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¿Tienes Starlink? La nueva actualización que hará que la batería dure mucho más tiempo

Estas mejoras en la eficiencia energética y la velocidad de navegación optimizan la conectividad en zonas remotas y ofrecen nuevas condiciones para sus planes

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Una persona sonriente sostiene un smartphone negro con el logo blanco de Starlink. Una antena parabólica y montañas se ven al atardecer.
Las mejoras subrayan el objetivo de Starlink de garantizar acceso a Internet de alta calidad en cualquier lugar y condición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, anunció una actualización que introduce mejoras en eficiencia energética y velocidad de navegación. Estas innovaciones buscan optimizar la experiencia de quienes dependen de la conectividad en zonas remotas o en situaciones con acceso limitado a la red eléctrica.

Starlink mejora el ahorro de energía

Las nuevas antenas de Starlink, aquellas que son necesarias para conectarse al servicio de internet satelital, han reducido su consumo promedio de energía, pasando de un rango de 22–25 W a solo 18–20 W.

Esta mejora se percibe tanto cuando los dispositivos están en reposo como durante actividades que demandan alta capacidad, como la carga de archivos pesados. El resultado es un ahorro energético significativo y una mayor autonomía de funcionamiento para los equipos, permitiendo que la conexión se mantenga estable y prolongada.

La actualización permite conexiones a Internet estables durante más tiempo usando baterías portátiles o powerbanks. (Europa Press)
La actualización permite conexiones a Internet estables durante más tiempo usando baterías portátiles o powerbanks. (Europa Press)

Este avance es especialmente relevante para quienes utilizan el plan itinerante (uso del servicio en movimiento, ideal para viajeros en lugares remotos), ya que muchos usuarios suelen conectar los dispositivos a baterías portátiles debido a la falta de acceso constante a energía eléctrica. Con la reducción del consumo, los equipos pueden operar durante más tiempo y asegurar una conexión continua incluso en entornos exigentes o con recursos energéticos limitados.

Los usuarios del plan itinerante a menudo deben permanecer horas o días sin acceso a una fuente de energía confiable. Gracias a la optimización en el consumo, ahora pueden mantener la conexión a internet estable durante más tiempo utilizando powerbanks o sistemas similares. Esto garantiza que la conectividad no se vea interrumpida en situaciones de emergencia, viajes prolongados o actividades en zonas rurales y alejadas de la infraestructura tradicional.

Aumento de velocidad y expansión del servicio Starlink Mobile

Asimismo, la empresa presentó su nueva estrategia para el servicio satelital móvil, ahora denominado Starlink Mobile, con el objetivo de complementar las redes terrestres y ampliar la conectividad en zonas donde la cobertura tradicional no llega. La compañía ya colabora con operadoras líderes y ha logrado conectar a más de 16 millones de usuarios únicos, proyectando superar los 25 millones a finales de 2026 gracias a la ampliación de su constelación de satélites.

Starlink ofrecerá velocidades superiores con la nueva generación de satélites de su servicio móvil. (Europa Press)
Starlink ofrecerá velocidades superiores con la nueva generación de satélites de su servicio móvil. (Europa Press)

La próxima generación de Starlink Mobile promete un salto tecnológico: los satélites de segunda generación cuadruplicarán el ancho de banda, permitirán velocidades de transmisión de hasta 150 Mbps por usuario y ofrecerán la mayor cobertura 4G por área geográfica del mundo. Este avance hará posible la conectividad de banda ancha para cientos de millones de teléfonos convencionales, consolidando a Starlink como un actor clave en la expansión global del acceso a Internet móvil.

Nueva política de tarifas en 2026

Starlink implementó una nueva política que permite a los usuarios modificar su plan de servicio con mayor flexibilidad y previsibilidad. Ahora, al cambiar de plan, es posible elegir entre hacer el ajuste de forma inmediata o programarlo para el final del ciclo de facturación vigente.

Esta opción facilita la administración financiera, ya que quienes decidan bajar de plan y opten por el cambio inmediato no recibirán reembolso por el periodo ya pagado, mientras que al esperar al cierre del ciclo, la reducción de costos se aplica desde el siguiente mes.

Starlink
Starlink refuerza su propuesta como alternativa para viajeros y trabajadores en entornos alejados de la red eléctrica tradicional. (Reuters)

La nueva política también establece restricciones y penalizaciones al bajar de categoría, especialmente en regiones donde está disponible el Plan Residencial Max. Entre las consecuencias se encuentran la pérdida de beneficios exclusivos, como el acceso gratuito al Mini Kit para Viajes y descuentos en planes itinerantes, además de la obligación de devolver dispositivos como el Starlink Mini.

Starlink recomienda analizar detalladamente las condiciones y planificar los cambios para el cierre del ciclo de facturación, a fin de evitar penalizaciones y asegurar la mayor eficiencia económica posible.

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