Nico Williams podrá jugar el Mundial después de dar un buen susto: se descarta una lesión grave en el isquio

Nico Williams celebra su gol en la final de la Euro 2024 ante Inglaterra. (AP Foto/Matthias Schrader)

Nico Williams volvía a ser feliz. El futbolista internacional se ha perdido buena parte de la temporada aquejado de una pubalgia, pero había regresado a los terrenos de juego y estaba recuperando su nivel. Eran buenas noticias para el Athletic, pero sobre todo para la Selección. Este domingo, en San Mamés, frente al Valencia, volvió a romperse. Corría el minuto 35 cuando el pequeño de los Williams se echó al suelo, lamentándose. “No puede ser, no puede ser...”, repetía mientras entraba la asistencia médica. Eran malas noticias para el Athletic, pero sobre todo para la Selección, a un mes para que comience el Mundial.

Iñaki Williams, su hermano, apenas podía transmitir las sensaciones, no muy positivas: “Está bastante cojo, me ha dicho que nunca ha sentido ese dolor en los isquios”. Tocaba esperar a una resonancia este lunes, con Luis de la Fuente muy atento. El resultado: descartada una lesión grave en el isquio, solo estará de baja tres semanas por lo que podrá jugar el Mundial. El seleccionador anunciará la lista de convocados en apenas unos días, ya acostumbrado a los sustos. Hace un par de semanas fue Lamine Yamal quien tuvo que abandonar el campo y someterse a pruebas: lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Llegará al torneo.

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Nico Williams y Lamine Yamal celebran la Eurocopa 2024. (Reuters/Kai Pfaffenbach)

Problemas también en el centro del campo

Lamine y Nico fueron dos de las mayores estrellas de la Eurocopa de 2024 que ganó España. Las dos balas de De la Fuente por las bandas, ensanchando el ataque, haciéndolo vertiginoso. Solo dos años después, el riojano ve cómo la lista no solo debe contener titulares, sino también alternativas. El problema es que también estas se encuentran entre algodones, caso de Víctor Muñoz, la revelación de Osasuna, salido del Real Madrid. Pero no son los extremos el único quebradero de cabeza del seleccionador, con especial atención al centro del campo y dudas razonables en la composición de la defensa.

Fabián Ruiz ya está recuperado y aporta minutos de calidad al PSG, pero otros dos pilares del combinado nacional siguen sin estar. Rodrigo Hernández no tiene continuidad en el Manchester City y meses después de su regreso tras la grave lesión está lejos del nivel que le hizo merecedor del Balón de Oro. Mikel Merino está por volver, pero no hay noticias de una fecha. El Arsenal acaricia la Premier y la Champions y Merino lo está viendo por televisión. Su compañero Martín Zubimendi no arrastra lesión, pero Mikel Arteta le está dejando en el banquillo. El único español indiscutible en los gunners es David Raya.

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Nico e Iñaki Williams, en un calentamiento del Athletic.

La temporada más extraña de Nico

En defensa, la enfermería está vacía, salvo por Dani Carvajal, pero el capitán del Real Madrid, sin minutos, difícilmente iba a ser convocado. En esta línea, De la Fuente tendrá que descartar, teniendo a gran nivel a Marc Pubill (Atlético de Madrid) o Eric García (Barcelona), pero sus habituales son Aymeric Laporte (Athletic), Robin Le Normand (Atlético) y Dean Huijsen (Real Madrid), además de Pau Cubarsí (Barcelona). También está Cristhian Mosquera (Arsenal). Faltan las bandas, para Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Pedro Porro (Tottenham) y Marcos Llorente (Atlético).

Hoy la noticia es Nico, quien fue noticia todo el pasado verano por lo que parecía su marcha al Barcelona de Hansi Flick. Recibió duras críticas, hasta pintadas en contra de parte de aficionados. Pero no solo no se marchó sino que anunció su renovación por el Athletic, en lo que se prometía una temporada apasionante del club, que además de Liga y Copa disputaba Champions. El año no ha sido bueno -Ernesto Valverde no sigue, Edin Terzic será el nuevo entrenador-, pese a lo que el equipo puede acabar en Europa. El objetivo tendrá que intentarse sin el pequeño de los Williams, que será pieza fundamental en el proyecto de Terzic.

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