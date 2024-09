WhatsApp se renueva con Inteligencia Artificial: Conoce todas sus nuevas funciones

Los usuarios podrán interactuar con voz con la IA de WhatsApp. (X: @WhatsApp)

WhatsApp ha mejorado su chatbot impulsado por Meta AI con nuevas funciones que hacen las interacciones con los usuarios más ágiles y eficientes. Ahora es posible interactuar enviando imágenes y por voz.

Los usuarios pueden solicitar a Meta AI, también conocido como el “círculo azul” de WhatsApp, que elimine personas de una foto o hacer consultas rápidas por audio, como pedir instrucciones para cocinar un platillo.

Nuevas funciones de Meta AI en WhatsApp

Hablar a través de audios con Meta AI

Ahora los usuarios pueden interactuar con Meta AI y recibir respuestas en tiempo real. Solo necesitan presionar el botón con forma de onda para hacer una pregunta, y Meta AI se encargará de explicar cualquier tema que despierte su curiosidad.

Esta nueva función de WhatsApp se está desplegando a nivel mundial. (WhatsApp)

A medida que esta función se vaya implementando, también se podrá elegir entre diversas opciones de voz, incluidas las de celebridades de renombre internacional.

Meta AI ahora entiende las imágenes

Los usuarios ahora pueden enviar una foto a Meta AI y recibir respuestas. Por ejemplo, se puede capturar la imagen de un menú en un idioma extranjero y solicitar una traducción, o tomar una fotografía de una planta y preguntar cómo cuidarla.

Además, Meta AI permite editar imágenes, ofreciendo la opción de añadir, eliminar o modificar elementos. Un usuario podría, por ejemplo, borrar a un desconocido del fondo o cambiar los colores de un objeto para verlo desde una perspectiva diferente.

Ahora Meta AI cuenta con la capacidad de entender imágenes. (WhatsApp)

Por qué no me aparecen las nuevas funciones con IA de WhatsApp

Es posible que algunos usuarios no tengan acceso a las nuevas funciones de Meta AI en WhatsApp por dos motivos principales. Primero, porque no han actualizado la aplicación a su versión más reciente. Segundo, debido a que la función aún no está disponible en su región, ya que estas herramientas se están implementando de forma gradual a nivel global.

Cómo actualizar WhatsApp

El paso a paso para actualizar WhatsApp y contar con las nuevas funciones es el siguiente:

Dirigirse a la tienda de aplicaciones. Puede ser App Store o Play Store. Buscar WhatsApp. Seleccionar ‘Actualizar’ si es necesario.

Meta AI cuenta con la capacidad de editar imágenes. (WhatsApp)

Qué se puede hacer con Meta AI

Con Meta AI, los usuarios de WhatsApp pueden hacer consultas sobre una amplia gama de temas, desde cocina hasta cultura general y noticias del momento. Una característica clave de este chatbot es que muchas de sus respuestas incluyen enlaces a las fuentes de información utilizadas.

Además, Meta AI tiene la capacidad de crear imágenes a partir de descripciones de texto y, con la última actualización, también puede hacerlo a partir de notas de voz, lo que facilita una interacción más natural y fluida con el asistente.

Cómo empezar a usar Meta AI

Los usuarios pueden acceder a Meta AI de las siguientes formas:

Mediante el círculo azul

Al ingresar a WhatsApp, el usuario debe ubicar un círculo azul en la parte inferior de la aplicación móvil. Debe seleccionarlo.

A través del buscador de WhatsApp

Los usuarios pueden dirigirse al buscador de WhatsApp y hacer preguntas a Meta AI de la misma manera que lo harían con cualquier otro contacto.

Algunos usuarios reconocen a Meta AI como el círculo azul de WhatsApp. (Meta)

Etiquetándolo en conversaciones

Basta con escribir “@Meta AI” en cualquier chat para integrar a la IA en la conversación.

Cómo eliminar Meta AI de WhatsApp

Meta IA es una herramienta incorporada en WhatsApp, lo que implica que forma parte del código de la aplicación y no puede ser eliminada. Sin embargo, los usuarios que prefieran evitar la interacción con esta inteligencia artificial tienen dos opciones para reducir su visibilidad en la plataforma.

Eliminar el chat con Meta

Como si se tratara de cualquier otra conversación dentro de esta red social, el usuario tiene que mantener seleccionada por unos segundo el chat con Meta AI y escoger la opción de ‘Eliminar chat’.

Regresar a la versión anterior de Meta AI

Una opción es utilizar una versión anterior de WhatsApp, previa a la incorporación de Meta IA. Aunque esto eliminaría la inteligencia artificial de la aplicación, esta acción podría resultar contraproducente, ya que las versiones desactualizadas suelen carecer de importantes actualizaciones de seguridad y nuevas funciones.