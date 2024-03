Glosario de tecnología: qué significa Nanotecnología

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar labores sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué es Nanotecnología

La nanotecnología es la ciencia que estudia el desarrollo de la materia a escala nanométrica.

Su nombre viene del prefijo “nano” el cual es de origen griego νάνος que significa “enano” y se refiere a unidades de longitud muy diminutas. Su tamaño corresponde a una mil millonésima parte de un metro y se define como nanómetro.

De igual forma, la nanotecnología se encarga de manipular nanomateriales con la finalidad de fabricar productos a microescala, creando soluciones mediante el manejo de los átomos y las moléculas.

Por lo tanto, la nanotecnología es un área que se sigue estudiando continuamente, aplicando diversos conceptos y conocimientos que pueden ser aplicados en una gran variedad de ciencias como la química orgánica, la biología molecular y la mecánica cuántica.

Historia de la nanotecnología

La nanotecnología tiene su origen en la década de los años 1950, cuando se comenzó a hablar de la posibilidad de manipular la materia a escalas atómicas y moleculares.

Concretamente, el gran pionero de la nanotecnología fue el físico Richard Feynman, quien mediante un congreso realizado en el año 1959 por la sociedad americana de Física en Caltech (Instituto de Tecnología de California) habló sobre un proceso que podría manipular los átomos y las moléculas de manera individual. Para ello, sugirió el uso de instrumentos de precisión para diseñar y crear sistemas a nanoescala.

Sin embargo, fue en la década de los años 1980 cuando se produjeron los primeros avances significativos en esta área, gracias al desarrollo de nuevas técnicas de microscopía electrónica.

Así, en el año 1981 el ingeniero Eric Drexler tomó de inspiración el discurso de Feynman para publicar un artículo donde habló un poco más sobre esta propuesta. De hecho, Drexler fue el primero en mencionar el concepto de “nanotecnología” por medio de su libro “Motores de la creación: la próxima era de la Nanotecnología”.

A partir de la década de los años 1990, la nanotecnología comenzó a experimentar un verdadero boom, impulsada en buena medida por el avance de la informática y la biotecnología.

Hoy en día, la nanotecnología es una de las áreas de investigación científica con mayor potencial de futuro, ya que tiene el poder de transformar muchos de los sectores de la economía.

Tipos de nanotecnología

Existen diferentes tipos de nanotecnología, cada una con sus propias características.

Nanotecnología de punta . Se dedica a la investigación y desarrollo de nuevos materiales y productos a escala nanométrica. Se trata de una nanotecnología avanzada, que tiene como objetivo mejorar y optimizar las propiedades de los materiales a niveles atómicos y moleculares.

. Se dedica a la investigación y desarrollo de nuevos materiales y productos a escala nanométrica. Se trata de una nanotecnología avanzada, que tiene como objetivo mejorar y optimizar las propiedades de los materiales a niveles atómicos y moleculares. Nanotecnología industrial . Se utiliza para la fabricación de productos a escala nanométrica. Tiene como objetivo mejorar y optimizar las propiedades de los materiales a niveles atómicos y moleculares.

. Se utiliza para la fabricación de productos a escala nanométrica. Tiene como objetivo mejorar y optimizar las propiedades de los materiales a niveles atómicos y moleculares. Nanotecnología biomédica . Es utilizada para el tratamiento y la prevención de enfermedades a escala nanométrica. Su objetivo mejorar y optimizar las propiedades de los materiales a niveles atómicos y moleculares.

. Es utilizada para el tratamiento y la prevención de enfermedades a escala nanométrica. Su objetivo mejorar y optimizar las propiedades de los materiales a niveles atómicos y moleculares. Nanotecnología ambiental . Intenta mejorar los aspectos relacionados con el tratamiento y la prevención de problemas medioambientales a escala nanométrica. Persigue el objetivo de optimizar las propiedades de los materiales a niveles atómicos y moleculares.

Aplicaciones de la nanotecnología

Actualmente la nanotecnología se aplica en diversas áreas, siendo la medicina el principal campo donde se han realizado estudios e inversiones. Entre las diversas aplicaciones que existen podemos mencionar:

Textil. Actualmente se usa para la creación de tejidos inteligentes que tengan la capacidad de limpiarse de forma automática y poseer nanochips que les permitan cambiar el color y la temperatura.

Actualmente se usa para la creación de tejidos inteligentes que tengan la capacidad de limpiarse de forma automática y poseer nanochips que les permitan cambiar el color y la temperatura. Cosmética. Se ha implementado para las cremas anti-arrugas y los protectores solares, los cuales son creados por medio de nanopartículas.

Se ha implementado para las cremas anti-arrugas y los protectores solares, los cuales son creados por medio de nanopartículas. Agricultura. Con el uso de esta ciencia se han podido diseñar mejores productos para la mejora de los suelos. Entre estos productos podemos encontrar los plaguicidas, herbicidas y fertilizantes.

Con el uso de esta ciencia se han podido diseñar mejores productos para la mejora de los suelos. Entre estos productos podemos encontrar los plaguicidas, herbicidas y fertilizantes. Ganadería. Con la nanotecnología podemos detectar enfermedades en los seres vivos a tiempo. Por lo tanto, se ha implementado en la ganadería para conocer si el animal posee sustancias tóxicas perjudiciales para el ser humano.

Con la nanotecnología podemos detectar enfermedades en los seres vivos a tiempo. Por lo tanto, se ha implementado en la ganadería para conocer si el animal posee sustancias tóxicas perjudiciales para el ser humano. Alimentos. En esta parte se han creado los nanosensores y nanochips para analizar todo sobre cada alimento, teniendo como función actuar como los sentidos del olfato y del gusto. Además, también se usan para detectar el tiempo de vida en estos alimentos.

En esta parte se han creado los nanosensores y nanochips para analizar todo sobre cada alimento, teniendo como función actuar como los sentidos del olfato y del gusto. Además, también se usan para detectar el tiempo de vida en estos alimentos. Medicina. Como ya mencionamos, es el campo con el que se han realizado más investigaciones. En esta área se ha hecho uso de las nanopartículas para la creación de fármacos, detección de enfermedades y el desarrollo de tratamientos.

Beneficios

Hoy en día la nanotecnología puede ser aplicada en múltiples campos. Esto trae muchos beneficios tanto para el ser humano como para otros seres vivos y el medio ambiente que nos rodea. Entre estos beneficios podemos encontrar:

Mayor precisión a la hora de trabajar a niveles microscópicos.

Resultados a largo plazo.

Reducción de costes a futuro.

Innovación de forma constante.

Mejor manejo en cuanto a las dosis de fármacos.

Diagnósticos y tratamientos de mayor eficacia.

Desarrollo de materiales no contaminantes.

