Cuevana tuvo una falla global: por qué la plataforma de películas afectó a miles de usuarios

Cuevana es una plataforma de películas y series gratis que ha sido objeto de señalamientos por atentar presuntamente contra la propiedad intelectual. (Foto: Cuevana 3)

En las primeras horas del 30 de julio de 2021, la plataforma Cuevana 3, reconocida por su distribución no autorizada de contenido audiovisual, sufrió una interrupción global de sus servicios.

Este incidente no solo provocó malestar entre sus usuarios, sino que también disparó las alarmas de la comunidad digital, convirtiéndose rápidamente en un tema de discusión predominante en diversas redes sociales, especialmente en X, donde los usuarios compartieron sus experiencias y teorías sobre la repentina caída.

Pero, por qué esta plataforma ha sido objeto de señalamientos y fallas en ciertas ocasiones, y se mantiene en funcionamiento, aquí te explicamos.

Cuál es el problema que existe con Cuevana 3

La plataforma gratuita está disponible en computadores y celulares, lo que hace que sea muy atractiva para los usuarios. (Foto: composición Infobae)

Cuevana 3, desde su creación, ha operado al margen de la legalidad en cuanto a derechos de autor se refiere. La plataforma, al ofrecer películas y series sin poseer las licencias necesarias, y de forma gratuita, ha estado en el centro de numerosas acciones legales.

Asimismo, la plataforma ha enfrentado múltiples intentos de ser desmantelada, pero logra resurgir bajo diferentes nombres y dominios en cada ocasión.

Las últimas versiones de Cuevana 3, incluso llegaron a ofrecer contenidos que aún no habían sido estrenados oficialmente, lo que agudizó las tensiones con los creadores y distribuidores de estos contenidos.

Quién creó Cuevana 3

Unas de las más perjudicadas son las plataformas streaming como Netflix y HBO, entre otras. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La génesis de esta plataforma data de 2011 en Argentina, concebida por un grupo de estudiantes universitarios. La plataforma se ha financiado en gran medida por publicidad en su sitio, a pesar de las numerosas controversias legales en torno a la propiedad intelectual de los contenidos que alberga.

Aunque en sus inicios su propuesta no se centraba en la distribución de contenido comercial, con el tiempo su catálogo creció para incluir producciones exclusivas de servicios de streaming de suscripción paga, tales como Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, y HBO Max.

Qué implicaciones tiene la caída de Cuevana 3

Varios memes surgieron de la caída de la plataforma en redes sociales. (Foto: X/Twitter)

El reciente fallo técnico que experimentó Cuevana 3 generó un amplio espectro de reacciones entre los usuarios de internet. Algunos expresaron su frustración ante no poder acceder a sus series y películas preferidas, mientras que otros optaron por tomar la situación con humor, creando y compartiendo memes que satirizaban el incidente.

Este episodio pone de relieve la tensa relación entre los consumidores de contenido digital y las leyes de propiedad intelectual, así como la lucha constante de la industria del entretenimiento para proteger sus obras en el digital y globalizado escenario actual.

Cuál es el problema con los derechos de autor

Cada una de estas películas está registrada por derechos de autor y difusión por lo que Cuevana ataca estos intereses. (Imagen ilustrativa Infobae)

La caída de Cuevana 3 evidenció la dificultad de gestionar y regular los derechos de autor en el internet, donde la capacidad de duplicar y distribuir contenido es prácticamente ilimitada.

También, destaca la pugna en curso entre las plataformas de streaming ilegales y los productores de contenido original, que buscan salvaguardar sus inversiones y derechos.

A pesar de los esfuerzos por controlar la distribución no autorizada de películas y series, servicios como Cuevana 3 demuestran la complejidad y los desafíos que enfrenta la industria, en un tiempo donde el acceso al contenido digital es una demanda creciente por parte de la audiencia global.

Qué pasará con el futuro de Cuevana

Mientras tanto, el debate sobre el equilibrio entre el acceso libre al conocimiento y entretenimiento y la protección de los derechos de autor continúa.

Incidentes como este no solo enfatizan las lagunas existentes en la legislación sobre derechos de autor en el ámbito digital, sino además, inician conversaciones importantes sobre cómo debería ser el futuro de la distribución de contenido en la era de internet, marcando un precedente en la narrativa sobre la libertad en la web y los derechos de los creadores.