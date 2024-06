Qué hacer si mi hijo es víctima de acoso en Instagram

La plataforma invita a los usuarios a reportar cualquier contenido que infrinja sus Normas comunitarias. (Rolf Vennenbernd/dpa)

El acoso y el matoneo a menores en Instagram puede presentarse de diversas formas, adaptándose a la naturaleza digital y visual de esta plataforma propiedad de la gigante tecnológica Meta, afortunadamente, la popular red social cuenta con algunas herramientas y protocolos que los padres pueden utilizar para garantizar una experiencia más segura para sus hijos.

Recordemos que este tipo de persecuciones suelen implican dejar comentarios negativos, insultantes o despectivos en publicaciones o historias, buscando humillar o molestar a la persona. Asimismo, se puede registrar el envío de mensajes directos (MD) que pueden incluir contenido ofensivo o intimidatorio.

En algunos casos, varios usuarios pueden unirse para acosar a una persona, ya sea coordinadamente o como efecto dominó después de una publicación inicial ofensiva. Este tipo de acoso puede intensificar el sentimiento de aislamiento y angustia en la víctima.

Cómo acceder al ‘Centro de Familias’ de Meta

Instagram se esfuerza por fomentar una comunidad segura, colaborando con la comunidad para educar sobre una experiencia segura y positiva en la plataforma. (Meta)

En caso de que su hijo sea víctima de acoso en Instagram, es fundamental tomar acciones concretas para protegerlo, y entre las opciones para crear un entorno seguro y solidario se encuentra el ‘Centro de Familias’, al cual se puede acceder:

Abrir la aplicación y situarse en la página principal de la cuenta de Instagram utilizada.

Acceder a las opciones de configuración tocando el ícono de las tres líneas que se ubica en la parte superior derecha de la pantalla.

Buscar el apartado que indica ‘Para familias’ y pulsar en la opción ‘Supervision’.

En este punto se abrirá el ‘Centro para familias’ de Meta en el cual se podrán habitar opciones como:

Supervisión en Instagram: Tanto los padres, madres y tutores como los adolescentes pueden enviar solicitudes para iniciar una supervisión que les permita trabajar en conjunto y crear hábitos online positivos. Esta permitirá supervisar la cuenta del menor, ver el tiempo que pasa en la app, sus listas de seguidores y seguidos, así como los reportes que envía a Instagram. Además, se cuenta con herramientas para definir límites de tiempo diarios o descansos programados para que pueda administrar su tiempo.

Qué otras opciones ofrece Instagram

Los acosadores pueden dejar comentarios negativos, insultantes o despectivos en publicaciones o historias, buscando humillar o molestar a la persona. (REUTERS/Dado Ruvic)

Entre las diversas opciones de seguridad para ayudar a mitigar y prevenir el acoso en la plataforma se encuentran:

Restricción de mensajes directos: Instagram limita la capacidad de las personas mayores de 19 años de enviar mensajes privados a adolescentes que no las siguen. Si un adulto intenta enviar un mensaje a un adolescente que no lo sigue, recibirá una notificación que indica que no puede mandarle un mensaje directo a esa persona.

Advertencias para comentarios: Cuando alguien intenta publicar un comentario ofensivo, Instagram envía una advertencia para recordarle al usuario acerca de sus Normas comunitarias, y advierte que el comentario podría ser eliminado u ocultado si decide publicarlo. Esta función busca prevenir el acoso antes de que ocurra, recordándoles a los usuarios las consecuencias de sus acciones en línea.

Controles de etiquetas y menciones: Instagram permite controlar quién puede etiquetar o mencionar en comentarios, texto o historias. Incluso es posible configurar la plataforma para que solo las personas que nos siguen nos etiqueten o mencionen, o incluso decidir que nadie lo haga. Este control ayuda a prevenir situaciones incómodas o casos de acoso donde el agresor intenta llamar la atención mediante etiquetas o menciones no deseadas.

Es fundamental que los usuarios estén informados sobre estas formas de acoso y que conozcan las herramientas y estrategias disponibles en Instagram para protegerse y actuar al respecto. (REUTERS/Dado Ruvic)

Reportar: La plataforma invita a los usuarios a reportar cualquier contenido que infrinja sus Normas comunitarias. Este proceso es confidencial, por lo que la persona reportada no sabrá quién hizo el reporte. Tomar acción reportando el acoso es un paso crítico para notificar a Instagram sobre el comportamiento inapropiado, permitiendo que el equipo de la plataforma revise el caso y tome las medidas correspondientes.

Bloquear: Bloquear a un usuario impide que este vea un perfil, sus publicaciones e historias. Esta acción es totalmente privada y la persona bloqueada no recibe ninguna notificación. Además, se puede bloquear proactivamente cuentas nuevas que la persona acosadora pueda crear, proporcionando una capa adicional de protección.

Palabras ocultas: Esta función permite filtrar solicitudes de mensajes y comentarios que, aunque no infrinjan las Normas comunitarias, sean inapropiados u ofensivos. También es posible configurar una lista personalizada de palabras, frases o emojis que se desean evitar, ayudando así a controlar el contenido que se muestra o dirige a un menor.