El ‘Guernica’ genera tensión cultural en España: el gobierno vasco y el Museo Reina Sofía, envueltos en la polémica

El gobierno vasco solicita el traslado temporal del Guernica al Museo Guggenheim de Bilbao en 2027

El gobierno vasco ha planteado formalmente el traslado temporal del Guernica, de Pablo Picasso para ser exhibido durante nueve meses en el Museo Guggenheim de Bilbao, cuando en 2027 se cumplan 90 años del bombardeo al pequeño pueblo que inspiró la obra más famosa del artista español, una iniciativa que ha sido descartada “rotundamente” por el Museo Reina Sofía de Madrid, custodio del lienzo, en un informe técnico. Según el documento, las condiciones de conservación actuales hacen “absolutamente improcedente” cualquier desplazamiento de la obra, aduciendo riesgos estructurales por “inevitables vibraciones” en el transporte, que podrían provocar “nuevas grietas, levantamientos y pérdidas de la capa pictórica, así como desgarres”.

La polémica ocupó toda la semana, luego de la reunión del viernes entre el lehendakari (presidente de la comunidad autónoma de Euskadi) Imanol Pradales y el presidente del gobierno español Pedro Sánchez , y el encuentro de la vicelehendakari Ibone Bengoetxea con el ministro de Cultura Ernest Urtasun ocurrido el martes. El Gobierno de Euskadi busca exhibir el cuadro entre el 30 de octubre y el 1 de junio de 2027 para conmemorar el nonagésimo aniversario tanto del primer gobierno vasco como del bombardeo de Gernika.

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, durante su encuentro con el lehendakari, Imanol Pradales

El Ministerio de Cultura español, a través del equipo técnico del Museo Reina Sofía, ha reiterado que, desde 1997, tras analizar las secuelas de “más de 30 itinerancias” y repetidos enrollamientos previos al establecimiento definitivo de la obra en Madrid, el protocolo de conservación del Guernica impide su movilización por razones técnicas incuestionables. “La obra no puede enrollarse por la naturaleza actual de los elementos que la componen y ha de permanecer todo el tiempo en posición vertical y en unas condiciones de humedad y temperatura estables”, concluye el dictamen interno, tras nuevos informes realizados cada vez que surge una petición de préstamo.

La negativa actual se produce tras una semana en la que el gobierno vasco ha presionado por una reconsideración, criticando que el rechazo del Reina Sofía se base exclusivamente en parámetros de conservación y no en un análisis técnico que contemple posibles medidas excepcionales y tecnologías de transporte. Pradales expresó, tras su reunión bilateral con Sánchez, que “sería un grave error político cerrar la puerta a esta iniciativa con un mero informe de conservación”. También confirmó que a la vuelta de Semana Santa, Bengoetxea mantendrá una “reunión específica sobre esta temática” con el ministro Urtasun para profundizar en los condicionamientos técnicos y de costos que harían viable el traslado.

La política de préstamos del ‘Guernica’

La estrategia de Euskadi ha sido rechazada de forma constante, tanto por la actual administración del museo como por las anteriores. El informe del Reina Sofía subraya que “no es la única solicitud de traslado” registrada: instituciones internacionales como el MoMA de Nueva York han canalizado demandas similares, también denegadas con argumentos técnicos idénticos. En el caso del MoMA, la petición más reciente se formuló en el año 2000 y obtuvo idéntica respuesta: “El gran icono de nuestro museo debe permanecer sin excepciones al margen de la política de préstamos”, establece el archivo histórico de solicitudes del Reina Sofía.

Pablo Picasso pintando el 'Guernica' en su estudio de Paris, en 1937, fotografiado por su pareja de entonces, Dora Maar

La dirección técnica del museo ha elaborado y actualizado informes ante cada nueva demanda formal. El último balance, actualizado en 2018 y revisado tras la petición vasca, mantiene el criterio de extrema restricción: todas las evaluaciones consideran que el estado actual del lienzo y las características de sus materiales lo hacen inviable para cualquier traslado, por estrictas razones técnicas y profesionales.

El protocolo sólo contempla actuaciones in situ y descarta movimientos, tanto a nivel nacional como internacional, anclando la política de conservación a un estándar equivalente al que rige la permanencia de obras icónicas como la Gioconda en el Museo del Louvre. El Reina Sofía ratifica, en un informe de cuatro páginas remitido al gobierno vasco, que la excepcionalidad no se contempla ni en contextos conmemorativos ni ante solicitudes de otros grandes museos.

La polémica sobre el ‘Guernica’

El Guernica fue sometido a examen exhaustivo en 1997, cuando mantenía aún el registro de “más de 30 itinerancias” acumuladas desde su creación. En ese análisis, se concluyó que sólo una estabilidad absoluta en las condiciones ambientales —temperatura y humedad controladas, exposición en posición vertical y ningún movimiento o enrollamiento— garantiza la preservación física de la obra. Las dimensiones originales del cuadro son 349,4 por 776,6 centímetros, ejecutado en lino yute.

El Museo Reina Sofía rechaza la petición de traslado del 'Guernica' por riesgos de conservación y posibles daños estructurales

Desde entonces, toda revisión técnica por parte de los equipos del Reina Sofía ha ratificado la inviabilidad de transportarlo. “No ha habido mejoras técnicas suficientes para que se pueda llevar a cabo esa salida”, ha señalado el Ministerio de Cultura, descartando incluso avances en la tecnología de manipulación de grandes lienzos.

El bloque institucional vasco insiste, filtrando el desacuerdo a la opinión pública, en abrir una vía “posibilista” que explore las condiciones concretas y los costes asociados para un eventual traslado excepcional. Imanol Pradales ha reclamado “un informe que analice bajo qué condiciones sería posible moverlo y trasladarlo temporalmente” y no limitar la decisión a los criterios de conservación existentes, aunque la administración central insiste en tomar como “deber prioritario” la protección de un “patrimonio insustituible”.

La disputa se enmarca en una histórica demanda de las autoridades vascas, que iniciaron estas gestiones en 1997, año de la inauguración del Museo Guggenheim en Bilbao. Ninguna solicitud institucional ha prosperado desde entonces.

[Fotos: Europa Press]