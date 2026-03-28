Cuánto tarda el trámite de la Green Card en Estados Unidos en 2026: plazos según cada caso

El trámite para obtener la Green Card en 2026 enfrenta tiempos de espera que varían de menos de un año a varias décadas según categoría y país de origen. (Jesús Aviles/Infobae)

El trámite para obtener la residencia permanente en Estados Unidos mediante la Green Card presenta en 2026 escenarios de espera que influyen en la vida de millones de personas. El tiempo de procesamiento puede ir desde menos de un año hasta varias décadas, dependiendo tanto de la categoría migratoria y el país de nacimiento del solicitante como de la ruta elegida para la gestión, según la agencia federal de inmigración, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), y el ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, el Departamento de Estado. Esta variabilidad de los plazos afecta a quienes buscan la reunificación familiar, a trabajadores extranjeros y a solicitantes de protección internacional.

La información institucional más reciente indica que las demoras se explican, en gran medida, por el sistema de cuotas anuales y la acumulación histórica de expedientes. El Gobierno federal mantiene procedimientos diferenciados para familiares inmediatos de ciudadanos, solicitudes laborales, casos humanitarios y categorías sujetas a preferencia. El USCIS actualiza mensualmente los plazos estimados y publica herramientas para consulta individualizada, mientras que el Visa Bulletin, el boletín mensual oficial del Departamento de Estado, establece la disponibilidad de cupos para cada grupo y nacionalidad.

El contexto legal y administrativo de 2026 muestra cifras récord de expedientes en trámite y ajustes periódicos en los criterios de elegibilidad. Las autoridades federales enfatizan la importancia de consultar exclusivamente fuentes estatales y evitar intermediarios no autorizados para obtener información actualizada sobre los avances y requisitos del proceso.

¿Cuánto tarda el trámite de la Green Card en 2026?

El USCIS informa que el plazo promedio nacional para tramitar la Green Card es de 13 meses, aunque la variabilidad es elevada. El cónyuge de un ciudadano estadounidense, que gestiona el proceso desde el territorio nacional, puede obtener la residencia en un rango de nueve a 18 meses. En contraste, un hermano de ciudadano nacido en Filipinas enfrenta listas de espera que pueden superar los 20 años. Para trabajadores extranjeros originarios de India, las demoras pueden alcanzar o superar la década.

Las fechas clave y los cupos de cada categoría se actualizan en el Visa Bulletin del Departamento de Estado. El boletín mensual determina la viabilidad de avanzar en el trámite según la fecha de prioridad de cada caso. El límite anual de visas familiares es de 226.000, mientras que el de empleo es de 140.000, con un tope máximo del 7% de los cupos por país.

¿Cómo consultar el tiempo estimado de mi trámite de Green Card?

El USCIS mantiene una herramienta oficial en línea que permite a los solicitantes verificar el estado y el plazo estimado del trámite, diferenciando por tipo de formulario, categoría migratoria y oficina de procesamiento. El usuario debe ingresar el número de recibo y seleccionar la ruta de gestión correspondiente. El sistema indica el plazo en el que el 80% de los expedientes similares se resuelven y admite la presentación de consultas si el caso excede el tiempo previsto.

El Departamento de Estado publica mensualmente el Visa Bulletin, donde se informa la disponibilidad de visas por preferencia y país. Quienes gestionan la Green Card deben comparar su fecha de prioridad con la publicada para el mes en curso a fin de determinar si pueden presentar la solicitud de ajuste de estatus o avanzar en la etapa consular.

El sistema de cuotas anuales y la acumulación de más de 11 millones de expedientes elevan los plazos de resolución para la residencia permanente en Estados Unidos. (Archivo)

¿Por qué existe tanta diferencia en los tiempos de espera según la categoría y el país de origen?

El sistema migratorio de Estados Unidos establece límites máximos de visas por país y por categoría. Cada país recibe hasta el 7% de los cupos anuales en cada preferencia. Este mecanismo da lugar a listas de espera prolongadas para países con alta demanda como México, India, China y Filipinas. Las categorías familiares F3 y F4 concentran las mayores demoras, de acuerdo con los datos oficiales.

El USCIS señala que los familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses —cónyuges, padres e hijos menores de 21 años— tienen acceso a una vía rápida, ya que no están sujetos a la espera por boletín de visas. Las demás categorías dependen de la disponibilidad según el cupo anual y la nacionalidad del solicitante.

¿Cuáles son los requisitos y etapas obligatorias en el trámite de la Green Card?

