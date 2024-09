Aprende otro idioma sin salir de casa: así puedes convertir a ChatGPT en un profesor de inglés

Esta tecnología puede potenciar varias formas de conocimiento. (Imagen ilustrativa Infobae)

Aprender un nuevo idioma siempre ha sido un desafío, pero con el avance de la tecnología, las barreras tradicionales para dominar una lengua extranjera se están desvaneciendo rápidamente. Lo que antes implicaba asistir a clases presenciales, invertir grandes cantidades de dinero en profesores particulares, ahora puede lograrse desde la comodidad del hogar,

Herramientas impulsadas por inteligencia artificial (IA), como ChatGPT, creada por OpenAI, están cambiando la manera en que las personas aprenden inglés, ofreciendo la posibilidad de practicar de forma constante y personalizada, sin importar la ubicación ni el nivel de competencia del estudiante.

Esto facilita una experiencia de aprendizaje adaptada a las necesidades individuales de cada usuario, así que presentamos cómo se puede convertir a ChatGPT en un profesor personal de inglés y cómo la inteligencia artificial está transformando las dinámicas del aprendizaje.

Cómo la IA está cambiando las formas de aprender

La IA tiene la ventaja de enfocarse en distintos tipos de aprendizaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial ha dado grandes pasos en los últimos años, y uno de sus usos más impresionantes ha sido en el campo de la educación. Según un estudio de Education First (EF), la popularidad del aprendizaje en línea ha aumentado un 30% desde 2020, impulsada en gran parte por las restricciones relacionadas con la pandemia de COVID-19.

Esta tendencia continúa en aumento, y muchas plataformas educativas han comenzado a integrar IA en sus métodos de enseñanza, ofreciendo tutorías personalizadas y adaptables a las necesidades de cada estudiante.

Entre las ventajas de utilizar IA para aprender idiomas, se destaca la capacidad de ofrecer retroalimentación en tiempo real y la flexibilidad de practicar en cualquier momento y lugar.

Cómo convertir a ChatGPT en un profesor de inglés

Con una serie de comandos se puede comenzar a practicar con la IA. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

ChatGPT es una IA conversacional creada por OpenAI, diseñada para entender y generar texto. Al interactuar con el usuario en un formato conversacional, puede ser una herramienta efectiva para mejorar las habilidades en inglés, especialmente en áreas como la gramática, el vocabulario, y la práctica de la conversación.

El usuario puede pedir una lista de palabras nuevas según el nivel de competencia (básico, intermedio o avanzado) y que ChatGPT las explique en inglés. Esto no solo ayudará a mejorar la comprensión de términos más complejos, sino que también reforzará la capacidad de pensar directamente en inglés, lo cual es crucial para la fluidez.

También, ChatGPT puede actuar como un compañero de conversación en inglés, lo cual es especialmente útil si no se tiene a nadie con quien practicar. Se puede entablar una conversación sobre cualquier tema de interés, desde deportes hasta política, y ChatGPT responderá en tiempo real, corrigiendo errores si se requiere.

Por ejemplo, se puede iniciar la conversación con una pregunta sencilla como: “Can you tell me about the weather today?” o algo más complejo: “What are the economic consequences of inflation in developing countries?” De esta manera, se practica cómo formular preguntas y respuestas naturales en otro idioma.

Qué preguntarle a ChatGPT

La IA puede replicar miles de respuestas humanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una forma útil de usar ChatGPT es pedirle que simule situaciones cotidianas en inglés. Se puede practicar cómo pedir comida en un restaurante, hacer una reservación en un hotel o incluso cómo responder en una entrevista de trabajo.

La capacidad de ChatGPT para simular diálogos en múltiples contextos, lo convierte en una herramienta versátil para aprender inglés en situaciones de la vida real.

Además, si existen dudas sobre la estructura de una oración o la conjugación de un verbo, se puede escribir la frase en inglés y pedirle a ChatGPT que la corrija. Hay que preguntar: “Is this sentence correct: ‘I am going to the cinema yesterday’?” ChatGPT no solo lo corregirá, sino que también, explicará por qué la estructura no es correcta.

Cuáles son las ventajas de aprender con IA

La IA puede apoyar a un principiante en comenzar a incorporar un nuevo conocimiento. (Imagen ilustrativa Infobae)

Aprender un idioma a través de la interacción con IA está respaldado por investigaciones que sugieren que el aprendizaje interactivo es más eficaz que los métodos tradicionales. Un estudio de The Modern Language Journal, destaca que el feedback inmediato que proporcionan herramientas como ChatGPT es crucial para el aprendizaje acelerado.

Del mismo modo, un informe publicado por Harvard Business Review en 2023 reveló que el uso de inteligencia artificial personalizada en la educación, mejora la retención del conocimiento hasta en un 25%, en comparación con métodos de enseñanza convencionales.

La razón detrás de este aumento es la capacidad de la IA para adaptarse a las necesidades individuales del estudiante, ofreciendo contenido que se ajusta a su nivel de habilidad y ritmo particular de aprendizaje.