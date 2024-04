Cuál es el mejor personaje de videojuegos, según la inteligencia artificial

Link (The Legend of Zelda): Otro personaje creado por Shigeru Miyamoto, Link es el héroe de la serie The Legend of Zelda. Desde su primer juego en 1986, se ha embarcado en múltiples aventuras a través de Hyrule para salvar a la Princesa Zelda y luchar contra el malvado Ganon, ganándose el corazón de los jugadores con cada título.