El proceso exige la presentación de formularios oficiales como el I-130 para familiares, el I-140 para empleo y el I-485 para ajuste de estatus. La documentación requerida incluye comprobantes de vínculo familiar, relaciones laborales, antecedentes penales y exámenes médicos. En las categorías laborales EB-2 y EB-3, el trámite requiere la certificación PERM del Departamento de Trabajo antes de avanzar con la petición ante el USCIS.

El USCIS subraya que la presentación completa y correcta de la documentación es clave para evitar demoras por requerimientos adicionales. La revisión de antecedentes y la citación a entrevista presencial son etapas obligatorias en la mayoría de los casos.

¿Qué acciones recomienda el Gobierno en caso de demoras?

El Gobierno federal insiste en que no existen vías legítimas para acelerar el trámite fuera de los procedimientos oficiales, salvo para ciertas categorías laborales que permiten procesamiento premium. El USCIS advierte: “Cualquier intento de acelerar el proceso a través de intermediarios no autorizados puede derivar en fraudes o en la negación del caso”.

Ante demoras superiores al promedio, el solicitante puede presentar una consulta formal mediante la plataforma oficial del USCIS. La agencia recomienda responder con rapidez a los requerimientos de información adicional y monitorear periódicamente el estado del expediente a través de los canales estatales.

El USCIS ofrece una herramienta oficial en línea para consultar el estado y el plazo estimado de trámite de la Green Card por categoría y oficina. (Andina)

¿Cómo impactan estos plazos en la vida de los solicitantes de Green Card?

El tiempo de procesamiento de la Green Card afecta la posibilidad de acceso a empleo, beneficios sociales, estabilidad migratoria y reunificación familiar. Las demoras prolongadas pueden modificar proyectos personales, oportunidades profesionales y el desarrollo de la vida familiar en Estados Unidos.

El USCIS y el Departamento de Estado priorizan la transparencia en la publicación de plazos y la digitalización de procesos, con el objetivo de reducir las demoras y ofrecer información actualizada a los solicitantes. Las fechas y los requisitos pueden modificarse mes a mes, conforme cambian las políticas migratorias y la carga administrativa.

¿Cuáles son los pasos concretos para solicitar la Green Card y cuánto demora cada etapa?

El proceso de solicitud de la Green Card se compone de varias etapas:

Presentación de la petición inicial (I-130, I-140 u otro formulario según la categoría). El plazo de revisión puede ir de seis a 14 meses.

Espera de disponibilidad de visa según el Visa Bulletin . Para categorías con alta demanda y países con exceso de solicitudes, esta etapa puede demorar entre dos y más de 20 años.

. Para categorías con alta demanda y países con exceso de solicitudes, esta etapa puede demorar entre dos y más de 20 años. Presentación del ajuste de estatus (I-485) o trámite consular. El procesamiento suele tardar de siete a 18 meses.

Entrevista y revisión final, que pueden extender el proceso varios meses adicionales.

Emisión de la tarjeta de residencia. El documento físico se expide tras la aprobación final y suele enviarse dentro de los 60 días siguientes.

El USCIS indica que el tiempo total depende de la exactitud de los documentos, la respuesta a requerimientos y la carga de trabajo de la oficina responsable.

¿Qué datos oficiales marcan las tendencias en 2026 para el trámite de Green Card?

El Gobierno federal reporta una acumulación récord de más de 11 millones de expedientes activos en el sistema migratorio, lo que ha elevado los plazos de resolución en varias oficinas. El procesamiento de peticiones familiares I-130 para ciudadanos estadounidenses tiene un promedio de 14,5 meses, mientras que las de residentes permanentes pueden superar los 35 meses. Las solicitudes laborales EB-1, EB-2 y EB-3 presentan variaciones notables, con plazos de 12 a 18 meses para países fuera de India y China, y demoras superiores a 10 años para solicitantes de esas nacionalidades en ciertas categorías.

¿Qué debe esperar el solicitante de Green Card en los próximos meses?

Las autoridades federales prevén ajustes periódicos en los criterios de elegibilidad, los cupos por país y los requisitos documentales. Los cambios pueden afectar tanto la duración del trámite como la posibilidad de acceder a rutas más ágiles para ciertos grupos. El USCIS y el Departamento de Estado insisten: “La información más precisa y actualizada se encuentra exclusivamente en sus portales oficiales”, y recomiendan monitorear el estado de los expedientes de forma constante.