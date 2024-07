Cómo recuperar el dominio de mi página web si ha expirado o me lo robaron

El dominio es importante para que un negocio se identifique en la web. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un dominio web es crucial para establecer la presencia en línea de un negocio o proyecto personal, funcionando como la dirección digital única que dirige a los usuarios a su sitio. Si has perdido el acceso a tu dominio o este ha expirado, es vital actuar rápidamente para evitar la pérdida permanente.

A continuación, se detalla cómo recuperar un dominio y asegurar su retorno.

Cómo recuperar un dominio

Recuperar un dominio web puede ser crucial si se ha perdido el acceso o si ha expirado. A continuación, se presenta una guía detallada para recuperar un dominio:

Verificar el estado del dominio

Utilizar una herramienta WHOIS para verificar el estado actual del dominio. Esto proporcionará información sobre si el dominio está registrado, expirado, o en período de gracia.

Los dominios permite a los propietarios tener presencia en la web. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando un dominio está registrado, significa que está activo y bajo un nombre específico, y el propietario tiene plenos derechos sobre él mientras mantenga la renovación.

Si el dominio está expirado, ha pasado su fecha de vencimiento y ya no está activo, lo que permite que otros puedan registrarlo si no se renueva. Durante el período de gracia, que sigue a la expiración, el propietario aún puede renovarlo sin pérdida, pero si no se renueva en este período, el dominio puede entrar en un estado de redención, donde se incurre en costos adicionales para recuperarlo.

Contactar al registrador de dominios

Acceder a la cuenta en el registrador de dominios donde se adquirió originalmente el dominio. La mayoría de los registradores permiten renovar dominios o recuperar el acceso desde su plataforma.

Sin acceso a un dominio, un página cambia de titular o desaparece por completo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el dominio está expirado, se debe buscar la opción de renovación. En caso de que el dominio no aparezca en la cuenta o haya sido transferido, es recomendable comunicarse con el soporte técnico del registrador para obtener asistencia.

Recuperar el dominio en caso de expiración

Si el dominio ha expirado recientemente, es posible que esté en un período de gracia en el que aún se puede renovar sin perder el dominio. Si ha pasado el período de gracia, el dominio podría estar en un período de redención. Durante este tiempo, aún es posible recuperar el dominio, pero generalmente se incurre en una tarifa adicional. Contactar al registrador para obtener detalles y realizar el pago necesario.

Recuperación de dominio transferido o robado

Si el dominio ha sido transferido a otro registrador sin consentimiento, hay que comunicarse con el nuevo registrador y proporcionar pruebas de propiedad.

Es posible que otra persona robe o tome el dominio cuando se agoto el tiempo de gracia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de robo de dominio, se puede presentar una queja ante la ICANN (Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números), que regula la transferencia y el registro de dominios.

Qué es un dominio

Un dominio es una dirección única en internet que permite identificar y acceder a un sitio web. Se compone de dos partes principales: el nombre del dominio y la extensión. Por ejemplo, en “infobae.com “Infobae” es el nombre del dominio y “.com” es la extensión.

El dominio actúa como un sistema de identificación alfanumérico que facilita la navegación en la web, ya que permite a los usuarios acceder a un sitio mediante una dirección comprensible en lugar de recordar direcciones IP numéricas. Los dominios deben ser registrados a través de registradores acreditados y suelen tener una validez de uno o más años, con la opción de renovación para mantener la propiedad.

Una opción para reportar robo del dominio es comunicarse con Icann. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo tener un dominio

Para obtener un dominio web, se deben seguir estos pasos:

Elegir un nombre de dominio

Seleccionar un nombre único y representativo para el sitio web o negocio, asegurándose de que sea fácil de recordar y escribir.

Verificar disponibilidad

Utilizar una herramienta de búsqueda de dominios en los sitios de registradores para confirmar que el nombre deseado esté disponible. Si ya está registrado, se pueden considerar variantes o diferentes extensiones (.net, .org, etc.).

Seleccionar un registrador de dominios

Es necesario elegir un registrador acreditado, como GoDaddy, Namecheap o Google Domains. Se recomienda comparar precios, servicios y opciones adicionales, como la privacidad del dominio.

La titularidad de un dominio se renueva cada dos años, aproximadamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Registrar el dominio

Completar el proceso de registro en el sitio del registrador elegido, proporcionando la información de contacto y pagando una tarifa de registro, que generalmente es anual.

Renovar el dominio

Es importante renovar el dominio antes de su fecha de expiración para evitar la pérdida de propiedad. Muchos registradores ofrecen renovación automática para facilitar este proceso.

Mantener la información actualizada

Se debe mantener actualizada la información de contacto en la cuenta del registrador para recibir notificaciones importantes sobre el estado del dominio.