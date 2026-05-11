El PP pide la dimisión de Pilar Alegría por haber negado la supuesta orgía de Ábalos en el Parador de Teruel: “Nos ha mentido a todos los aragoneses”

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha pedido este lunes a la secretaria general regional del PSOE, Pilar Alegría, que dimita de todos sus cargos: "Nos ha mentido a todos los aragoneses" (Europa Press)

Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón y líder del PP autonómico, ha reclamado este lunes la dimisión inmediata de la secretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría, tras la información publicada por el diario El Español sobre una supuesta fiesta con prostitutas organizada en septiembre de 2020 en el Parador de Teruel durante una visita oficial del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. La dirigente socialista, que en aquel momento ocupaba el cargo de delegada del Gobierno en Aragón y también se alojó esa noche en el establecimiento hotelero, ha negado reiteradamente haber tenido conocimiento de los hechos.

Las declaraciones de Azcón se han producido en Zaragoza, durante el acto de colocación de la primera piedra de una promoción de 640 viviendas en el barrio de Miralbueno. Allí, el presidente aragonés ha acusado a Alegría de haber “mentido a todos los aragoneses” y ha recordado sus comparecencias públicas y parlamentarias en relación con el conocido como ‘caso Koldo’.

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Según la información publicada por El Español, el entonces asesor ministerial Koldo García habría organizado la llegada de varias mujeres desde Andalucía al Parador de Teruel, donde Ábalos y parte de su equipo pasaron la noche tras unos actos oficiales celebrados en la ciudad. El digital sostiene además que algunas de las personas que coincidieron aquella noche en el establecimiento ocuparon posteriormente puestos de mayor relevancia política e institucional.

Azcón vincula la polémica con las declaraciones previas de Alegría

Azcón ha centrado buena parte de sus críticas en las explicaciones ofrecidas hasta ahora por Pilar Alegría. El dirigente popular ha asegurado recordar “perfectamente” cómo la exministra y actual líder socialista en Aragón negó “en múltiples ocasiones” que se produjera ninguna fiesta en el Parador y defendió que “nada podía saber de lo que no se había producido”.

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El presidente autonómico ha insistido en que Alegría era entonces la máxima representante del Gobierno central en Aragón y que de ella dependía la Policía Nacional en la comunidad autónoma. “No se enteró de una orgía con prostitutas que un ministro del Gobierno de España montó en el Parador de Teruel, pero hoy no existen dudas de que aquella orgía existió”, ha afirmado.

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la líder del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, en el acto de la mañana después de la noche en el Parador de Teruel en septiembre de 2020. (PSOE de Aragón)

“Cuando todos estábamos con mascarillas, cuando todos salíamos de haber estado encerrados en nuestras casas, no solamente incumplía las normas sanitarias, sino que además pagaba con dinero público los viajes de prostitutas para montar orgías con ellas”, ha insistido.

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El líder del Ejecutivo aragonés ha hecho referencia además a las manifestaciones realizadas por Alegría en la comisión de investigación del Senado sobre el ‘caso Koldo’. Según Azcón, la entonces compareciente aseguró que, si se demostraba que había mentido respecto a lo ocurrido en Teruel, asumiría responsabilidades políticas. “Hoy toca que haga lo que dijo que iba a hacer: dimitir de todos sus cargos”, ha reiterado.

Las preguntas sobre la actuación policial

El presidente de Aragón también ha planteado dudas sobre la posible intervención de la Policía Nacional aquella noche y sobre una eventual ocultación posterior de información relacionada con los hechos. Azcón ha preguntado públicamente “qué gestiones se hicieron con la Policía Nacional para borrar huellas” y si “una unidad policial se personó o no en el Parador de Teruel”. Según ha señalado, “alguien ha borrado el registro” de esa hipotética actuación policial.

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Las acusaciones del dirigente popular se producen después de que El Español publicara que Koldo García se puso al día siguiente en contacto con Jesús Ramírez, considerado mano derecha del entonces director general de la Policía Nacional, para tratar de solucionar un “problema”. El contenido exacto de esas gestiones no ha sido detallado públicamente.

Hasta ahora, Pilar Alegría ha mantenido que nunca tuvo conocimiento de ninguna fiesta ni de incidentes relacionados con la estancia de Ábalos en Teruel. La dirigente socialista reconoció haber dormido aquella noche en el Parador junto a otros integrantes de la delegación oficial y explicó que se reservaron varias habitaciones debido a la cercanía horaria entre dos actos institucionales celebrados en la ciudad. “Si hubiera habido el más mínimo parte de la Policía Nacional, la primera que se habría enterado es la que les está hablando”, afirmó Alegría en anteriores declaraciones públicas sobre este asunto.

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La polémica ha reactivado además el foco sobre las personas presentes en aquella visita institucional. Entre ellas se encontraba Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif y posteriormente nombrada secretaria de Estado de Transportes tras la salida de Ábalos del Gobierno. También estuvieron presentes varios colaboradores próximos al exministro, como Alfredo Rodríguez, entonces jefe de prensa, y miembros del equipo de seguridad y protocolo ministerial.

La exclusiva de El Español menciona igualmente a Ricardo Mar, exjefe de gabinete de Ábalos y actual secretario general de Paradores, así como a Óscar López, que en aquel momento presidía la red pública hotelera y que más tarde se convirtió en jefe de gabinete de Pedro Sánchez y posteriormente en ministro de Transformación Digital. López negó en una comparecencia en el Senado haber tenido conocimiento de ninguna fiesta vinculada al entonces ministro y aseguró que la presidencia de Paradores no recibe información sobre la identidad de los huéspedes alojados en sus establecimientos.

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El PP nacional respalda la petición de dimisión

La dirección nacional del Partido Popular ha respaldado horas después las palabras de Azcón. El portavoz del partido y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ha asegurado que la formación se suma a la petición de dimisión de Pilar Alegría.

En una rueda de prensa celebrada tras la reunión del comité de dirección presidido por Alberto Núñez Feijóo, Sémper ha sostenido que el PP lleva tiempo pronunciándose sobre este asunto y ha afirmado que no rebajará “el nivel de exigencia” respecto a la dirigente socialista.

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El Parador de Teruel, en Aragón (Paradores).

El portavoz popular ha señalado que los acontecimientos relacionados con el entorno de Ábalos “se suceden de tal manera que algunos de ellos se repiten” y ha criticado que la política nacional permanezca “sujeta permanentemente a los escándalos que provoca este Gobierno”.

Mientras tanto, desde el PSOE y el entorno de Pilar Alegría se mantiene la versión ofrecida hasta ahora: la dirigente socialista no tuvo conocimiento de ninguna fiesta ni de incidentes ocurridos en el Parador de Teruel durante aquella noche de septiembre de 2020.

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