El Salvador y Panamá establecen acuerdo en beneficio de la agricultura, medio ambiente y la regulación financiera

Autoridades de El Salvador y Panamá firmaron el Programa Bilateral de Cooperación 2026-2028 para fortalecer la colaboración en desarrollo regional./(Ministerio de Relaciones Exteriores)

El Salvador y Panamá han dado un paso significativo hacia el fortalecimiento de sus lazos de cooperación con la firma del nuevo Programa Bilateral de Cooperación 2026-2028. Esta iniciativa, formalizada durante la III Reunión de la Comisión Mixta celebrada en San Salvador, sienta las bases para una colaboración enfocada en áreas clave como la agricultura, la protección ambiental y la regulación financiera, entre otros temas estratégicos para el desarrollo de ambos países.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la reunión, encabezada por autoridades de ambas naciones, contó con la participación del viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación de Panamá, Carlos Guevara Mann, y la vicecanciller de El Salvador, Adriana Mira. En el encuentro, los funcionarios subrayaron el compromiso de ambos gobiernos por impulsar una agenda de desarrollo basada en el intercambio de conocimientos y la solidaridad, principios que han guiado la relación entre El Salvador y Panamá en los últimos años.

El acuerdo suscrito incluye la puesta en marcha de 10 nuevos proyectos de cooperación, de los cuales tres responden a demandas salvadoreñas y siete a iniciativas panameñas. Estos proyectos abarcan áreas como la regulación financiera, la ayuda humanitaria, el fortalecimiento institucional, la agricultura y el medio ambiente. Todos los proyectos estarán orientados a generar beneficios directos para la población de ambos países, con un énfasis particular en la transferencia de buenas prácticas, la innovación tecnológica y la formación de capacidades técnicas.

Las autoridades de ambos países destacan la importancia del intercambio de conocimientos y la solidaridad en la agenda de cooperación bilateral./(Ministerio de Relaciones Exteriores)

El nuevo ciclo de colaboración destaca la regulación financiera, que busca promover la transparencia y la estabilidad en los sistemas económicos de ambos países, así como el fortalecimiento de los marcos regulatorios para prevenir delitos financieros y facilitar el crecimiento del sector. En materia agrícola, el acuerdo contempla el desarrollo de programas conjuntos para mejorar la productividad, fomentar la sostenibilidad de los cultivos y promover el acceso a tecnología de punta en la gestión de recursos hídricos y suelos. Además, se prevé la creación de espacios de capacitación para productores y técnicos, así como el intercambio de experiencias en el manejo de sistemas agropecuarios resilientes al cambio climático.

El componente ambiental del Programa Bilateral se enfoca en la protección de los recursos naturales, la promoción de energías limpias y la gestión integral de desechos sólidos. Las acciones conjuntas buscan fortalecer las capacidades institucionales para enfrentar los desafíos derivados de la crisis climática y avanzar hacia modelos de desarrollo sostenible. El fortalecimiento institucional, otro eje relevante del acuerdo, incluye la asistencia técnica y el intercambio de experiencias para mejorar la gestión pública, la transparencia y la eficiencia de los servicios estatales, así como la promoción de la cooperación entre entidades gubernamentales, académicas y del sector privado.

Durante la ceremonia de firma, la vicecanciller Adriana Mira destacó que ambos países comparten una visión de desarrollo basada en la cooperación y el aprendizaje mutuo. “El Salvador y Panamá comparten una visión de desarrollo basada en el intercambio de conocimiento y la solidaridad entre naciones. En ese contexto, desarrollamos la III Reunión de la Comisión Mixta, en la que suscribimos el nuevo Programa Bilateral de Cooperación 2026-2028”, dijo.

Durante la reunión se abordó el fortalecimiento institucional, la asistencia técnica y el intercambio de experiencias en gestión pública eficiente y transparente./(Ministerio de Relaciones Exteriores)

Por su parte, las autoridades panameñas expresaron su satisfacción por el avance de la agenda bilateral y el compromiso de seguir fortaleciendo los vínculos de amistad y colaboración. El embajador de Panamá en El Salvador, Enrique Duque, y representantes de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO) participaron activamente en las negociaciones, que se extendieron durante varias jornadas de trabajo técnico.

El nuevo acuerdo forma parte de la estrategia de ambos países para posicionarse como actores relevantes en la cooperación regional, apostando por iniciativas que mejoren la calidad de vida, promuevan la resiliencia ante los desafíos globales y fortalezcan las capacidades institucionales. Con la firma del Programa Bilateral de Cooperación 2026-2028, El Salvador y Panamá reafirman su voluntad de avanzar juntos hacia un desarrollo más inclusivo, sostenible y solidario.