Estéreo Picnic 2024: Cómo vincular Spotify a mi Smart TV para escuchar los artistas del festival

En un smart TV a veces es más sencillo solamente vincular la app móvil para controlar y elegir que escuchar desde el teléfono. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los smart TV incorporan un gran número de herramientas para facilitar la conexión de diversos dispositivos como pueden ser celulares o bocinas. Y aunque la gran mayoría de estos televisores pueden utilizar aplicaciones de streaming musical, lo cierto es que a veces es mucho más sencillo solamente vincular la app móvil para controlar y elegir que escuchar desde el teléfono, tal y como lo permite Spotify.

Administrar lo que se reproduce en el televisor desde la comodidad del móvil, es de mucha utilidad para hacer búsquedas mucho más rápidas y sin interrumpir lo que aparece en el TV. Algo ideal para aquellos usuarios que desean disfrutar de los artistas que harán parte del Festival Estéreo Picnic, haciendo la selección de canciones y autores en tiempo real.

Recordemos que son bastantes los nombres de los artistas y bandas de talla internacional que se tomarán los escenarios del parque Simón Bolívar, como es el caso de Kings of Leon, Thirty Seconds to Mars, Blink 182, SZA, James Blake, Sam Smith, Arcade Fire, Placebo y The Blessed Madonna.

Cómo utilizar Spotify Connect

Spotify Connect se ha consolidado como una herramienta esencial para los amantes de la música, permitiéndoles controlar la reproducción de su contenido favorito en diferentes dispositivos a través de una conexión a la misma red wifi. (Fabian Sommer/dpa)

Esta es una opción que permite usar un celular para controlar la reproducción en otro dispositivo a la distancia, aunque requiere que todos estén conectados a la misma red wifi. Y para utilizarla se debe:

Abrir Spotify y reproducir un contenido .

Presionar el botón con un ícono de una pantalla detrás de una bocina que se localiza en parte inferior de la pantalla.

Elegir el dispositivo desde el que se quiere escuchar contenido, en este caso el smart TV.

Una vez establecida la conexión, se debe mantener la actividad de reproducción, ya que la inactividad por más de diez minutos podría requerir una nueva conexión.

Administrar lo que se reproduce en el televisor desde la comodidad del móvil, es de mucha utilidad para aquellos usuarios que desean disfrutar de los artistas que harán parte del Festival Estéreo Picnic. (Colprensa)

Se debe destacar que algunos usuarios pueden enfrentarse a desafíos al tratar de visualizar sus dispositivos en la aplicación de Spotify. Si ocurre que dispositivos con el mismo nombre aparecen listados, se aconseja intentar la conexión de manera individual.

Además, es crucial asegurar que el dispositivo móvil o el reproductor web permitan la visibilidad de dispositivos en diferentes redes wifi, ajustando las configuraciones de visualización locales o aprovechando las capacidades de Google Cast, respectivamente. Para usuarios de iPhone, se debe garantizar el acceso de la red local a Spotify en la configuración del dispositivo.

En el caso de experimentar problemas como la no detección de dispositivos, se sugieren varios pasos para solucionar el inconveniente. Esto incluye reiniciar tanto Spotify como los dispositivos involucrados, asegurarse de que todas las aplicaciones y sistemas operativos estén actualizados, y establecer la conexión a la misma red wifi. Para dispositivos específicos, como Android TV, es necesario permitir que Spotify se ejecute sobre otras aplicaciones.

Finalmente, si persisten los problemas y ningún dispositivo es reconocido, podría deberse a una sesión abierta en otra ubicación. Para solucionarlo, se recomienda cerrar sesión de todo dispositivo sospechoso y, como medida de seguridad, considerar el cambio de contraseña.

Cómo utilizar AirPlay en un iPhone para transmitir audio

Pasos para activar la función AirPlay. (Apple)

Es posible trasmitir música, podcasts y otro tipo de audio a una smart TV compatible con la función AirPlay, incorporada en los dispositivos desarrollados por la Apple, como es el caso del iPhone. Y para activarla es necesario:

Asegurarse de que el iPhone y el TV estén conectados a la misma red .

Reproducir música en dispositivo y luego abrir el Centro de control .

En el iPhone X o modelos posteriores, o en el iPad, solo se requiere deslizar el dedo hacia abaj o desde la esquina superior derecha de la pantalla.

En iPhone 8 o modelos anteriores, o iOS 11 o modelos anteriores, deslizar el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

Posteriormente, tocar el ícono de AirPlay que se identifica por un triángulo bajo unas señales y se encuentra en el grupo de controles de la esquina superior derecha de la pantalla.

Tocar el TV en el que se desea que se reproduzca el audio actual.

También es posible usar AirPlay para transmitir audio desde una app que se esté usando en tu dispositivo. Simplemente, se abre la app y se pulsa la opción AirPlay.