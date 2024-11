Pokémon GO tendrá Black Friday con bonos y regalos de Pokémonedas en la tienda

Las promociones permitirán a los usuarios duplicar sus recursos y obtener regalos. (Pokémon Go)

Black Friday no es exclusivo para comercios, Pokémon Go tendrá su propia versión con promociones exclusivas en su tienda en línea, diseñadas para que los entrenadores puedan adquirir productos a un menor precio.

Desde bonificaciones en Pokémonedas hasta paquetes de objetos especiales, te contamos todos los detalles sobre las ofertas disponibles, cómo adquirirlas y los regalos que puedes recibir.

Cuáles son las ofertas de Pokémon Go durante el Black Friday

Duplicación de bonificaciones de Pokémonedas

El principal atractivo del Black Friday en Pokémon GO es la duplicación de las bonificaciones al comprar Pokémonedas. Durante esta promoción, disponible hasta el 29 de noviembre de 2024 a las 20:00 (PST), las compras de lotes superiores a $19.99 ofrecerán el doble de monedas de bonificación.

Dependiendo del paquete que elijas, puedes recibir hasta 2900 Pokémonedas adicionales. Este beneficio convierte la promoción en una oportunidad ideal para maximizar tu saldo en el juego y aprovechar otros contenidos de la tienda. Aquí está la lista completa de los paquetes y sus bonificaciones:

600 Pokémonedas + 50 de regalo por $5.99.

1300 Pokémonedas + 100 de regalo por $10.20 (precio anterior: $11.99).

2700 Pokémonedas + 200 de regalo por $20.40 (precio anterior: $23.99).

5600 Pokémonedas + 400 de regalo por $40.80 (precio anterior: $47.99).

15,500 Pokémonedas + 1000 de regalo por $102.00 (precio anterior: $119.99).

Las promociones permitirán a los usuarios duplicar sus recursos y obtener regalos. (Pokémon Go)

Es importante recordar que cada jugador solo podrá adquirir un lote con descuento durante esta promoción.

Paquetes de objetos especiales

Junto con las bonificaciones en Pokémonedas, Pokémon GO también ha lanzado un paquete exclusivo de objetos que promete ser una herramienta esencial para los entrenadores más dedicados. La Caja Delicias de Temporada, disponible por 6095 Pokémonedas, incluye artículos que facilitarán tus incursiones y exploraciones en el juego. Este paquete estará disponible hasta el 29 de noviembre de 2024 y contiene:

40 incubadoras.

40 superincubadoras.

3 pases de incursión remota.

5 pases de combate prémium.

1 Pack de Partículas Max.

Cada entrenador podrá comprar hasta tres unidades de este paquete. Estos objetos son especialmente útiles para quienes participan en los eventos globales del juego, como Área Silvestre de Pokémon GO: Global y Pokémon GO: Al Máximo, que tienen lugar durante este periodo.

Las promociones permitirán a los usuarios duplicar sus recursos y obtener regalos. (Pokémon Go)

Regreso de pegatinas exclusivas

Además de los paquetes de objetos y las bonificaciones en Pokémonedas, Pokémon GO también trae de vuelta pegatinas exclusivas a su tienda en el juego. Estas pegatinas son perfectas para personalizar tus interacciones con amigos dentro de la aplicación. Aunque no se ha detallado la lista completa de diseños disponibles, Niantic asegura que los entrenadores encontrarán opciones ideales para complementar sus aventuras.

Cómo adquirir las promociones y regalos

Para aprovechar estas ofertas, los jugadores deben dirigirse a la tienda en línea de Pokémon GO durante el periodo promocional. Aquí hay una guía paso a paso para asegurarte de obtener las mejores bonificaciones y regalos:

Accede a la tienda en línea de Pokémon GO usando tu cuenta registrada. Selecciona el paquete de Pokémonedas o el paquete de objetos que deseas adquirir. Confirma tu compra asegurándote de revisar el total de monedas de bonificación o artículos incluidos. Completa el pago y verifica que los objetos aparezcan en tu cuenta del juego.

Las promociones permitirán a los usuarios duplicar sus recursos y obtener regalos. (Pokémon Go)

Ten en cuenta que las ofertas estarán disponibles solo durante el tiempo señalado y están sujetas a los límites establecidos, como la compra de un solo lote con descuento de Pokémonedas o hasta tres unidades de la Caja Delicias de Temporada.

Estas promociones coinciden con dos eventos destacados en Pokémon GO: Área Silvestre de Pokémon GO: Global y Pokémon GO: Al Máximo. Ambos eventos son una oportunidad para explorar nuevas funciones del juego, atrapar Pokémon raros y participar en desafíos exclusivos. Los objetos incluidos en la Caja Delicias de Temporada están diseñados específicamente para ayudar a los entrenadores a sacar el máximo provecho de estas experiencias.