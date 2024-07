Esta es la decisión de Netflix que impactó a millones: A pagar más cada mes

En Estados Unidos, Netflix solo ofrece tres planes de suscripción. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Netflix descontinuó el plan básico sin anuncios en su oferta para Estados Unidos. Ahora, la suscripción más económica disponible es la estándar con anuncios que tiene un costo de 6.99 dólares. Los otros dos planes disponibles no contienen publicidad.

En el centro de ayuda de la plataforma streaming para el país norteamericano, se indica que: “El plan Básico se ha discontinuado. Puedes cambiar de plan en cualquier momento.” En Reino Unido y Canadá también se tomó esta medida.

Así, Netflix estaría incentivando a sus usuarios a optar por una suscripción más costosa para evitar interrupciones publicitarias durante la reproducción de películas y series.

La oferta de suscripción básica sin anuncios se ha descontinuado. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuáles son los planes de suscripción de Netflix

En Estados Unidos, actualmente se encuentran disponibles únicamente tres planes de suscripción:

Estándar con anuncios:

Costo: $6.99 por mes.

Incluye la mayoría de películas y programas de televisión disponibles, juegos móviles ilimitados, y permite ver en Full HD en hasta dos dispositivos simultáneamente. También permite descargar contenido en hasta dos dispositivos. Este plan incluye anuncios publicitarios.

Estándar:

Costo: $15.49 por mes.

Ofrece acceso ilimitado a películas, programas de televisión y juegos móviles sin anuncios, con calidad Full HD. Permite ver en hasta dos dispositivos a la vez y descargar contenido en dos dispositivos. Ofrece la opción de agregar un miembro extra que no viva en el mismo hogar por un costo adicional de $7.99 por mes.

Netflix ya no ofrece el plan básico sin anuncios en Estados Unidos. (Netflix)

Premium:

Costo: $22.99 por mes.

Proporciona acceso ilimitado y sin anuncios a películas, programas de televisión y juegos móviles, con calidad de Ultra HD. Permite ver en hasta cuatro dispositivos simultáneamente y descargar en hasta seis dispositivos. Además, incluye audio espacial de Netflix y la opción de agregar hasta dos miembros extra por $7.99 cada uno por mes.

En qué otros países se eliminó el plan básico de Nteflix

En la mayoría de países de Latinoamerica, Netflix no incluye anuncios publicitarios. No obstante, en México, se descontinuó con la siguiente especificación: “El plan básico ya no está disponible para miembros nuevos o miembros que vuelvan a suscribirse. Si actualmente tienes el plan Básico, puedes mantenerlo hasta que se cambie el plan o se cancele la cuenta”.

En Netflix México, los usuarios aún pueden tener el plan básico siempre y cuando sean suscriptores vigentes de dicho programa. (Netflix)

Esto significa que que Netflix ha dejado de ofrecer el plan básico a nuevos miembros o a aquellos que vuelvan a suscribirse después de haber cancelado en México. Si un usuario ya tiene el plan básico, puede conservarlo hasta que decida cambiarlo por otro plan disponible o cancelar su cuenta.

Por qué Netflix ahora tiene anuncios

Netflix ha introducido anuncios en algunos de sus planes de suscripción para diversificar sus ingresos. La medida también responde a la saturación del mercado del streaming, donde la adquisición de nuevos suscriptores se ha vuelto más difícil. Al ofrecer un plan más barato, Netflix se alinea con otros servicios streaming como Hulu, HBO Max y Disney+, que ya tienen opciones con anuncios.

Netflix tiene dos tipos de planes: con anuncios y sin anuncios. REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo

Cómo suscribirse a Netflix

Para suscribirse a Netflix, se debe visitar el sitio web de Netflix (www.netflix.com) y seleccionar la opción de ‘Suscríbete Ahora’ o ‘Ver planes’. Luego, se selecciona el plan de membresía deseado (Básico, Estándar, Estándar con anuncios o Premium) y se procede a crear una cuenta ingresando una dirección de correo electrónico y una contraseña.

Después, se proporciona la información de pago, como una tarjeta de crédito o débito, y se completa el proceso de registro confirmando la suscripción. Una vez finalizado, se puede iniciar sesión en Netflix y comenzar a disfrutar del contenido disponible en la plataforma.

Cómo cancelar un plan de suscripción de Netflix

Para cancelar un plan de suscripción de Netflix, se debe seguir estos pasos:

Iniciar sesión con la cuenta de Netflix en el sitio web, Seleccionar el perfil en la esquina superior derecha y pulsar ‘Cuenta’ en el menú desplegable. En la sección de ‘Plan de membresía’, seleccionar ‘Cancelar membresía’. Seguir las instrucciones en pantalla para confirmar la cancelación de la suscripción.

Una vez completado este proceso, la membresía de Netflix se cancelará al final del ciclo de facturación actual.