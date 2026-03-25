El gobierno danés depende de las negociaciones tras unas elecciones sin mayoría absoluta

Pia Olsen Dyhr, líder del partido Izquierda Verde, Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca y líder del Partido Socialdemócrata, Martin Lidegaard, líder del Partido Socialliberal, y Lars Lokke Rasmussen, ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca y líder del Partido Moderado, asisten al debate de líderes de partidos tras las elecciones parlamentarias, en Copenhague, Dinamarca, el 25 de marzo de 2026. REUTERS/Leonhard Foeger

Se espera que el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca y su partido centrista decidan quién liderará el próximo gobierno del país escandinavo después de que las elecciones parlamentarias del martes terminaran sin una mayoría clara para ningún partido o bloque.

La primera ministra de centroizquierda, Mette Frederiksen, podría ser reelegida para un tercer mandato, a pesar de los resultados decepcionantes. Sin embargo, deberá negociar un acuerdo con el influyente ministro de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, si quiere liderar una nueva coalición.

La campaña se centró en cuestiones cotidianas en lugar de en la crisis generada por las ambiciones del presidente estadounidense Donald Trump respecto a Groenlandia.

El gobierno saliente dimitió el miércoles. Los líderes de cada partido debatieron sus posturas en una mesa redonda y se espera que posteriormente se reúnan con el rey danés Federico X para discutir el futuro del país.

El parlamento unicameral de Dinamarca, el Folketing, es elegido para un mandato de cuatro años. Los legisladores daneses ocupan 175 de sus escaños, mientras que dos corresponden a representantes de Groenlandia, un país escasamente poblado, y dos al otro territorio semiautónomo del reino, las Islas Feroe.

Recuento de votos en Marselisborg Hallen en Aarhus, Dinamarca, 25 de marzo de 2026. Ritzau Scanpix/Mikkel Berg Pedersen vía REUTERS

Más de 4,3 millones de personas tenían derecho a voto en un país de 6 millones de habitantes. Casi el 84% del electorado emitió su voto.

Ningún partido obtuvo la mayoría

Los resultados oficiales mostraron que los socialdemócratas de centroizquierda de Frederiksen perdieron terreno en comparación con las últimas elecciones de 2022, al igual que sus dos socios en el gobierno saliente.

Ningún partido obtuvo la mayoría en el parlamento, algo que ya se preveía. El sistema de representación proporcional de Dinamarca suele dar lugar a gobiernos de coalición, tradicionalmente formados por varios partidos del «bloque rojo» de izquierda o del «bloque azul» de derecha, tras semanas de negociaciones.

El gobierno saliente de Frederiksen fue el primero en décadas en tender puentes entre la izquierda y la derecha, y ella afirmó estar dispuesta a continuar como primera ministra por un tercer mandato. Su partido, los socialdemócratas, siguió siendo el más grande con una amplia ventaja, pero el ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, el rival de centroderecha mejor posicionado frente a Frederiksen, dejó claro que ni él ni su partido liberal tienen intención de volver a formar gobierno con los socialdemócratas.

Aún así, el experto electoral danés Rune Stubager cree que Frederiksen sobrevivirá como primer ministro.

Papeletas de votación se clasifican tras concluir las elecciones parlamentarias en el Centro de Congresos y Cultura de Aalborg, en Aalborg, Dinamarca. 24 de marzo de 2026. Ritzau Scanpix/vía REUTERS

“Si se formará una nueva coalición centrista o un gobierno basado principalmente en los votos del bloque rojo, eso dependerá de las negociaciones”, dijo el miércoles Stubager, codirector del Estudio Nacional de Elecciones de Dinamarca.

Frederiksen, de 48 años, es conocido por su firme apoyo a Ucrania en su defensa contra la invasión rusa y por su enfoque restrictivo hacia la migración, continuando así una tradición en la política danesa.

El “hacedor de reyes” decide los próximos pasos

Dado que ni el bloque de izquierda ni el de derecha obtuvieron la mayoría, Løkke Rasmussen se ha convertido en el árbitro de la situación. Su partido centrista, el Partido Moderado, con 14 diputados en el parlamento de 179 escaños, está en posición de determinar si Frederiksen puede cumplir un tercer mandato al frente de este país miembro de la Unión Europea y la OTAN. Se necesitan 90 escaños para formar la mayoría.

Løkke Rasmussen hizo un llamamiento a sus rivales de izquierda y derecha para que cedieran en algunas de las posturas que adoptaron durante la campaña y “vinieran a jugar con nosotros”.

Ninguno de los bloques puede formar una mayoría sin el apoyo de los Moderados, lo que los convierte en los únicos verdaderos vencedores de las elecciones. Stubager afirmó que podrán forzar concesiones en las promesas electorales de cada partido para alcanzar su objetivo: un gobierno de centro.

Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca y líder del partido socialdemócrata, asiste a una fiesta electoral tras la publicación de los resultados de las encuestas a pie de urna de las elecciones parlamentarias, en el Parlamento de Copenhague, Dinamarca, el 25 de marzo de 2026. REUTERS/Leonhard Foeger

“Por lo que veo, no es posible formar un gobierno si todos estos obstáculos siguen vigentes”, dijo Stubager. “Así que alguien tendrá que incumplir una promesa para que pueda haber un gobierno”.

Groenlandia le ofreció un escenario al ministro de Asuntos Exteriores

Parte del éxito de los Moderados se puede atribuir a Trump y a Groenlandia, dijo Stubager. A finales del año pasado, el partido tenía malos resultados en las encuestas, pero luego recibió un gran impulso gracias a Løkke Rasmussen, el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno, por su labor diplomática para calmar las tensiones con Estados Unidos, que incluyó un viaje a Washington que acaparó titulares.

“Donald Trump le brindó a Lars Løkke la oportunidad de actuar, y a ojos de la mayoría de los daneses, su actuación fue buena”, afirmó.

Frederiksen también contaba con Groenlandia. Sus propias encuestas a principios de año mostraban un aumento de apoyo, lo que la llevó a convocar elecciones en febrero, varios meses antes de lo previsto. Al parecer, esperaba que su imagen de firmeza durante el conflicto la ayudara a ganarse el voto.

La celebración de elecciones anticipadas no fue necesariamente una apuesta fallida, ya que el apoyo a los socialdemócratas era menor antes de que la crisis se agravara.

El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen. EFE/EPA/EMIL NICOLAI HELMS DENMARK OUT

En enero, Frederiksen advirtió que una anexión estadounidense de Groenlandia equivaldría al fin de la OTAN. Pero la crisis se ha calmado, al menos por ahora.

Trump dio marcha atrás en sus amenazas de imponer aranceles a Dinamarca y otros países europeos que se oponían a que Estados Unidos tomara el control de la vasta isla ártica, y Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia iniciaron conversaciones técnicas sobre un acuerdo de seguridad en el Ártico. Las conversaciones continúan.

(con información de AP)