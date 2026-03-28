Las autoridades de Guatemala sancionan a 151 motociclistas por carreras clandestinas

Los motociclistas sancionados incurrieron en faltas como conducir sin licencia, no portar casco y circular con placas ocultas o inexistentes, según reportes oficiales./(PNC de Guatemala)

Las autoridades de Guatemala han impuesto 151 sanciones a motociclistas involucrados en carreras clandestinas, en el marco de una ofensiva dirigida a combatir esta práctica ilegal que pone en riesgo la vida de conductores y peatones. La Policía Nacional Civil (PNC), a través del Departamento de Tránsito, desplegó operativos en distintos puntos de la ciudad y áreas metropolitanas durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, como parte de la aplicación estricta de la Ley y el Reglamento de Tránsito.

La PNC reportó que los motociclistas sancionados incurrieron en diversas faltas, entre ellas la conducción sin licencia, la ausencia de casco protector, la utilización de placas ocultas o inexistentes, así como la participación directa en carreras clandestinas. “Los motociclistas que pongan en riesgo su vida y la de los demás conductores con acciones fuera de la ley, serán sancionados, tal y como ocurrió a 151 conductores a los que se entregó remisiones”, precisó la institución. Las sanciones incluyeron la consignación de licencias de conducir y la identificación de los responsables, en cumplimiento de los lineamientos del Plan Centinela Metropolitano.

Durante el desarrollo de estos operativos, las autoridades también identificaron a 181 personas y revisaron 181 vehículos, tanto de dos como de cuatro ruedas. Las acciones se extendieron a lo largo del fin de semana, con patrullajes y dispositivos de control en zonas donde se había detectado la organización de carreras ilegales. El objetivo, según enfatizó la PNC, es sancionar a quienes actúan al margen de la ley y proteger la seguridad de la ciudadanía, especialmente en un contexto de alto tránsito previo a la Semana Santa.

El Departamento de Tránsito de la PNC consignó licencias y aplicó remisiones como parte del Plan Centinela Metropolitano para combatir prácticas ilegales en las vías./(PNC de Guatemala)

En paralelo a la lucha contra las carreras clandestinas, las autoridades han intensificado los operativos viales en las principales carreteras del país ante el inicio del periodo vacacional. Personal del Departamento de Tránsito de la PNC instaló puestos de prevención y concientización en puntos estratégicos, como el kilómetro 52 de la autopista Palín-Escuintla, donde se montó un stand para informar a los automovilistas sobre la importancia de conducir con responsabilidad y precaución.

Estos dispositivos buscan reducir la siniestralidad vial, que tiende a incrementarse durante la Semana Santa debido al aumento del flujo vehicular en rutas hacia destinos turísticos y áreas de recreación. En el departamento de Chimaltenango y en la Ruta CA-1, a la altura del kilómetro 58 en Cuilapa, Santa Rosa, los agentes de tránsito realizaron inspecciones a vehículos de dos y cuatro ruedas, identificando a 90 automóviles y motocicletas y verificando 45 solvencias. La finalidad principal es prevenir accidentes automovilísticos mediante la revisión de documentos, el control del estado de los vehículos y la orientación directa a los conductores.

Las autoridades exhortan a los automovilistas a revisar las condiciones mecánicas de sus vehículos, portar la documentación en regla y acatar las indicaciones de los agentes en los puestos de control. Además, recalcan la necesidad de evitar conducir bajo los efectos del alcohol y de abstenerse de realizar maniobras peligrosas o participar en actividades ilegales como las carreras clandestinas.

En rutas como Chimaltenango y Cuilapa, Santa Rosa, los agentes inspeccionaron automóviles y motocicletas, verificando documentos y el estado de los vehículos./(PNC de Guatemala)

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL), en coordinación con la PNC, continuará desplegando estos operativos durante toda la Semana Santa, con el propósito de proteger la vida de los guatemaltecos y visitantes. La estrategia de seguridad incluye patrullajes, filtros de revisión y campañas de concientización en las principales rutas del país, reforzando el mensaje de que el respeto a la ley y la prudencia al volante son fundamentales para evitar tragedias en las vías.

Con estas acciones, las autoridades buscan no solo sancionar a quienes infringen la normativa, sino también crear conciencia sobre la importancia de la seguridad vial en una de las temporadas de mayor movilidad en el país. La vigilancia en carreteras y zonas urbanas se mantendrá activa, con el compromiso de reducir los riesgos y garantizar traslados seguros para todos los usuarios de las vías guatemaltecas.