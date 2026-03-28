Tecno

El agente de inteligencia artificial de Google trabaja de forma autónoma mientras los ingenieros duermen

La nueva herramienta conocida como Agent Smith realiza tareas complejas como escribir código, corregir errores y entregar resultados terminados sin supervisión directa, permitiendo que los empleados revisen el trabajo cuando regresan a sus puestos

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Una sala de servidores futurista con filas de racks iluminados, hombres idénticos con traje oscuro y gafas de sol, algunos programando, y el logo de Google.
Agent Smith, el agente de inteligencia artificial de Google, automatiza tareas completas mientras los ingenieros descansan o atienden otras actividades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google tiene un agente de IA que trabaja solo mientras sus ingenieros duermen. Le pusieron Agent Smith

El nombre no fue un accidente. O si lo fue, es todavía más revelador.

Google desplegó internamente una herramienta de inteligencia artificial llamada Agent Smith, como el programa de Matrix diseñado para eliminar amenazas al sistema. No es un asistente que sugiere líneas de código mientras el programador escribe. Es otra cosa. Algo cualitativamente distinto a todo lo que vino antes. Agent Smith recibe una instrucción, la descompone en pasos, escribe el código necesario, ejecuta pruebas, detecta errores, los corrige y entrega el trabajo terminado.

Todo eso sin que nadie esté sentado frente a una computadora. El ingeniero puede irse a dormir, estar en una reunión o revisar el avance desde su celular. El agente sigue trabajando. Cuando el humano vuelve, encuentra el resultado esperando revisión.

Cómo funciona Agent Smith en Google

Pantalla digital con interfaz de inteligencia artificial de Google y gráficos, en oficina moderna con personas al fondo.
La herramienta Agent Smith de Google descompone instrucciones, genera código, prueba, corrige errores y entrega resultados listos sin intervención humana directa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es ciencia ficción. Es lo que está pasando hoy dentro de la empresa que construyó el buscador más usado del mundo.

Según Business Insider, que rompió la historia esta semana, la herramienta se volvió tan popular dentro de Google que tuvieron que restringir el acceso porque el sistema no daba abasto con la cantidad de empleados que querían usarlo. Eso dice más sobre la utilidad real de la herramienta que cualquier comunicado de prensa. Cuando algo se restringe porque hay demasiada demanda, no es expectación. Es adopción genuina.

Lo que hace posible todo esto es que Agent Smith no opera en el vacío. Está construido sobre Antigravity, la plataforma interna de agentes de Google, y puede acceder a sistemas internos, documentos y perfiles de empleados de forma autónoma. Se integra además con el chat interno de la empresa. El ingeniero le escribe una instrucción como si le escribiera a un colega. El agente responde con trabajo hecho.

Eso no es un dato tecnológico. Es una señal de management.

El 50 % del código nuevo de Google ya lo generan agentes de IA, según reportó la propia empresa en su última llamada de resultados. No es una proyección ni una promesa de investor day. Hace seis meses era el 30 %. Hace un año, el 25 %. La velocidad importa tanto como el número.

Y Google no está solo en lo que viene después. Según Business Insider, la empresa extendió la exigencia de usar IA a equipos de ventas, estrategia y operaciones. En algunos casos está escrito en los perfiles de cargo. En otros, los empleados fueron informados de que su adopción será evaluada en las revisiones de desempeño. Meta anunció lo mismo para 2026. Microsoft les comunicó a sus equipos que el uso de inteligencia artificial ya no es opcional.

Usar IA dejó de ser una ventaja competitiva. Pasó a ser el piso mínimo.

Brecha en la adopción de IA y riesgos

El problema es que del otro lado hay una brecha significativa. Un estudio de Google con Ipsos, publicado por Fortune, encontró que solo el 5 % de los trabajadores puede considerarse verdaderamente fluido en IA, es decir, que rediseñó porciones significativas de su trabajo con la tecnología.

Ese 5 % tiene cuatro coma cinco veces más probabilidades de reportar un salario más alto y cuatro veces más de haber sido promovido.

El 95 % restante está mirando.

Agent Smith no pide vacaciones, no negocia su sueldo y no se queja en el chat interno. Ya entró al Googleplex. La única diferencia con tu empresa es que la tuya todavía no tiene nombre.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La demanda interna en Google por Agent Smith obligó a la empresa a restringir su acceso debido a la fuerte adopción entre los empleados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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