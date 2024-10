Qué hacer si tu consola de videojuegos no enciende o se apaga repentinamente

Estos dispositivos son muy populares entre niños y adultos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para cualquier gamer sin importar su edad, pocas cosas son tan frustrantes como cuando está listo para disfrutar de su consola de videojuegos favorita y, de repente, no enciende, o peor aún, se apaga inesperadamente en medio de una partida crucial.

Las causas detrás de estos problemas pueden ser tan simples como un error en el cableado o tan complejas como fallos internos de hardware o software. Los fabricantes de consolas como Xbox, PlayStation y Nintendo, han diseñado soluciones para abordar estos inconvenientes comunes.

A continuación, están los pasos más efectivos para diagnosticar y resolver los problemas de encendido y apagado repentino en las principales consolas del mercado, para que cada usuario pueda volver a jugar sin interrupciones y con total tranquilidad.

Cuál es la causa de que una consola de videojuegos no encienda



Uno de los problemas más usuales cuando una consola no enciende es una conexión defectuosa. Tanto Xbox como PlayStation y Nintendo sugieren comenzar revisando los cables de alimentación.

Hay que corroborar que el cable esté correctamente conectado tanto a la consola como a la toma de corriente. Y, probar con otro tomacorriente para verificar si el problema está relacionado con el suministro de energía.

Además, si se está usando un protector de sobrecargas o una regleta, intentar conectar la consola directamente a la pared. A veces, estos dispositivos pueden fallar o limitar la cantidad de energía que llega a la consola, lo que puede hacer que no funcione correctamente.

Cómo cuidar los cables de las consolas de videojuegos



Los cables de alimentación pueden desgastarse con el tiempo, especialmente si se doblan o manipulan de manera incorrecta. Tanto el equipo de soporte de PlayStation como el de Xbox, recomiendan inspeccionar los cables para detectar signos de daño, como deshilachado, cortes o deformaciones.

En el caso de la Nintendo Switch, es esencial comprobar que el adaptador de corriente sea el original. El uso de cargadores de terceros no aprobados puede ocasionar problemas de encendido o apagado súbito. La Switch, en particular, puede ser más sensible a estos problemas por su naturaleza híbrida entre consola de sobremesa y portátil.

Cuándo reiniciar una consola de videojuegos

Cuando una consola se apaga de manera repentina o no enciende, un reinicio puede ser la solución. Según los servicios de soporte de Xbox es recomendable realizar un ciclo de energía completo. Para esto, se debe desconectar la consola de la corriente durante al menos 10 segundos, después de reconectar y encender.



En el caso de PlayStation, se puede intentar un reinicio forzado manteniendo presionado el botón de encendido durante unos 10 segundos hasta que se apague por completo. Luego, esperar unos segundos más antes de encenderla de nuevo.

Para la Nintendo Switch, si la consola está en modo portátil y no enciende, un reinicio forzado consiste en mantener presionado el botón de encendido durante al menos 12 segundos. Esto ayuda a solucionar problemas de software que puedan estar impidiendo el encendido.

Cómo verificar que la consola de videojuegos está actualizada

Algunas veces, los problemas de encendido o apagado inesperado pueden estar relacionados con errores de software. Tanto PlayStation como Xbox recomiendan verificar si la consola tiene actualizaciones pendientes. Si la consola no está configurada para actualizarse automáticamente, es perjudicial.



Para actualizar manualmente una Xbox: ir a la configuración, luego a “Sistema” y seleccionar “Actualización de la consola”. En el caso de PlayStation, la opción se encuentra en “Ajustes”, luego en “Sistema” y finalmente en “Actualización de software del sistema”.

Para la Nintendo Switch, si sigue apagándose de forma inesperada, corroborar de que el sistema esté actualizado. Entrar a “Configuración de la consola”, elegir “Sistema” y luego “Actualización de sistema”.

Si después de seguir todos estos pasos la consola sigue sin encender o apagándose de manera repentina, lo mejor es ponerse en contacto con el servicio técnico del fabricante. Microsoft , Sony y Nintendo cuentan con canales de soporte donde pueden solucionar problemas más graves o coordinar una reparación si es necesario.