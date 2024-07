Cómo Wimbledon usa inteligencia artificial para proteger a sus tenistas del acoso en línea

Uno de cada cuatro tenistas reciben comentarios relacionados con acoso. REUTERS/Hannah Mckay

Wimbledon ha implementado el uso de inteligencia artificial para proteger a sus tenistas del acoso en línea. El sistema impulsado por IA monitorea las plataformas en tiempo real, identificando palabras clave, frases y patrones que indican acoso o abuso.

Este proceso se basa en algoritmos de aprendizaje automático que han sido entrenados para reconocer comportamientos inapropiados. Al identificar estos patrones, la IA puede alertar a los moderadores humanos, quienes pueden tomar las medidas necesarias para bloquear a los usuarios ofensivos o eliminar el contenido inapropiado.

Jamie Baker, ex tenista y actual director del torneo, dijo a The Guardian que Wimbledon ha incorporado un servicio de monitoreo de redes sociales llamado Threat Matrix. Este sistema, desarrollado por la empresa de inteligencia artificial Signify Group, también se implementará en el US Open.

La Asociación de Tenis Femenino señaló que las jugadores suelen ser blanco de acoso en línea. REUTERS/Isabel Infantes

Cómo se monitorean las redes sociales de los tenistas en Wimbledon

Durante torneos de la magnitud de Wimbledon, los tenistas reciben un volumen considerable de mensajes en redes sociales. La IA puede analizar y procesar grandes cantidades de datos rápidamente. Esto permite una respuesta más rápida y eficiente a los casos de abuso.

Baker mencionó que el servicio impulsado por IA cuenta con el apoyo de personas que monitorean las cuentas. Los jugadores pueden optar por un servicio más completo que analiza el abuso o las amenazas en mensajes directos privados.

También explicó que Wimbledon consultará a los jugadores sobre los casos de abuso antes de informar a las empresas de redes sociales para su eliminación o a la policía si es necesario.

La inteligencia artificial identifica los comentarios de abuso y se los notifica a moderadores humanos. (Imagen ilustrativa Infobae)

“No tomaríamos ninguna de esas medidas sin interactuar realmente con el jugador y sus equipos para intentar tener una idea de lo que está sucediendo”, dijo.

Cómo es el panorama del acoso en línea para tenistas

Wimbledon informó que Threat Matrix realizó un estudio en el que monitoreó más de 1,6 millones de publicaciones públicas en X y 19.000 comentarios en Instagram enviados a 454 jugadores que compitieron en diversos torneos de tenis profesionales en 2022. Hallaron que uno de cada cuatro jugadores fue víctima de abuso. El estudio identificó 546 publicaciones ofensivas de 438 cuentas.

La Asociación de Tenis Femenino (WTA) comentó que el número de jugadoras afectadas por el acoso en línea está en aumento e instó a los directivos de las redes sociales a mejorar la seguridad de sus plataformas.

Instagram es una de las redes sociales donde los tenistas reciben mayoritariamente los mensajes de odio. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo reportar un comentar un comentario en Instagram

Instagram es una de las redes sociales más utilizadas por figuras públicas, quienes pueden llegar a ser objeto de comentarios de odio. No obstante, cualquier persona, sin necesidad de ser un reconocido tenista, puede recibir este tipo de comentarios no deseados. Para reportarlos, hay que considerar este paso a paso:

Seleccionar el comentario. Escoger la opción de ‘Reportar’. Seleccionar el motivo de la denuncia. Unas de las razones que ofrece Instagram son bullying, información falsa, violencia, venta de artículos ilegales. Si no hay una opción que se acomode al caso específico, el usuario puede pulsar ‘Otro motivo’. Pulsar ‘Enviar reporte’.

Cómo bloquear una cuenta de Instagram

Un usuario bloqueado en Instagram no puede enviar ni interactuar por completo con quien lo bloqueó. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Además de reportar el contenido compartido por una cuenta, los usuarios también tiene la posibilidad de bloquearla. Si este es el caso, hay que seguir estos pasos:

Ir a la cuenta que se desea bloquear. Seleccionar los tres puntos que se ubican en la esquina superior derecha del perfil. Optar por ‘Bloquear’.

Cuando un usuario bloquea a otro en Instagram, se aplican varias restricciones para evitar cualquier interacción futura entre ambas cuentas. El usuario bloqueado no podrá encontrar el perfil del usuario que lo bloqueó, ni ver sus publicaciones, historias o destacados.

En cuanto a los mensajes directos, las conversaciones pasadas entre ambos usuarios permanecerán en sus respectivas bandejas de entrada, pero no podrán enviarse nuevos mensajes entre sí. Si ambos están en el mismo grupo de chat, Instagram ofrecerá la opción de salir del grupo o permanecer en él sin interactuar con la persona bloqueada.

El usuario que bloquea no recibirá ninguna notificación de intentos de interacción del usuario bloqueado.