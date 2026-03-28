Juana Repetto le respondió a Sebastián Graviotto, que deslizó la posibilidad de una reconciliación: “Agotador y reiterativo”

Juana Repetto le respondió a Juan Graviotto, que deslizó la posibilidad de una reconciliación

Tras la observación de una seguidora sobre las recientes declaraciones de Sebastián Graviotto, Juana Repetto realizó un descargo contundente en Instagram. Mientras le daba la teta a Timoteo, el hijo que tienen en común, la actriz e influencer respondió a la cajita de preguntas y brindó el contexto existente sobre su situación familiar y defendió explícitamente el rol de Graviotto como padre, recurriendo a sus propias palabras para aclarar la dinámica tras la ruptura.

En cuatro videos publicados en su cuenta de Instagram, Juana Repetto respondió preguntas sobre los rumores de reconciliación con Sebastián Graviotto y explicó su postura sin ambigüedades. Detalló cómo se organiza la crianza compartida de sus hijos y subrayó que Graviotto mantiene su papel paterno, desmintiendo las acusaciones en redes sobre abandono.

El descargo de Juana Repetto en sus propias palabras

Frente a la consulta de una seguidora, Juana Repetto fue categórica: “No, no, él no me obliga a decir nada, todo lo contrario. Él no me sigue pues no quiere ver lo que yo digo, no le interesa, que le importa cero, que quiere tener un vínculo cien por ciento real sin verse afectado por lo que digo en las redes, que por eso no me sigue. Me tiene bloqueada para no verme… ese es su speech”.

Aclaró que si bien Graviotto opta por aclarar cuestiones en redes sociales, la situación es más compleja: “Sí puede ser que, con el afán de salir a aclarar algunas cosas, se desentiendan otras o, como que de repente, se dio vuelta todo y no es tan así. O sea, la realidad es que abandonar un hijo es abandono, abandonar. Sebi está lejos de abandonar a sus hijos”.

Juana Repetto en su largo descargo sobre la chance de regresar con Sebastián Graviotto

Al referirse a su decisión de separarse, Repetto afirmó: “Leo sus declaraciones, la nota. La verdad es que no, que yo me separé absolutamente convencida y después de haber estirado mucho tiempo la decisión, ya estando segura de que no funcionaba y estoy convencida de que no funciona”. Añadió: “También leo que en algunos posteos ponen: ‘Se nota que ella lo quiere, se nota que ella quiere volver’. La verdad es que no, la verdad es que yo tomé la decisión de separarnos. Yo tomé la decisión de mantenerlo a pesar del embarazo, y hoy entiendo que él también está en el mismo lugar o eso creo. No sé, la verdad es que no lo hablé, pero yo puedo hablar por mí. Yo estoy absolutamente convencida de que fue una buena decisión separarme y no quiero volver”.

Respecto a la dinámica familiar tras la separación, Juana explicó: “Tenemos un bebito de un mes y medio. Este bebé, Timoteo, es hijo de los dos. Entonces, yo jamás les negaría la posibilidad de vincularse. Como es un bebé que toma teta, y como la gran mayoría de los bebés, a mi parecer, al mes y medio también necesitan estar con la mamá casi veinticuatro horas, no se lo va a llevar. Entonces, para verlo, tengo que estar yo presente. Nos van a ver compartir un montón, pero yo estoy absolutamente convencida de haber tomado la decisión correcta”.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto en las últimas vacaciones juntos

En cuanto a la convivencia y los límites, Repetto expresó: “No me llevo bien conviviendo con Sebi, no elijo convivir con él y no lo elijo como pareja por un montón de cosas con las que no estoy de acuerdo, porque si no, no me hubiese separado. Estoy harta de decirlo. No voy a volver con él”.

Detalló además cómo propicia el vínculo entre Graviotto y el hijo menor: “Estoy haciendo un gran esfuerzo, algo que no hice con ninguno de mis hijos, que es dejarle un tiempo para que él esté con el bebé. Entonces, los días que Toro tiene fútbol, él vive en la casa, se queda con el bebé, yo lo llevo a Toro al fútbol, o a veces hacemos al revés, pero para que ellos empiecen a vincularse sin estar yo en el medio. También les doy su espacio a solas con el bebé, pero en casa, me voy yo”.

Finalmente, describió cómo es ese tiempo compartido en la casa y la percepción social: “Por eso los ven tanto en casa. De repente él está en casa con el bebé y yo no estoy acá, estoy con Toro en fútbol. Cuando yo llego, me da el bebé, saluda a los chicos, y después se va. Entonces, por ahí ven que sube una historia, como el otro día, que yo tengo al bebé a upa. Fue cuando llegué de fútbol, me lo dio, lo puse en la teta, chau, chau, y se fue. No es que convivimos”.

Sebastián Graviotto en la casa de Juana con Timoteo

La mirada de Sebastián Graviotto y su rol como padre

Sebastián Graviotto también utilizó Instagram para responder a sus seguidores sobre la relación con Juana Repetto y su presencia con los hijos. Ante el pedido de retomar la pareja, Graviotto publicó: “No me fui a ningún lado”, junto a una foto de Timoteo.

Consultado por la posibilidad de reconciliación, Graviotto sostuvo: “Estamos en un gran momento… sujeto a modificación sin previo aviso”. Esta frase refleja la cordialidad y flexibilidad con la que encaran la nueva etapa familiar.

Frente a mensajes que lo calificaban como “un PADRAZO”, Graviotto admitió los desafíos de la crianza diaria: “Lo intento todos los días… a veces me sale, a veces me lo duerme Jua en 8 segundos. Capacitación permanente”. Así resumió su esfuerzo en la co-crianza.

Justamente sobre supuestas ausencias paternas, Juana Repetto lo defendió públicamente en sus redes: “No es un padre abandónico”. Explicó que, aunque hay momentos en los que no está presente por motivos laborales, esto no implica abandono, sino circunstancias vinculadas al trabajo.

En este intercambio con seguidores y a través de respuestas públicas, ambos remarcaron que el foco sigue puesto en el bienestar y la estabilidad de sus hijos, más allá de las diferencias personales.