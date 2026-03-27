Netflix confirma un nuevo aumento en el precio de sus planes: cuánto pagarás ahora

Netflix subió el precio de sus planes mensuales en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los nuevos suscriptores ven los precios actualizados desde el 26 de marzo, mientras que los clientes actuales recibirán la actualización de manera gradual en los próximos meses.

Netflix notificará por correo electrónico a los suscriptores existentes con un mes de anticipación antes de aplicar el nuevo precio.

Los nuevos clientes pagan las tarifas actualizadas desde el 26 de marzo; los actuales verán los cambios en los próximos meses. (Netflix)

Cómo quedaron los precios de los planes de Netflix

Los planes de Netflix en Estados Unidos registraron nuevos aumentos. El plan más económico, que incluye publicidad, ahora cuesta USD 8,99 al mes, frente a los USD 7,99 anteriores.

El plan estándar sin anuncios pasó de USD 17,99 a USD 19,99 mensuales, mientras que el plan premium subió de USD 24,99 a USD 26,99.

Además, el precio por añadir espectadores fuera del hogar también cambió. Incorporar un usuario adicional al plan con anuncios ahora cuesta USD 6,99 (antes USD 7,99).

El plan con anuncios ahora cuesta USD 8,99 al mes, un dólar más que antes. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Para los planes sin publicidad, el costo por añadir un espectador extra subió a USD 9,99, frente a los USD 8,99 previos.

Por qué Netflix aumentó los precios de sus planes en Estados Unidos

Netflix incrementó los precios de sus planes en Estados Unidos para reflejar las recientes mejoras en su plataforma y la expansión de su oferta de contenidos, explicó al medio mencionado.

La empresa, que no ajustaba sus tarifas desde enero de 2025, ha sumado nuevas funciones como la incorporación de podcast en video y un mayor volumen de contenido en directo.

El aumento de precios responde a mejoras en la plataforma y a la ampliación del catálogo de contenidos. REUTERS/Francis Mascarenhas

Además, anunció la renovación de su aplicación móvil y la ampliación de la función de vídeos cortos, con el objetivo de adaptarse a las tendencias de consumo y ofrecer más opciones a sus suscriptores. Estos cambios buscan sostener la inversión en tecnología y producción propia, justificando el ajuste en los precios.

Cuáles son las nuevas funciones de Netflix

Netflix ha agregado nuevas funciones a su plataforma de cara a la usuarios como:

Videos cortos.

La nueva interfaz de Netflix mostrará clips breves de contenido original, lo que facilitará la exploración rápida de novedades y tendencias dentro del catálogo.

Greg Peters, CEO de la compañía, anticipó que esta estructura permitirá incorporar nuevos formatos, como los podcast en video, que se sumarán a las series y películas tradicionales.

La interfaz renovada de Netflix ofrecerá clips cortos para explorar rápidamente novedades y tendencias. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Peters señaló que estos clips serán una herramienta eficaz para captar la atención y aumentar el tiempo de uso en la plataforma, especialmente entre públicos jóvenes habituados al consumo inmediato.

“Puedes imaginar que traeremos más clips basados en nuevos tipos de contenido, como los podcasts en video”, afirmó el ejecutivo durante la presentación de resultados, subrayando el potencial de este formato para promocionar lanzamientos y fomentar la interacción diaria.

El celular como control para juegos.

Los suscriptores de Netflix pueden jugar directamente en Smart TV utilizando el teléfono móvil como control, sin necesidad de consolas ni accesorios adicionales.

La actualización está disponible en la pestaña ‘Juegos’ de la aplicación para televisores, donde se ofrecen cinco títulos diseñados para multijugador social: LEGO Party, Boggle Party, Pictionary: Game Night, Tetris Time Warp y Party Crashers: Fool Your Friends.

Los usuarios pueden sincronizar sus teléfonos como controles escaneando el código QR que aparece en la televisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los usuarios solo tienen que escanear el código QR que aparece en la pantalla para sincronizar sus teléfonos, que funcionarán como mandos. Cada participante controla su personaje desde el celular, mientras la acción se desarrolla en la televisión, siguiendo la lógica de juegos como los de Jackbox.

Podcast en video.

Netflix suma videopodcasts en colaboración con Spotify y The Ringer, incluyendo programas destacados sobre la NFL, NBA, Fórmula 1 y The Bill Simmons Podcast. Esta alianza contempla la incorporación de 16 producciones originales de Spotify, que estarán disponibles directamente en la plataforma de streaming.