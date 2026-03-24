Cómo saber si una llamada de voz es de inteligencia artificial: señales para detectar un deepfake

Ser prevenido es clave para poder identificar una estafa telefónica, antes que sea demasiado tarde - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la inteligencia artificial ha cambiado la forma en que las personas interactúan a través de llamadas telefónicas. La aparición de deepfakes de voz plantea nuevos desafíos de seguridad para empresas y usuarios particulares.

Actualmente detectar si una llamada es auténtica o generada por IA se ha vuelto una necesidad urgente, ya que los fraudes con audio sintético aumentan y los ataques se vuelven más sofisticados.

La relevancia de este fenómeno radica en el potencial de los deepfakes para eludir verificaciones de identidad, cometer fraudes financieros o manipular información confidencial. Herramientas de generación de voz permiten imitar a ejecutivos, familiares o proveedores con una precisión alarmante, utilizando apenas unos segundos de audio original.

Detectar llamadas deepfake: las claves tecnológicas para no caer en fraudes de voz - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La facilidad con la que se producen estas falsificaciones obliga a desarrollar nuevas estrategias de defensa.

Cómo funcionan los ataques de voz deepfake

Un ataque típico comienza con la recolección de un breve clip de audio de la persona objetivo. Este material puede obtenerse fácilmente de redes sociales, entrevistas o grabaciones públicas.

Mediante IA, los atacantes crean un modelo de voz sintética capaz de reproducir frases preestablecidas o, en casos avanzados, responder en tiempo real a preguntas y mantener una conversación fluida.

El siguiente paso es contactar a la víctima. Los estafadores suelen hacerse pasar por figuras de autoridad, como directores generales o proveedores, y emplean técnicas de ingeniería social para generar presión y urgencia.

Solicitan transferencias de fondos, cambios de contraseñas o información sensible, todo bajo la apariencia de una solicitud legítima.

Señales para identificar una llamada deepfake

Herramientas de análisis acústico, doble verificación y capacitación se convierten en aliados esenciales para enfrentar el desafío creciente de los audios falsificados por inteligencia artificial en el ámbito corporativo y personal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la tecnología mejora cada año, existen señales que pueden alertar sobre la autenticidad de una llamada:

Ritmo poco natural: La voz puede sonar demasiado pausada, monótona o, por el contrario, acelerada sin motivo.

Tono emocional plano: Falta de matices o emociones genuinas en la entonación, incluso en contextos que normalmente requerirían énfasis o preocupación.

Respiración antinatural: Ausencia de pausas normales para respirar, frases extensas sin interrupciones o sonidos de respiración artificial.

Sonido robótico o metálico: En herramientas menos avanzadas, la voz puede presentar un timbre poco realista o efectos digitales evidentes.

Ruido de fondo extraño: Ausencia total de ambiente o presencia de un fondo demasiado uniforme y artificial.

Errores contextuales: La IA puede cometer fallos al interpretar frases coloquiales, responder de manera incoherente o evitar temas inesperados.

Las llamadas de voz generadas con inteligencia artificial no solo se apoyan en la sofisticación tecnológica, también en estrategias de manipulación psicológica bien planificadas. Los atacantes suelen crear una sensación de urgencia para que la víctima actúe sin pensar, piden confidencialidad y desalientan cualquier consulta con terceros.

Además, utilizan datos personales obtenidos previamente para sonar más convincentes y se hacen pasar por figuras de autoridad que resultan difíciles de cuestionar.

El objetivo de estas tácticas es reducir el escepticismo de la persona que recibe la llamada y aumentar las probabilidades de que siga instrucciones sin verificar la autenticidad de la voz.

Esta combinación de presión psicológica y credibilidad aparente convierte a los deepfakes en una herramienta especialmente eficaz para cometer fraudes y obtener información sensible.

Cómo protegerse de las llamadas deepfake

Los ciberdelincuentes utilizan modelos avanzados para engañar a sus víctimas, mientras la tecnología y la formación constante emergen como barreras indispensables frente a la manipulación de llamadas telefónicas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implementar medidas de verificación es fundamental para reducir el riesgo de caer en fraudes de voz sintética:

Verificación fuera de banda: Confirmar cualquier solicitud telefónica a través de otro canal, como mensajería corporativa o correo electrónico oficial.

Doble aprobación: Requerir que dos personas aprueben transferencias de fondos o cambios de datos bancarios.

Frases clave o preguntas preacordadas: Utilizar contraseñas verbales o preguntas privadas conocidas solo por los involucrados.

Capacitación y simulaciones: Incluir entrenamientos específicos sobre deepfakes en los programas de sensibilización para empleados o usuarios.

Existen soluciones especializadas capaces de analizar parámetros acústicos y patrones de voz para identificar señales de audio sintético.

Además, limitar la exposición pública de la voz de ejecutivos o figuras clave puede dificultar la obtención de muestras por parte de los atacantes.

El aumento de los deepfakes de voz exige una respuesta basada en la combinación de personas, procesos y tecnología. La formación regular, la actualización de protocolos y el uso de herramientas de detección permiten reducir la exposición a este tipo de amenazas.

Revisar y adaptar las estrategias de seguridad es esencial en un entorno donde la inteligencia artificial avanza con rapidez.