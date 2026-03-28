Chano le envió un mensaje al público del épico recital de Tan Biónica bajo la lluvia: “La melodía eterna de esa tormenta”

Chano agradeció a su público tras el recital de Tan Biónica en Vélez bajo la lluvia

El regreso de Tan Biónica bajo la lluvia convocó a más de 50.000 seguidores en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield para una noche que la banda calificó de épica y de profunda conexión con su público. Chano Moreno Charpentier, líder del grupo, compartió en el mediodía del sábado un mensaje de agradecimiento donde habló de un “pacto entre almas” vivido sobre el escenario y en cada rincón del estadio.

En su discurso, el cantante y líder de la banda agradeció la fidelidad de los fanáticos que permanecieron bajo la fuerte lluvia y destacó el vínculo especial que se forjó esa noche. Subrayó que, a pesar de problemas técnicos y climáticos, la entrega conjunta entre la banda y sus seguidores convirtió el evento en un momento inolvidable para la música argentina.

“Bajo una lluvia inolvidable que parecía un espejo líquido del cielo, anoche no solo dimos un concierto, dimos también un pacto entre almas”, afirmó el vocalista, expresando la intensidad del encuentro.

El cantante remarcó la lealtad del público durante toda la velada. Según sus palabras, “nos informaron que nadie se fue”, en agradecimiento a quienes resistieron el mal clima. Añadió que “cada nota fue un relámpago de magia” y que los seguidores fueron “la melodía eterna de esa tormenta”.

Charpentier admitió las complicaciones que impuso la lluvia en la faceta técnica del show. “Los instrumentos eran muy difíciles de tocar, se nos cortaba el audio por momentos”, lamentó, pero celebró que, a pesar de todo, sabían que estaban dando “un concierto épico e inolvidable”.

Chano se emociona y agradece a los fans en un show histórico de Tan Biónica (Crédito: RSFOTOS)

La reciprocidad y entrega entre la banda y sus fans también fue eje en sus declaraciones. “Nosotros, al servicio de su corazón, entregamos todo lo que teníamos”, concluyó Chano, y se despidió prometiendo nuevos encuentros en Vélez. El mensaje transmitió el espíritu de resistencia y emotividad que dominó el regreso de Tan Biónica.

Una noche épica en Vélez: crónica del regreso de Tan Biónica

El espectáculo comenzó a las 21:15, cuando Chano Moreno Charpentier apareció bajo una ovación y con las manos unidas en señal de gratitud. Las dos primeras canciones, “X=4” y “Santa María”, sirvieron para presentar piezas del nuevo disco, El Regreso, tras una década sin álbumes de estudio.

La carga emotiva fue evidente desde el inicio. “Es muy emocionante”, repitió Chano entre lágrimas al interpretar “Ella”, agradeciendo al público de todas las zonas del estadio. Reflexionó también sobre lo que significó el reencuentro: “Creo que el regreso no existe porque uno siempre es otro cuando vuelve a un lugar. Para nosotros el regreso fue lo mejor que nos pasó”.

Chano se emociona y agradece a los fans en un show histórico de Tan Biónica (Crédito: RSFOTOS)

La alineación original, compuesta por Chano, Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier, Diego “Diega” Lichtenstein y Sebastián “Seby” Seoane, ofreció un repertorio que combinó himnos como “Las cosas que pasan”, “Boquitas pintadas”, “Beautiful” y “Loca” con nuevos temas, varios de ellos con la participación en estudio de Andrés Calamaro, Nicki Nicole y Airbag.

Uno de los momentos centrales de la noche llegó a las 22, con la entrada de Andrés Calamaro al escenario. Charpentier lo presentó como “el más grande músico argentino”. Juntos interpretaron “Mi vida”, de su más reciente disco, y luego “Flaca”. La ovación del público selló el carácter inolvidable de la velada. En palabras de Chano: “La vida se trata de momentos y esto va a ser un momento imborrable para siempre”.

El bajista Bambi tomó el protagonismo durante “Mil días”, obra de su autoría. Señaló el contraste del clima: “Cuando escribí esta canción jamás me imaginé cantarla en un lugar como este y menos con este clima”, confesó ante el público.

A mitad del concierto, los integrantes se desplazaron a un escenario alternativo al otro extremo del estadio. En ese trayecto, Chano recordó sus comienzos: “Cuando tenía 14 años no le encontraba la vuelta a la vida e hicimos este grupo con mis compañeros y amigos. Yo ya había entendido mi suerte y ahora tengo una vida feliz con ustedes y con todo el amor que me dan”.

En la interpretación de “Loca”, Chano compartió una reflexión sobre los desafíos personales: “Esta canción pensé que se la hacía a alguien y me la hacía a mí. Como mínimo somos todos neuróticos. La locura es peligrosa. Muchas veces jugué con mi locura y no me fue nada bien. Hay que estar bajo control”.

La noche incluyó un homenaje a Los Fabulosos Cadillacs. Bambi y Chano interpretaron “Vasos vacíos” en recuerdo del primer recital al que asistió Chano junto a su padre.

El cierre del show fue una fiesta colectiva. Canciones como “Ciudad mágica”, “Mis noches de enero”, “Obsesionario”, “El problema del amor” y “La melodía de Dios” sonaron entre los cánticos y aplausos de los asistentes, consolidando la comunión entre la banda y sus seguidores.

Durante más de dos horas, Tan Biónica combinó estrenos y éxitos, marcando un capítulo renovado y reafirmando la vigencia de su propuesta, aun frente a las adversidades del clima.

La respuesta de Chano tras el regreso de Tan Biónica destacó el profundo agradecimiento al público valiente que permaneció bajo la lluvia y el vínculo reforzado entre la banda y sus seguidores. Una noche llena de emociones, estrenos e invitados especiales marcó este regreso como una celebración multitudinaria en la historia de la música argentina.

En una jornada marcada por la espera, la superación y la entrega, Tan Biónica y su público apostaron a la esperanza compartida de que siempre hay nuevos comienzos por alcanzar.