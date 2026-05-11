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La Unión Europea aprueba nuevas ayudas para trabajadores en riesgo inminente de ser despedidos

Bruselas amplía el fondo europeo de empleo para ofrecer formación, reciclaje profesional y apoyo anticipado antes de que los trabajadores reciban las cartas de despido

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Trabajadores portan pancartas con lemas 'No somos números', 'Ni un despido' y 'No al vaciado de plantilla' durante la manifestación de Ence en contra del ERE a 96 trabajadores, a 1 de febrero de 2026, en Navia, Asturias (España)
Trabajadores portan pancartas con lemas 'No somos números', 'Ni un despido' y 'No al vaciado de plantilla' durante la manifestación en Asturias. (Juan Vega / Europa Press)

La Unión Europea ha dado un paso más para reforzar la protección laboral en un contexto marcado por las reestructuraciones empresariales y la incertidumbre económica. Los Veintisiete aprobaron este lunes la reforma del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), una medida que permitirá extender las ayudas comunitarias no solo a quienes ya han sido despedidos, sino también a trabajadores que se encuentren en riesgo inminente de perder su empleo.

La reforma supone un cambio importante en el funcionamiento de este instrumento europeo, creado para ayudar a los trabajadores afectados por grandes transformaciones económicas derivadas de la globalización, la automatización o las crisis sectoriales. Hasta ahora, las ayudas estaban reservadas principalmente a personas que ya habían perdido su puesto de trabajo tras procesos de despidos colectivos o cierres empresariales.

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Con las nuevas reglas, Bruselas pretende anticiparse a las consecuencias de las reestructuraciones y ofrecer apoyo antes de que se produzcan nuevas oleadas de despidos. El objetivo es que los empleados puedan prepararse con mayor antelación y aumentar sus opciones de recolocación en el mercado laboral.

Formación y reciclaje antes del despido

La nueva normativa entrará en vigor una vez sea publicada en los próximos días en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). Su aplicación se extenderá hasta finales de 2027, fecha en la que expiran los actuales programas del FEAG.

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Desde la UE destacan que muchas reestructuraciones empresariales se producen de forma progresiva y por fases, por lo que consideran clave intervenir antes de que los trabajadores queden definitivamente fuera del mercado laboral. De esta forma, los empleados afectados podrán acceder a programas de formación y orientación incluso antes de recibir una carta de despido.

El Supremo pone límite a los despidos disciplinarios: no pueden realizarse sin que el trabajador tenga la posibilidad de defenderse.

Entre las medidas financiadas por el FEAG se incluyen programas de reciclaje profesional, perfeccionamiento de competencias, certificación de capacidades, orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo. Bruselas considera que estas herramientas pueden facilitar la transición hacia nuevos sectores o puestos de trabajo con mayor demanda.

Además, el fondo podrá servir para impulsar políticas activas de empleo dirigidas a sectores especialmente afectados por la transformación digital, la transición ecológica o los cambios derivados de la competencia internacional.

La UE busca evitar el impacto de las grandes reestructuraciones

La decisión llega en un momento en el que numerosas empresas europeas están afrontando ajustes internos vinculados al aumento de costes, la digitalización o los cambios en los hábitos de consumo. Sectores como la industria, la automoción o algunas ramas tecnológicas han protagonizado en los últimos meses anuncios de recortes de plantilla y reorganizaciones.

Con esta reforma, la Comisión Europea quiere reducir el impacto social de estos procesos y evitar que miles de trabajadores queden desprotegidos tras una reestructuración. La idea es actuar de manera preventiva y no únicamente reactiva, algo que supone uno de los principales cambios de filosofía del FEAG desde su creación.

Las instituciones europeas consideran que anticiparse puede ser determinante para mejorar la empleabilidad de los afectados. En muchos casos, acceder a cursos especializados o adquirir nuevas competencias digitales puede marcar la diferencia entre encontrar rápidamente un nuevo empleo o permanecer largos periodos en paro.

Ayudas europeas hasta 2027

El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización lleva años funcionando como una herramienta de emergencia para apoyar a trabajadores afectados por cambios económicos bruscos. Sin embargo, la nueva reforma amplía considerablemente su alcance y refuerza su papel como mecanismo de prevención frente a futuras crisis laborales.

Las nuevas ayudas estarán disponibles hasta 2027 y podrían beneficiar a miles de trabajadores en toda Europa que, aunque todavía mantienen su empleo, afrontan un escenario de despido inminente debido a procesos de ajuste empresarial.

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