El particular gesto del ex futbolista Eden Hazard tras participar de una exigente carrera de ciclismo

El ex futbolista belga participó del evento y terminó tomandose una cerveza

El ex futbolista Eden Hazard, conocido mundialmente por sus etapas en Real Madrid y Chelsea, completó una exigente carrera de ciclismo de 167 kilómetros en la isla de Mallorca, España, en un desafío que puso en evidencia su nueva faceta alejada del fútbol de élite. Tras cruzar la meta, el belga celebró el logro con una cerveza en la mano y compartió con medios locales su impresión sobre la dificultad del recorrido.

“Muy duro, amigo. Tengo las piernas así. Los primeros kilómetros, muy bien, pero los 25 últimos... Imposible. Tengo que entrenar un poquito más y bajar el peso un poquito, así estará perfecto”, indicó el ex jugador de 35 años.

Apenas unos meses antes, Hazard había declarado sentirse “más taxista que futbolista” desde su retirada por problemas físicos. En una entrevista concedida al diario británico The Guardian, el belga explicó que disfruta de una vida sencilla acompañado por su esposa y sus cinco hijos. El ex jugador, que reside habitualmente en Madrid, señaló las razones que lo mantienen en la capital española: “La familia, los niños, el clima y la comida”.

Hazard culminó su participación tomando una cerveza

El fichaje de Hazard por el Real Madrid se produjo en junio de 2019, procedente del Chelsea, por una suma cercana a los 100 millones de euros. Sin embargo, durante su etapa en España solo disputó 76 encuentros debido a continuos problemas físicos. Pese a estas dificultades, su paso por el club blanco incluyó la obtención de una Champions League, dos Ligas, dos Copas del Rey, una Supercopa de España y una Supercopa de Europa. Tras más de una docena de títulos y 16 años de carrera profesional, decidió retirarse en 2023 por acuerdo con el club, a los 32 años.

A pesar de su retiro de la élite, Hazard prefiere no mirar atrás con nostalgia, sino con gratitud por las oportunidades vividas y el aprendizaje adquirido durante sus años como profesional. El belga, quien fue campeón en Inglaterra y España, explicó que decidió establecerse de forma definitiva en la capital española “por la familia, los niños, el clima y la comida”, señalando que “Madrid sigue siendo mi residencia habitual”.

Su rutina diaria está marcada por la sencillez y los pequeños placeres, en contraste con la intensidad de la competencia profesional: “Me quedo en casa y disfruto de las cosas simples con mi mujer y mis cinco hijos”.

En el ámbito internacional, Hazard disputó tres Copas del Mundo (2014, 2018 y 2022) con la selección belga. Su momento más destacado ocurrió en el Mundial de Rusia 2018, donde fue capitán de una generación considerada entre las mejores del fútbol belga, y compartió equipo con uno de sus hermanos. Sobre ese recuerdo, Hazard señaló a The Guardian: “Fue increíble. Jugué con mi hermano y ser capitán de mi país fue algo único”.

El impacto de aquel equipo perdura en la memoria colectiva de Bélgica, aun cuando se quedaron con el tercer puesto. El exfutbolista destaca el reconocimiento local: “Hoy la gente dice que éramos mejores que Francia. Eso me hace sentir muy orgulloso”.

Pese a los múltiples títulos, la fama y la presión mediática, Eden Hazard manifiesta que lo fundamental ahora es el bienestar y la satisfacción personal, dejando en segundo plano los logros deportivos. Interrogado sobre el legado que espera dejar, sintetizó: “Solo quiero que me recuerden como un buen jugador y un tipo divertido. No necesito nada más”.