Descargar Truecaller no es necesario para evitar llamadas spam, este es el truco de Google

No es necesario instalar aplicaciones externas al teléfono móvil para identificar llamadas spam, dado que la aplicación de teléfono incluida en dispositivos Android, desarrollada por Google, ya proporciona soluciones efectivas para este propósito.

Con funciones avanzadas, esta aplicación de Google permite reconocer automáticamente llamadas no deseadas, filtrándolas de manera eficiente.

Así, los usuarios de smartphones Android tienen al alcance una herramienta poderosa que evita la molestia de recibir este tipo de comunicaciones, mejorando la gestión de sus llamadas y asegurando una experiencia más agradable y segura, todo sin necesidad de recursos adicionales.

Cuál es el truco de Google

Al realizar o recibir llamadas con el identificador de llamadas y la protección contra spam de Google, se puede acceder a información sobre los emisores o empresas que no figuran en los contactos, o recibir advertencias acerca de posibles llamadas consideradas spam.

Para habilitar esta función, basta con seguir lo siguientes pasos:

Ir a la aplicación de teléfono de Google. Pulsar los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha. Ir a ‘Configuración’ y luego a ‘Identificador de llamada y spam’. Activar ‘Ver ID de emisor y spam’ y ‘Filtrar llamadas de spam’.

Un último paso opcional: para bloquear las llamadas de spam en el teléfono, se puede activar la opción ‘Filtrar llamadas de spam’. Si bien no se recibe las llamadas perdidas ni las notificaciones de buzón de voz, las llamadas filtradas aparecen en el historial de llamadas y puedes revisar el buzón de voz.

El identificador de llamada de Google permite ver nombres de empresas y servicios mediante una ficha de Google Mi Negocio. También busca coincidencias en el directorio que muestran la información del emisor para las cuentas de trabajo o de instituciones educativas. El identificador de llamada puede mostrar una categoría de empresa.

Compartir información sobre números sospechosos

Ahora también se puede compartir información sobre las empresas contactadas a través de llamada. Esa información podría tener las siguientes características:

Incluir el nombre o la categoría de una empresa.

Mostrarse en llamadas entrantes.

Ayudar a otras personas a obtener más información sobre las llamadas de la empresa, organización o institución educativa.

Así se puedes verifica o sugerir un nuevo identificador de llamadas:

En el dispositivo, abrir la app de teléfono . En la parte inferior, presionar ‘Recientes’ . Presionar ‘¿Era una empresa?’ o ‘Comentarios de ID de llamada’ y seguir las instrucciones. Presionar ‘Enviar’.

Si el usuario verificó que el número de teléfono no pertenece a una empresa, no se enviará la información a Google. La información enviada no revelará información personal.

Para cambiar la selección después de enviar comentarios, se deben considerar los siguientes estos pasos:

En la pestaña ‘Recientes’, mantener presionada la llamada que se quiera usar. Hacer clic en ‘Enviar comentarios’.

Llamadas spam

El fraude telefónico se ha convertido en una estrategia cada vez más común entre los ciberdelincuentes, quienes buscan obtener acceso a las claves bancarias de las personas mediante engaños.

Esta técnica, denominada “vishing”, implica que los estafadores entran en contacto con sus potenciales víctimas fingiendo ser representantes de instituciones de confianza, tal como entidades bancarias.

A través de esta aproximación, argumentan la necesidad de verificar información de seguridad o de llevar a cabo una actualización de los datos de la cuenta para así persuadir a los individuos de revelar sus datos bancarios personales.

Frecuentemente, el delincuente puede inventar una situación de emergencia, como reportar una actividad sospechosa o fraudulenta en la cuenta del usuario, y a continuación, solicitar la contraseña o el número de tarjeta bajo la premisa de necesitar dicha información para solucionar el presunto problema.

Utilizando esta táctica, los ciberdelincuentes son capaces de ganarse la confianza de sus víctimas y consiguen acceso directo a las cuentas bancarias, lo que les permite cometer fraudes y robos de manera efectiva.

Esta forma de engaño destaca la importancia de estar alerta y cuestionar cualquier solicitud sospechosa de información personal o financiera por teléfono.