPG
- Under The Surface
- HyperFlight Arena
- Aliya’s Awakening: DOGE 2042
- Football Heroes League
- Alternates
- Life is Feudal: Arden
- Dawn of Ages
- Scrapped
- Pig And Chikin
- Bloompunk
- SATANIQUE 2099
- Albion Online
- OVERDARE Studio
- OverKnights
- Valiants: Arena
- Swords of Blood
- CREAMARE - The Game
- Quiet is the Eyes
- Tibia
- Hone
- Asphalt Legends
- Mini Royale
- Forgotten Playland
- Rocket Bot Royale
- MaSzyana
- The Circle Move
- El Ascenso de los Pingüinos GB
- Oman Biology 9
- Oman Science 7
- Project Freefall
- Blue Protocol: Star Resonance
- Masks of the Void Infinity
- The Four Kings Casino and Slots
- Feverdream: Rainbow Chaser
- Godzilla x Kong: Titan Chasers
- Legends of Elysium
- Spellfarers
- HORDEKILL
- Wayfinder Mod Editor
- Warborne Above Ashes
- Warzone
- skate.
- Wild Americas
- Arena Breakout: Infinite
- RXC: The Modern Era
- ChronoForge
- epic zone battleroyal
- SolPlex
- Battle Tanks
- New Festival Town
- Last Sniper
- Last Hammashan: Awakening of a Hero
- Chip ‘N Clawz vs The Brainoids
- Fate’s Ultimatum for Destiny
- Wild Forest
- Auto Drive
- RavenQuest