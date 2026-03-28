La condición que puso Mavinga para tomar un café con Carmiña y aceptar sus disculpas: "No al racismo"

Luego de salir de Gran Hermano por su propia voluntad, Mavinga puso una condición para aceptar las disculpas de Carmiña y tomar un café con ella

Jenny Mavinga, la ex participante de Gran Hermano Generación Dorada, condicionó públicamente la posibilidad de aceptar las disculpas de Carmiña Masi a una acción simbólica. La controversia surgió tras los comentarios racistas que motivaron la expulsión de Carmiña del reality, episodio que reavivó el debate sobre la discriminación en la televisión.

La exigencia de Mavinga, una joven originaria de la República Democrática del Congo, establece que solo considerará válido el perdón si la periodista paraguaya cumple con un requisito. La joven explicó en redes sociales que el gesto es imprescindible para evidenciar un rechazo real al racismo y demostrar que la disculpa es auténtica.

En su mensaje completo, Mavinga señaló: “Hola, buen día. Acá les habla Mavinga. Ls quería mostrar, pueden ver que tengo una remera que dice: ‘No al racismo’. Y todo eso por lo que me pasó cuando estaba en GH con mi compañera Carmiña. Te dije que te perdono, Carmiña, pero necesito ir a tomar café con vos, como dijiste. Lo acepto solamente si vos te ponés esta remera que tengo yo que dice: ‘No al racismo’. Y así yo voy a aceptar tu disculpa y voy a decir que no sos una persona racista. Bueno, esa es mi respuesta. No te guardo rencor, pero quiero que me lo demuestres con esa remera, juntas a ir a tomar un café. Le mando saludo a la gente de Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina, a todas partes del mundo. No al racismo. Todos somos solamente corazón. No hay color”.

La particular reacción de Mavinga tras conocer los dichos de Carmiñaen Gran Hermano habló de sus impresiones tras salir de la casa de Gran Hermano

Comentario racista y escándalo en Gran Hermano

El conflicto se inició cuando las cámaras registraron que Carmiña comparó a su compañera con situaciones ligadas a la esclavitud. Frases como “parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco”, generaron un rápido rechazo en redes sociales y provocaron un repudio masivo entre la audiencia y la familia de Mavinga.

La tensión creció y la discusión se volvió nacional. El hecho de que comentarios discriminatorios fueran emitidos en horario estelar agudizó el escrutinio sobre el formato y los mensajes transmitidos por la televisión.

El dueño de la casa tomó una decisión respecto a los dichos de la participante oriunda de Paraguay (Video: GH, Telefe)

Expulsión disciplinaria de Carmiña por racismo

Ante la repercusión, la producción de Gran Hermano Generación Dorada decidió expulsar inmediatamente a Carmiña Masi, acción que se realizó sin pasar por el voto del público. El comunicado oficial se leyó al aire e incluyó: “Asociar a tu compañera con la esclavitud es una ofensa que no voy a permitir. La esclavitud fue abolida, como hay prejuicios que deberían ser abolidos para siempre”.

La salida de la concursante fue inmediata. Antes de abandonar la casa, Carmiña intentó explicar que se trató de una broma, aunque aceptó la gravedad del hecho y pidió disculpas en cámara. El entorno de Mavinga manifestó su apoyo y evaluó tomar medidas legales.

La jugadora que fue expulsada del programa apareció en el D.A.R. para pedirle perdón por las expresiones racistas que la terminaron sacando del programa (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Pedido de disculpas y respuesta de Mavinga

Ya expulsada, Carmiña utilizó una comunicación audiovisual otorgada por la producción para pedir perdón por lo sucedido. “Me equivoqué muy grande contigo. Mis disculpas son sinceras. Me da vergüenza lo que pasó”, expresó con evidente nerviosismo.

Mavinga respondió con una postura comprensiva: “No tengo rencor contra vos. Te perdono con todo mi corazón”.

Renuncia de Mavinga y repercusiones

Pocos días después de la polémica, Mavinga renunció al programa por decisión propia. “Hice todo el esfuerzo para poder seguir, pero mi cabeza y mis emociones no son lo mismo”, reconoció al despedirse.

El contexto emocional y el distanciamiento familiar influyeron en su determinación. Sus compañeros despidieron a Mavinga con lágrimas y muestras de cariño, mientras la voz de Gran Hermano la elogió por su calidad humana.

La jugadora se marchó de la casa por decisión propia (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

El mensaje final de Mavinga resalta la importancia de actos claros a favor de la inclusión. Su pedido recuerda que la reconstrucción de lazos solo es posible cuando existe un compromiso real con la igualdad y una condena explícita al racismo.

Nuevos episodios de racismo en Gran Hermano

En días recientes, el ciclo volvió a enfrentar situaciones similares. Un video difundido por la cuenta de LAM (América TV) expuso a Cinzia Francischiello realizando un comentario racista en la cocina, en coincidencia temporal con la reciente expulsión de Carmiña. Francischiello calificó a una compañera de “esclava inmunda”, expresión que fue observada y minimizada por Solange Abraham, quien continuó su tarea doméstica sin reaccionar. La transmisión en vivo fue suspendida poco después del incidente, mientras la audiencia y numerosas voces en redes sociales reclamaban acciones igual de severas que en el caso anterior.

La repulsa colectiva se hizo notar con comentarios que pedían “la misma vara de sanción” y cuestionaban la capacidad de los participantes para asumir la responsabilidad que conlleva la convivencia pública. Los usuarios señalaron que los participantes “no aprendieron” y exigieron coherencia en la aplicación de normas, evidenciando el nivel de sensibilización generado por episodios de discriminación en el reality.

Tras el escándalo de Carmiña, la casa vivió otro momento similar y las redes piden la expulsión (Video: X)

La polémica volvió a escalar con una reciente intervención de Nazareno, quien, durante una supuesta dinámica lúdica impulsada por La Maciel, respondió en tono afirmativo ante una pregunta cargada de prejuicio racial: “Ves una gente de color marrón, ¿qué hacés?”. Nazareno contestó: “Corro”, y seguidamente añadió, ante la insistencia de Maciel, que si debía convivir con personas así, se quejaría para que las aparten. Las frases fueron recibidas con risas y gestos de aprobación por parte de otros integrantes, generando un nuevo foco de indignación y repudio tanto en la audiencia como en organizaciones antirracistas.

La viralización de este video ocurrió en medio de una secuencia de cambios en la dinámica del juego. El regreso del voto negativo y la cantidad inusual de nominados modificaron el ambiente de la casa, intensificando la presión sobre los participantes. La reciente salida voluntaria de Jenny Mavinga, quien ya antes había sido víctima de discriminación, profundizó el clima de tensión, afectando incluso el desarrollo de la gala y el proceso de nominaciones.

La respuesta oficial tras el incidente anterior marcó un precedente en la televisión argentina. El comunicado leído en cámara enfatizó: “Gran Hermano nos pone espejos. Hay cosas que son más cancelables que otras. Parte de la diaria, pero hay cosas que no tienen vuelta atrás: el racismo es una de esas”, sostuvo Santiago del Moro al inicio de la emisión, reflejando la postura estricta de la producción frente a manifestaciones de odio.

El episodio más reciente, protagonizado por Nazareno y avalado por parte del elenco, reabrió el interrogante sobre cuán efectivos y duraderos pueden ser los mecanismos de sanción en un formato de alta exposición pública y cuánta responsabilidad tienen los productores al seleccionar y guiar a los participantes.