Ya no tendrás Gmail, YouTube y Drive: Google cerrará cuentas que no cumplan este requisito

La compañía tecnológica implementa varias medidas para mejorar sus operaciones. (Foto: REUTERS/Steve Marcus/File Photo/File Photo)

En una medida que ha tomado por sorpresa a muchos, Google ha anunciado una actualización en sus políticas de inactividad que podría resultar en la eliminación de millones de cuentas que no cumplan con ciertos requisitos.

Este cambio, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2023, establece que todas las cuentas que permanezcan inactivas durante dos años serán eliminadas, lo que podría implicar la pérdida de acceso a plataformas tan esenciales como Gmail, YouTube, Google Drive, entre otras más.

A continuación, presentamos qué cuentas ya no tendrán acceso a su cuenta de Google con todas sus herramientas, y qué hacer para evitar ser una de ellas.

Qué cuentas no tendrán acceso a su cuenta de Google

Usuarios que no hayan iniciado sesión durante más de 24 meses ya no podrán hacerlo. (Foto: Unsplash)

La actualización en las políticas de Google no es un cambio menor. La compañía ha establecido que cualquier cuenta personal que no haya sido utilizada o en la que no se haya iniciado sesión durante un periodo de dos años se considerará inactiva y, por lo tanto, susceptible de ser eliminada junto con toda la información asociada a ella.

Esto incluye correos electrónicos, fotos almacenadas en Google Fotos, archivos en Google Drive, contactos, y cualquier otro dato vinculado a la cuenta.

La medida tiene un impacto potencialmente significativo, porque millones de usuarios en todo el mundo utilizan servicios de Google para gestionar su vida digital.

Desde correos hasta documentos de trabajo, pasando por recuerdos personales en forma de fotos y vídeos, la eliminación de una cuenta podría suponer la pérdida de información valiosa e insustituible.

Qué cuentas contarán con todas las herramientas de Google

Usuarios que se mantengan activos en cada plataforma de Google no serán afectados por esta medida. (Foto: Unplash)

Aunque la noticia ha generado preocupación, Google ha aclarado que no todas las cuentas estarán sujetas a esta nueva normativa. Las cuentas que pertenezcan a organizaciones, como centros educativos o empresas, no serán afectadas por esta medida.

De igual forma, aquellas cuentas inactivas que tengan canales, vídeos o comentarios en YouTube, o que posean una tarjeta regalo con saldo o aplicaciones publicadas en la Play Store, tampoco serán eliminadas.

Esta excepción es un alivio para muchos creadores de contenido en YouTube, que pueden tener cuentas secundarias o antiguas con vídeos que siguen generando visualizaciones.

Google ha especificado que estas cuentas no serán consideradas inactivas, ya que los vídeos y otros contenidos publicados continúan siendo una forma de actividad.

Cómo evitar la eliminación de tu cuenta

Para no tener problemas se debe iniciar sesión. (Foto: Freepik)

Para los usuarios preocupados por la posibilidad de perder acceso a su cuenta, Google ha facilitado una serie de acciones que pueden realizar para asegurarse de que su cuenta permanezca activa. Según la compañía, una cuenta es considerada activa si se lleva a cabo alguna de las siguientes actividades:

Iniciar sesión en una cuenta de Google es suficiente para considerarla activa.

Leer o enviar correos electrónicos desde la cuenta asociada es otra manera de mantenerla activa.

Subir, editar o descargar archivos desde Google Drive también cuenta como actividad.

Acceder a YouTube y reproducir cualquier vídeo es otra forma sencilla de mantener la cuenta activa.

Realizar búsquedas en el motor de búsqueda de Google se considera una forma de uso activo de la cuenta.

Estas actividades, que son cotidianas para la mayoría de los usuarios, deberían ser suficientes para evitar la eliminación de la cuenta. La compañía ha asegurado que notificará a los usuarios con varios meses de anticipación antes de proceder con la eliminación, dando tiempo suficiente para reactivar la cuenta si es necesario.

Por qué Google cerrará algunas cuentas

La empresa trata de renovar y mejorar la gestión de recursos. (Foto: EFE/JUSTIN LANE)

El anuncio de Google ha generado diversas reacciones. Mientras que algunos ven la medida como un paso hacia la eficiencia y la gestión de recursos, otros lo perciben como una complicación que añade estrés innecesario.

La preocupación principal radica en la posibilidad de que los usuarios olviden reactivar sus cuentas, especialmente si se trata de cuentas secundarias que utilizan con menos frecuencia.

Por otro lado, esta medida podría estar relacionada con la necesidad de Google de gestionar de manera más eficiente sus recursos, eliminando datos que ocupan espacio en sus servidores pero que ya no son utilizados.

A medida que el almacenamiento de datos se vuelve más costoso y complicado, estas políticas de inactividad podrían ser una forma de reducir costos operativos.