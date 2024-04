‘TopSpin 2K25′ y‘SaGa Emerald Beyond’, cuáles fueron los lanzamientos de videojuegos más destacados de la semana

‘Eiyuuden Chronicle: Hundred Heroes’ , es un RPG que llegó para Xbox One, Xbox Series, Switch, PS4, PS5 y PC

A su lado, ‘Tales of Kenzera: ZAU’ promete aportar calidad y diversidad al catálogo de juegos disponibles para estas plataformas, mientras que ‘Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants’ busca capturar la esencia de la nostalgia arcade.