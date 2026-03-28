Lionel Scaloni probó variantes en un amistoso ante la Selección Sub 20 previo al partido frente a Zambia

La selección Mayor derrotó 1-0 a la Sub 20 previo al amistoso ante Zambia

Un amistoso matutino este sábado en el predio de Ezeiza representó una oportunidad para que la selección argentina ajustara piezas tras una discreta presentación frente a Mauritania en la Bombonera. Bajo la conducción de Lionel Scaloni, el plantel principal enfrentó a la Sub 20 con el propósito de dar rodaje a quienes tuvieron poca participación. José Manuel López marcó el único tanto del encuentro, mientras varios futbolistas aprovecharon la ocasión para mostrarse ante el cuerpo técnico y fortalecer sus aspiraciones de integrar la lista final rumbo al Mundial 2026.

El partido se disputó en dos tiempos de 20 minutos con el objetivo de probar variantes y observar el rendimiento de futbolistas que no vieron acción ante el conjunto africano. La formación titular de la Mayor estuvo conformada por Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Gianluca Prestianni, Nicolás Paz y el Flaco López.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se impuso con un gol de José Manuel López en el predio de Ezeiza

En el complemento, el entrenador realizó varias modificaciones para dar participación a Juan Musso, Gabriel Rojas, Tomás Palacios, Máximo Perrone, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone. El desarrollo del juego mostró un equipo alternativo buscando intensidad y precisión ante una Sub 20 dirigida por Diego Placente, que venía de caer 3-0 con Estados Unidos en el mismo predio este viernes. La victoria de los juveniles norteamericanos finalizó con los goles de Sal Olivas Jr, Colton Swan y Bajung Darboe.

La dinámica del sábado fue clara: mientras los titulares frente a Mauritania realizaron trabajos regenerativos y en el gimnasio, el resto del plantel se midió con los juveniles para equiparar cargas y minutos de fútbol. El gol de López llegó tras una combinación ofensiva del equipo, mientras el futbolista del Palmeiras lucha por consolidar su posición como candidato a integrar la nómina definitiva de la Copa del Mundo (sus chances crecieron ante la baja por lesión de Joaquín Panichelli). El ex Lanús había ingresado en los últimos minutos frente a Mauritania para reemplazar a Thiago Almada, y en esta ocasión supo aprovechar su oportunidad.

El amistoso también permitió que Nicolás Paz tenga minutos nuevamente, tras haber anotado de tiro libre en el triunfo previo ante el seleccionado africano. El mediocampista fue el único que repitió titularidad y Scaloni sigue de cerca la evolución del goleador que compite en la Serie A con la camiseta del Como.

Los suplentes del duelo ante Mauritania aprovecharon el amistoso para sumar rodaje

El plantel de la selección Mayor quedó liberado para descansar este domingo, con la consigna de reencontrarse el lunes por la mañana para retomar los entrenamientos. El objetivo inmediato será afinar detalles para el último amistoso en suelo argentino antes del viaje a Estados Unidos. El rival será Zambia este martes 31, en la Bombonera.

Por otro lado, Lionel Scaloni contempla la programación del seleccionado con la obligación de presentar la lista preliminar de entre 35 y 55 futbolistas antes del 11 de mayo. El corte definitivo, que dejará a 26 jugadores con el sueño mundialista, tiene como fecha límite el 30 de ese mismo mes y comenzarán a coordinar la logística del viaje a Kansas, previsto para el 28/5.

El seleccionado argentino ajusta detalles antes del último compromiso en Argentina

La Sub 20, a pesar de la derrota ante Estados Unidos, exhibió una base prometedora con jugadores como Damián Leguizamón, Nicolás Blanco, Cristian Gallardo, Matías Satas, Santiago Zampieri, Tomás Aranda e Ian Subiabre. El propio Scaloni reconoció públicamente el rendimiento del joven volante de Boca Juniors, durante una conferencia de prensa previa a los amistosos de esta Fecha FIFA.

Esta mañana, los de Placente formaron con Juan Musso; Nicolás Blanco, Ignacio Ovando, Tomás Palacios (Matías Satas), Santiago Zampieri; Tomás Aranda, Tobías Andrada, Gallardo; Ian Subiabre, Valentín Dávila y Giovanni Cantizano. Vale remarcar, Musso y Palacios integran la convocatoria de la Mayor.

El partido que enfrentó a la selección Sub 20 con el conjunto norteamericano se desarrolló en un ambiente observado por Lionel Messi junto con Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Claudio Tapia, presidente de la AFA, quienes siguieron de cerca a los juveniles. Mientras el duelo ante Zambia cerrará la actividad durante la fecha FIFA de marzo.