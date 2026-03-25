Economía

Mercados: suben las acciones y los bonos argentinos en un escenario positivo por el rebote de Wall Street

El S&P Merval gana 1,9%, con protagonismo de los papeles bancarios. Los títulos suben 0,5% en promedio, con un riesgo país en los 602 puntos. El petróleo cae 4%, con el foco puesto en el conflicto en Irán

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Suben las acciones y cae
Suben las acciones y cae el petróleo en los mercados internacionales.

Tras los feriados, la plaza financiera argentina opera este miércoles con movimientos cautos ante la posibilidad de una distensión en el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, y también con la mirada puesta en las tensiones políticas y económicas locales, con una inflación que se sostiene próxima al 3% mensual.

A las 11:40 horas, los bonos argentinos en dólares -Bonares y Globales- promedian una ganancia de 0,5% en el día, con un riesgo país de JP Morgan que descuenta ocho unidades, en los 600 puntos básicos.

El índice accionario líder S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires mejora un 1,9%, en los 2.830.000 puntos, alentado por la subida registrada en sociedades energéticas tras el receso del martes.

Mientras que los principales indicadores de Wall Street avanzan en un rango de 0,8% a 1,3%, los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York reflejan cifras positivas en su mayoría. Destacan los papeles bancarios: Supervielle (+6,3%), Banco Macro (+5,4%), Banco Francés (+4,2%) y Grupo Galicia (+3,7%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11.40 horas)

“La escalada de la guerra en Oriente Medio y la disparada en los precios del petróleo presiona sobre la inflación local y en simultáneo, mejora las perspectivas del sector energético y las cuentas externas mientras el equipo económico desiste del acceso al mercado (externo) y avisa que está negociando financiamiento bilateral y/o con fondos soberanos”, reportó la consultora EcoGo.

En la plaza cambiaria, el dólar mayorista cedía a los 1.378 pesos, un mínimo desde el 23 de febrero, junto al accionar del Banco Central con compra de divisas para reforzar reservas internacionales. La entidad monetaria suma en lo que va del año adquisiciones por 3.788 millones de dólares.

“El BCRA está transitando su mejor racha compradora en casi dos décadas al acumular 53 ruedas consecutivas con compras de dólares”, precisó Facimex Research, y señaló que “en paralelo a las compras de dólares, el BCRA habría vendido cobertura cambiaria vía Lelink y/o futuros en marzo”.

En términos globales, los mercados de divisas se tomaban un respiro el miércoles, con los operadores mostrándose cautelosos ante la posibilidad de una inminente distensión en el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Si bien que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a periodistas en la Casa Blanca que Estados Unidos estaba avanzando en las conversaciones con Irán, Teherán negó que se hubieran producido negociaciones directas, lo que mantuvo a los inversores en vilo.

Los informes también indicaban que Estados Unidos había enviado a Teherán un plan de 15 puntos para su debate. Mientras tanto, Israel e Irán intercambiaron ataques aéreos.

El índice dólar, que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una cesta de seis divisas, subía un 0,16% a 99,343, mientras que el euro bajaba ligeramente a 1,1596 dólares.

La libra esterlina cotizaba prácticamente estable en 1,3399 dólares, luego de que datos mostraron que la inflación de los precios al consumo en el Reino Unido se mantuvo en una tasa anual del 3% en febrero, sin cambios respecto a la tasa de enero. Sin embargo, se espera en general que la inflación repunte a medida que la guerra en Oriente Medio empuje al alza los precios.

La moderación de los mercados de divisas contrastaba con el repunte de la renta variable y la caída de los precios del crudo, con los futuros del Brent perdiendo alrededor de un 4%, a unos 96 dólares por barril.

Aunque los mercados siguen anticipando que no habrá cambios en las tasas de interés estadounidenses este año, las expectativas de endurecimiento de la política monetaria están aumentando. Los futuros sobre los fondos federales apuntan ahora a una pequeña probabilidad de una subida de 25 puntos básicos en la reunión de diciembre de la Reserva Federal, en comparación con el recorte que se esperaba hace una semana, según la herramienta FedWatch de CME Group.

La Fed podría tener que mantener las tasas de interés estables “durante algún tiempo” antes de que se justifiquen nuevos recortes, afirmó el martes el gobernador de la Fed, Michael Barr, señalando que la inflación se mantiene por encima del objetivo del 2% de la Fed y los riesgos que plantea el conflicto en Oriente Medio.

En el plano político doméstico, recientes encuestas muestran un incremento de la insatisfacción social y una caída en los índices de confianza en el Gobierno argentino, en momentos en que se encuentra envuelto en sospechas de corrupción.

“Los operadores siguen atentos al escenario político y la eventual respuesta de la opinión pública”, dijo el economista Gustavo Ber. “Ello se debe a que los ruidos políticos -combinados con crecientes miradas sobre la economía real y el consumo- podrían estar haciendo que con mucha anticipación las principales fuerzas comiencen a diseñar sus estrategias camino al ciclo electoral de 2027”, señaló.

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