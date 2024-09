Por qué no se debe cargar a diario la batería del celular en un vehículo

Esta acción rutinaria compromete varios elementos del dispositivo. (Foto: Freepik)

Mantener la batería del celular cargada es una prioridad constante, especialmente cuando se está fuera de casa y no se tiene acceso inmediato a una toma de corriente. Es en este contexto donde cargar el celular en el vehículo se presenta como una solución rápida y conveniente.

Sin embargo, lo que a primera vista parece ser una práctica útil y sin complicaciones, puede ocultar una serie de riesgos que podrían afectar no solo la durabilidad de la batería del celular, sino también la seguridad del propio dispositivo y, en algunos casos, incluso la del usuario.

Cargar el celular en un vehículo de manera habitual puede tener consecuencias inesperadas que van más allá del simple desgaste de la batería. La combinación de fluctuaciones en el voltaje, la exposición a temperaturas extremas y el uso de cargadores de baja calidad son factores que pueden comprometer la integridad del dispositivo.

Cómo se puede dañar la batería del celular

El sistema eléctrico del auto no están enfocado en las características del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales problemas de cargar el celular en un vehículo radica en la fluctuación de voltaje. Los automóviles no proveen un suministro eléctrico constante y seguro, lo cual puede afectar negativamente a la batería del dispositivo móvil.

A diferencia de un enchufe de pared diseñado específicamente para proporcionar una corriente estable, el sistema eléctrico del vehículo está sujeto a variaciones de voltaje. Estas fluctuaciones pueden sobrecargar la batería o, en otros casos, no cargarla adecuadamente.

Además, muchos cargadores de automóvil son de baja calidad y no están regulados de la misma manera que los cargadores estándar que se conectan a una toma de corriente en el hogar.

El uso de cargadores que no son orginales no es recomendado. (Foto: Freepik)

Esto aumenta el riesgo de que la batería del celular sufra daños debido a una carga inconsistente o sobrecalentamiento. Las consecuencias de este uso prolongado incluyen una batería que se degrada más rápido, con una capacidad disminuida para mantener la carga.

Por qué se sobrecalienta el celular

Otro aspecto preocupante es el sobrecalentamiento, un fenómeno común cuando se carga un dispositivo móvil en el automóvil. Esto se porque los vehículos, especialmente durante los meses cálidos, pueden alcanzar temperaturas muy altas.

Si el celular se está cargando mientras el vehículo está expuesto al sol o si se encuentra cerca de una fuente de calor, como las salidas de aire acondicionado cuando se ajustan para calefacción, la batería puede sobrecalentarse.

El celular puede dejar de funcionar con el cambio extermo de temperatura. (Foto: Freepik)

El sobrecalentamiento no solo es perjudicial para la batería, sino que también puede afectar el rendimiento general del teléfono. Las temperaturas elevadas pueden dañar componentes internos y, en casos extremos, llevar a situaciones peligrosas como incendios o explosiones.

Cómo afecta esta acción al medio ambiente

Cargar el celular en el vehículo también tiene un impacto ambiental que con frecuencia pasa desapercibido. Utilizar el sistema eléctrico del auto para cargar un dispositivo móvil implica un consumo adicional de combustible, especialmente en vehículos que no cuentan con sistemas eficientes de gestión de energía.

Aunque este consumo puede parecer mínimo, cuando se multiplica por la cantidad de personas que lo hacen regularmente, el impacto acumulado se vuelve significativo. A largo plazo, esto contribuye a un mayor gasto de combustible y a un aumento en la huella de carbono.

Cómo cargar el celular de forma segura en el vehículo

Hay que cargar el teléfono cuando el vehículo esté en movimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para minimizar los riesgos asociados con la carga del celular en un vehículo, es importante seguir ciertas recomendaciones. Es aconsejable utilizar un cargador de alta calidad, preferiblemente uno certificado por el fabricante del teléfono.

Los cargadores genéricos o de baja calidad pueden ser más propensos a proporcionar una carga inestable, lo que podría dañar la batería. Otra recomendación es evitar cargar el celular mientras el vehículo está apagado.

Cuando el motor no está en funcionamiento, el sistema eléctrico del automóvil no está en su capacidad óptima, lo que puede resultar en una carga deficiente o en el drenaje de la batería del auto. Además, se debe procurar cargar el dispositivo solo cuando sea necesario y no hacer de esto un hábito diario.