Cinco diferencias entre Telegram y WhatsApp junto a otras apps de mensajería instantánea

Privacidad y seguridad : Telegram ofrece los “Chats Secretos”, que son conversaciones encriptadas de extremo a extremo que no se almacenan en los servidores de la empresa y tienen la opción de mensajes autodestructivos. Aunque WhatsApp también proporciona encriptación de extremo a extremo por defecto para todos los mensajes, no cuenta con una función equivalente a los chats secretos con autodestrucción de mensajes.

No se requiere el número del teléfono: A diferencia de WhatsApp, donde compartir el número de teléfono es un requisito, Telegram ofrece la posibilidad de comunicarse a través de un alias. Esta ventaja no solo proporciona un nivel de anonimato, sino que también protege la información personal sensible del usuario.