Una estrella que fue campeona del mundo con Francia sorprendió al entrenarse con indumentaria de la selección argentina

El campeón del mundo en Rusia 2018 con la selección de Francia Paul Pogba se mostró en redes sociales entrenando junto a un compañero con la indumentaria de Argentina. En pleno proceso de recuperación de una lesión muscular que le impidió estar en casi todos los compromisos del Mónaco en lo que va del 2026, la estrella francesa se animó a lucir la ropa de entrenamiento de la Albiceleste como si fuera un convocado más de Lionel Scaloni. Todo se dio en el marco de una práctica libre en las instalaciones del Barcelona de España junto a Ansu Fati.

Este no es el primer guiño que Pogba le hace a Argentina o clubes de este país. Hace un par de años, cuando estaba en paro por la sanción impuesta por FIFA, se mostró jugando un picado entre amigos con la camiseta de River Plate. En tanto, durante la celebración del Mundial de Clubes en 2025, se entrevistó con el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, y los jugadores Marcos Rojo y Edinson Cavani, ex compañeros suyos, en la concentración xeneize.

“Me encantó la gente que fue a ver el partido de Boca, es una locura porque yo fui a Marsella, que es caliente, Napoli es caliente, pero lo de Boca... nunca vi eso en mi vida”, declaró luego de ver en cancha al equipo argentino ante Benfica.

Pogba se entrenó en las instalaciones del Barcelona con el ex culé y actual compañero suyo en Mónaco, Ansu Fati

El mediocampista, que en 2016 fue el futbolista más caro de la historia con un traspaso de 105 millones de euros, vio su trayectoria afectada por lesiones persistentes y suspensiones regulatorias, dificultando su retorno a la élite competitiva. La esperanza de Pogba por disputar nuevamente una Copa del Mundo prácticamente quedó desvanecida tras la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo en octubre de 2024, que estableció una sanción de 18 meses de suspensión luego de que el jugador diera positivo en testosterona en una prueba antidopaje cuando militaba en la Juventus. Este pronunciamiento modificó la suspensión inicial dictada en febrero del mismo año por el tribunal antidopaje de Italia, que fijaba un castigo de cuatro años para el futbolista.

El caso capturó la atención internacional no solo por el historial de Pogba, sino también por la situación contractual que mantiene con el Mónaco, club al que se incorporó en el verano europeo de 2023 con el objetivo de reimpulsar su carrera. El contrato firmado contemplaba dos años de vínculo, aunque Thiago Scuro, director ejecutivo de la institución, reconoció el miércoles a la agencia AP que existen cláusulas no especificadas que podrían abreviar la estancia del jugador en el equipo de la Riviera en caso de que la recuperación deportiva no avance antes del próximo mercado.

Pogba, de 33 años, solo disputó 30 minutos oficiales con el Mónaco desde su debut a finales de noviembre, dado que una molestia en el gemelo izquierdo sufrida durante un entrenamiento prolonga una larga secuencia de problemas físicos. Al día de hoy, permanece alejado de las convocatorias mientras el equipo pelea por ingresar a las copas internacionales, pero está a 14 puntos del líder París Saint Germain.

Pogba en el Mundial de Clubes junto a Riquelme, Marcos Rojo y Edinson Cavani

La secuencia de lesiones y contratiempos comerciales limitaron la presencia del campeón del mundo y verdugo de Argentina en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018. Scuro afirmó que el plan de reincorporación original para Pogba “no está funcionando como esperábamos al principio”, y puntualizó que el jugador “está muy perturbado por el hecho de que está luchando... (quiere) estar más disponible, aumentar los minutos en el campo”.

Pogba cosechó 91 partidos y 11 goles con la selección francesa, siendo una figura determinante en el triunfo del equipo dirigido por Didier Deschamps en la Copa del Mundo de 2018, donde anotó un gol en la final frente a Croacia. Su última participación con Les Bleus se remonta a hace casi cuatro años en un amistoso frente a Sudáfrica. Una lesión de rodilla lo dejó afuera de Qatar 2022, donde el elenco galo perdió la final contra Argentina en tanda de penales.