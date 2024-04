Qué es el ‘club de las tres comas’ al que pertenecen magnates de la talla de Bill Gates

Elon Musk, Mark Zuckerberg y Bill Gates son los magnates de la tecnología más poderosos del mundo. (@elonmusk, @Zuck, @BillGates)

El número de billonarios en todo el mundo ha alcanzado cifras récord, con al menos de 3,000 individuos ostentando fortunas superiores al billón de dólares, según Forbes.

Este selecto grupo, que ha sido denominado como el ‘club de las tres comas’, incluye nombres de grandes de la industria tecnológica como lo son Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates y Mark Zuckerberg.

La edad promedio de estos magnates se ubica entre los 50 y los 70 años y lo cierto es que no todos lograron entrar al selecto club a la misma velocidad.

El número de billonarios a nivel mundial ha alcanzado un récord histórico, superando la cifra de los 3,000 individuos con fortunas que rebasan el billón de dólares, y muchos de ellos son de la industria tecnológica. (EFE/EPA/Erik S. Lesser)

Un ejemplo está en el contraste que existe entre Sheldon Adelson y Mark Zuckerberg, el primero es el jefe de Las Vegas Sands, uno de los operadores de casinos más grandes del mundo, mientras que el segundo fundó y dirige una de las compañías tecnológicas más valiosas.

Y mientras que Adelson tardó 41 años en convertirse en multimillonario, ya que su primer millón lo cosechó a los 27, en tanto, el CEO de Meta logró entrar al club tan solo un año después de haberse hecho millonario.

Por qué se llama ‘club de las tres comas’

Bill Gates es un multimillonario que se destaca por su fuerte influencia en la industria de la tecnología, debido a sus acertadas predicciones. (REUTERS/Denis Balibouse)

Se trata de un término acuñado por el Silicon Valley Dictionary para describir a aquellos cuya riqueza sobrepasa los mil millones de dólares.

De hecho, las ‘tres comas’ pretenden simbolizar a las mismas tres que están presentes dentro del billón en su forma de número, que es 1.000.000.000.

Para este caso, los empresarios ligados a empresas tecnológicas lograron ascender y llegar más rápidamente a esta cifra que los que se dedicaron a otros rubros.

Qué caracteriza a estos multimillonarios

Jeff Bezos también se encuentra en el selecto 'club de las tres comas'. (REUTERS/Isaiah J. Downing)

La psicóloga Sol Buscio destaca que las personalidades de estos exitosos empresarios están marcadas por una capacidad para enfrentar adversidades sin dejarse abrumar por el miedo.

Para la experta el éxito se vincula estrechamente con la confianza, autoestima y experiencias, especialmente durante la niñez. Aunque reconoce que las personas que no han experimentado traumas o situaciones negativas en sus primeros años tienen ventajas al emprender desafíos.

“Para alcanzar niveles como los de Bill Gates o Bernard Arnault (grupo de artículos de lujo LVMH), se requiere de un proceso de disciplina, constancia y seguridad en uno mismo”, concluyó Buscio.

No obstante, ser billonario no es sinónimo de felicidad plena y la búsqueda de la riqueza económica puede implicar sacrificios personales y distanciamiento de círculos íntimos. E incluso se subraya que el éxito real no radica en la acumulación de dinero, sino en la satisfacción que proviene del esfuerzo, la pasión y la dedicación a diario.

Claves para alcanzar el éxito

Elon Musk es el líder tecnológico con la mayor fortuna en todo el mundo. (EFE/EPA/ZBIGNIEW MEISSNER)

Entre las claves para alcanzar el éxito profesional, se sugiere:

Capacitarse constantemente: La educación y el aprendizaje son pilares clave en las estructuras de los emprendedores porque están “todo el tiempo moviéndose por diferentes áreas”.

Priorizar el autocuidado: Un emprendedor puede sentir que no le dan las horas del día para lo que tiene que hacer, especialmente al iniciar un proyecto. Es por esta razón que se van cancelando citas con seres queridos, vacaciones o momentos de descanso. La clave es encontrar un equilibrio.

Reconocer la existencia de factores externos e internos: Es fundamental poder gestionar los escenarios posibles que la mente crea y trabajar constantemente en la madurez emocional y el autoconocimiento. Esto implica un amplio rango de factores que van desde lo político a lo económico e incluso, cuestiones más personales como la ansiedad y la capacidad de gestión sobre uno mismo.

Tener buenas relaciones: La habilidad de elegir con qué personas se desea relacionar es clave porque muchas veces ayudan a aprender y a mejorar como individuo. Somos seres sociales, por lo que los comentarios, el estilo de vida y las aspiraciones del entorno, pueden sumar o restar.

Cuáles son los filántropos más destacados en Estados Unidos

Warren Buffett lidera importantes iniciativas de filantropía. (REUTERS/Rick Wilking)

Por otro lado, Forbes destaca a los 25 filántropos más significativos de esta nación norteamericana, quienes han donado miles de millones a causas diversas, desde investigación médica hasta sostenibilidad ambiental.

El banquero Warren Buffett encabeza la lista de donantes, habiendo contribuido con 56.700 millones de dólares a lo largo de su vida y tiene como misión asegurarse de no dejar una fortuna a sus herederos.

Mientras que para este año, la Fundación Bill y Melinda Gates se ha comprometido a donar 8.600 millones de dólares para ayudar a satisfacer las crecientes necesidades de recursos y a financiar formas innovadoras de salvar y mejorar vidas