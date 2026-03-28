Crimen y Justicia

Chubut: una mujer mató de un tiro a su marido por llegar borracho a su casa

Ella misma llamó a la policía para denunciar el hecho. Cuando llegaron los agentes, confesó el crimen. Quedó detenida

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La esposa de la víctima alertó a la Policía local y admitió haberle disparado a su marido luego de que regresara borracho
La esposa de la víctima alertó a la Policía local y admitió haberle disparado a su marido luego de que regresara borracho

Una mujer fue detenida en las últimas horas acusada de asesinar de un balazo a su marido cuando llegó borracho a su casa. El hecho ocurrió en la localidad de Tecka, en la provincia de Chubut. Según fuentes judiciales, fue ella misma fue quien llamó a la policía para confesar el crimen.

De acuerdo a la reconstrucción policial, los agentes llegaron al domicilio de la pareja tras recibir un llamado al 911, el cual advertía sobre un hombre herido con un arma de fuego. Sin embargo, cuando las autoridades se hicieron presentes, la propia denunciante reconoció que le había disparado a su esposo por llegar a la casa en estado de ebriedad.

Para ese momento, la víctima aún tenía signos vitales. En consecuencia, la policía coordinaron de inmediato el traslado del hombre en ambulancia hacia Esquel, a unos 30 kilómetros del lugar. Sin embargo, a pesar del rápido despliegue sanitario, falleció antes de llegar al hospital, según precisó el Ministerio Público Fiscal chubutense.

El caso motivó la intervención de la Fiscalía de Esquel, que quedó a cargo de la investigación. Entre las medidas tomadas en el lugar, las autoridades ordenaron la detención de la mujer y realizaron diferentes tareas de rigor en la escena del crimen.

Ahora, más allá de la declaración de la acusada, intentarán reconstruir la dinámica del ataque y determinar las circunstancias en las que se produjo el homicidio. Para esto, tomarán testimonios de los vecinos, a fin de averiguar si había antecedentes de conflictos entre ellos y otros datos que podrían ser relevantes para el caso.

Respecto a la situación procesal de la esposa de la víctima, desde la Fiscalía se informó que permanecerá detenida en dependencias policiales. Para la tarde de este sábado, la Oficina Judicial aún no había definido la fecha para la audiencia de control de detención y la formalización de la investigación penal. Cuando eso ocurra, podrán proceder con la indagatoria.

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