EEUU afirmó que Irán divulga mentiras “para esconder” el debilitamiento de su capacidad militar tras un mes de conflicto

EEUU atacó buques iraníes

El Ejército de Estados Unidos negó este sábado que el régimen de Irán haya atacado escondites estadounidenses en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, y matado a 500 personas, como afirmó la Guardia Revolucionaria iraní.

“Hecho: ningún personal de EEUU ha sufrido ataques en Dubái. El régimen iraní está fabricando mentiras en redes sociales para esconder la realidad de que sus capacidades militares están, innegablemente degradadas”, afirmó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en X.

El organismo militar, con sede en Florida, desmintió al portavoz del Cuartel General de Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, quien horas antes aseguró que Irán atacó con misiles y drones dos supuestos emplazamientos estadounidenses con 400 personas en uno y más de 100 en otro en Dubái.

Zolfagari advirtió, en un mensaje emitido por los medios iraníes, al presidente de EEUU, Donald Trump, que “la región se convertirá en un cementerio para los soldados estadounidenses”.

Asimismo, el Ejército compartió un video en el que muestra el momento de los ataques contra buques iraníes: “Durante décadas, los buques de la armada iraní han amenazado y acosado al transporte marítimo mundial en aguas regionales, pero esos días han terminado”, señala el CENTCOM.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda mientras aborda el Air Force One en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Miami, Florida, EE. UU., el 27 de marzo de 2026. REUTERS/Elizabeth Frantz

El mensaje se produce al día siguiente de un ataque a una base aérea en Arabia Saudí en el que al menos 12 militares estadounidenses resultaron heridos el viernes, dos de ellos de gravedad, según informaron funcionarios de EEUU a medios nacionales.

El primer mes de la guerra en Irán, que comenzó el 28 de febrero, ha dejado 13 soldados estadounidenses muertos y ha dejado cerca de 300 militares heridos.

Washington y Teherán han iniciado conversaciones indirectas con la mediación de Pakistán.

Trump anunció el jueves que, para dar espacio a las negociaciones, pospuso hasta el 6 de abril el ultimátum dado a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz, o de lo contrario destruirá sus centrales eléctricas.

La guerra, que ha disparado el precio de la gasolina, ha sacudido la política interna en Estados Unidos, donde Trump hizo campaña a favor de mantener al país alejado de los conflictos externos, y ha acrecentado la fractura entre Washington y sus socios de la OTAN.

Fuego y humo se elevan después de que un dron golpeara un depósito de combustible y obligara a suspender de forma temporal los vuelos cerca del aeropuerto internacional de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, la madrugada del lunes 16 de marzo de 2026. (AP Foto)

Entretanto, Estados Unidos desplegó el buque de ataque anfibio USS Tripoli con 3.500 marinos adicionales al cumplirse un mes de la guerra contra Irán, informó el Comando Central del Ejército de EE.UU. (Centcom) este sábado.

“Marineros y marinos de EEUU a bordo de un USS Tripoli (LHA 7) llegaron al área de responsabilidad del Comando Central, el 27 de marzo”, indicó el organismo militar, con sede en Florida, en sus redes sociales, sin detallar la ubicación exacta de la nave.

El Centcom explicó que este barco, que puede servir como un portaaviones ligero y una nave de asalto anfibia, es el “buque insignia” para el Grupo Anfibio Tripoli y la Unidad de Expediciones Marinas 31.

“Está compuesta de cerca de 3.500 marineros y marinos, además de aeronaves de transporte y combate, así como activos anfibios de ataque y tácticos”, concluyó el breve mensaje del organismo estadounidense.

El despliegue trasciende un día después de revelarse que el Pentágono contempla enviar 10.000 soldados más a Oriente Medio, según reportó primero The Wall Street Journal, mientras continúan los ataques en la región.

El buque de asalto anfibio USS Tripoli (LHA-7) entra en el estrecho de Singapur, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, visto desde Singapur. REUTERS/Edgar Su

Al cumplirse un mes de la guerra, EEUU no ha descartado una operación terrestre en la República Islámica, lo que ha generado más amenazas de Teherán de redoblar sus ataques contra Israel y objetivos estadounidenses en países del golfo Pérsico, así como de estrechar todavía más su control sobre el estrecho de Ormuz.

La guerra en Irán, que comenzó el 28 de febrero, ha dejado 13 soldados estadounidenses muertos y ha dejado cerca de 300 militares heridos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves que, para dar espacio a las negociaciones, pospuso hasta el 6 de abril el ultimátum dado a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz, o de lo contrario destruirá sus centrales eléctricas.

(Con información de EFE)