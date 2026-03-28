Tecno

Microsoft cambia los centros de datos por placas de vidrio para guardar información durante 10.000 años

Esta iniciativa se denomina Project Silica y utiliza un material accesible que supera las limitaciones y el coste de las soluciones tradicionales

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Project Silica - Microsoft
El vidrio ofrece una resistencia superior al agua, el calor y el polvo, extendiendo la vida útil de los datos a milenios. (Captura/Microsoft)

Microsoft ha anunciado un hito en Project Silica, su iniciativa de investigación que utiliza láseres ultrarrápidos e inteligencia artificial para almacenar información en placas de vidrio de cuarzo, con lo cual se puede preservar enormes cantidades de datos hasta por 10.000 años.

Hoy los datos son uno de los activos más valiosos, pero asegurar su conservación física durante siglos sigue siendo un reto. Aunque la “nube” es percibida como virtual, en realidad depende de centros de datos físicos llenos de discos duros y cintas magnéticas, que continúan siendo el estándar para almacenamiento a muy largo plazo.

Estos soportes se degradan con el tiempo y requieren migraciones periódicas, lo que implica un proceso costoso, complejo y con alto consumo de energía, especialmente en el llamado almacenamiento de archivo, donde los datos se consultan raramente pero deben mantenerse durante décadas.

Vista de un centro de datos con largas filas de gabinetes de servidores negros, cableado complejo azul y amarillo sobre los racks y un techo iluminado.
Los centros de datos tradicionales dependen de discos duros y cintas magnéticas, que requieren migraciones periódicas y consumen grandes cantidades de energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así funciona Project Silica

Frente a estas limitaciones, Microsoft Research impulsa Project Silica, una tecnología que almacena datos codificándolos con láseres en bloques de vidrio. Un láser crea capas de rejillas y deformaciones tridimensionales a nanoescala en distintos ángulos y profundidades. Algoritmos de aprendizaje automático leen y descifran estos patrones, generados cuando la luz polarizada pasa a través del vidrio, para recuperar la información.

El vidrio destaca por su resistencia al agua, el calor y el polvo, lo que lo convierte en un soporte mucho más duradero que los actuales. Según Microsoft, esta tecnología permite preservar la información durante por lo menos 10.000 años.

Un nuevo avance: del cuarzo al borosilicato

Los últimos avances de Project Silica, publicados en la revista Nature, muestran que la tecnología ya no depende exclusivamente de la costosa sílice fundida y puede emplear vidrio de borosilicato, un material fácil de obtener y más económico, presente en utensilios de cocina y puertas de hornos. Según la empresa, esto resuelve barreras clave para la comercialización y democratiza el acceso a este tipo de almacenamiento.

“Hemos desvelado la ciencia de la escritura paralela a alta velocidad y desarrollado una técnica que permite realizar pruebas de envejecimiento acelerado en el vidrio escrito, lo que sugiere que los datos deberían permanecer intactos durante al menos 10.000 años”, destacó Microsoft en el comunicado.

Project Silica - Microsoft
Los últimos avances, publicados en la revista Nature, permiten usar vidrio de borosilicato común, más barato y accesible. (Microsoft)

El artículo de Nature resalta que almacenar datos en vidrio mediante pulsos láser de femtosegundo es una de las pocas tecnologías que promete un almacenamiento duradero, inmutable y de larga vida útil. Hasta ahora, la técnica solo funcionaba con sílice fundida, un material difícil de fabricar y de disponibilidad limitada.

Mejoras técnicas y validaciones

La nueva técnica permite almacenar cientos de capas de datos en placas de apenas 2 milímetros de espesor. El sistema de lectura ahora precisa solo una cámara, en lugar de tres o cuatro, lo que reduce costos y tamaño de los dispositivos. Los equipos de escritura también se han simplificado, lo que acelera la codificación de datos.

El equipo científico logró además reducir los pulsos láser necesarios para crear los vóxeles a uno o dos, optimizando la velocidad del proceso. Se incorporó un almacenamiento basado en “vóxeles de fase”, que modifica el comportamiento de la luz dentro del vidrio, una innovación aplicable al borosilicato.

Project Silica - Microsoft
La nueva técnica posibilita almacenar cientos de capas de datos en placas de solo 2 milímetros de espesor. (Microsoft)

La escritura en paralelo, mediante un sistema multihaz, permite grabar múltiples puntos de datos de forma simultánea, aumentando la velocidad del almacenamiento.

Pruebas de concepto y perspectivas

Project Silica ya había logrado hitos como almacenar la película ‘Superman’ en vidrio de cuarzo y colaborar con Global Music Vault para preservar música bajo el hielo durante 10.000 años. Para validar la durabilidad, el equipo desarrolló un método óptico no destructivo que simula el envejecimiento del material, estimando que la información se mantendría intacta durante milenios.

Con estos avances, Microsoft propone un cambio en la gestión de archivos digitales, ofreciendo una alternativa robusta, eficiente y sostenible frente a los centros de datos y las cintas magnéticas tradicionales.

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