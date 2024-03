Android 15: todo lo que debes saber sobre la actualización de Google con mejor batería y apps

El nuevo sistema operativo agrega funciones que mejorarán el rendimiento de la batería. (Google)

El mundo tecnológico está a la expectativa ante los crecientes rumores sobre la próxima gran actualización del sistema operativo de Google, Android 15.

A medida que se acerca la fecha de lanzamiento, filtraciones y especulaciones comienzan a llenar el aire, prometiendo una serie de innovaciones que podrían transformar la experiencia de los usuarios de smartphones y dispositivos móviles que cuentan con este sistema.

Qué esperar de Android 15

Cabe mencionar que la versión 14 de Android aún está fresca en la memoria de los usuarios y desarrolladores pues su lanzamiento oficial fue en octubre del año pasado.

Ahora, a pocos meses de haber desplegado Android 14, los rumores y expectativas sobre Android 15 empiezan a tomar forma, anticipando lo que podría ser un salto aún mayor en la trayectoria de desarrollo de la plataforma.

Se espera que la nueva versión de Android llegue a finales de año. (Infobae)

Aunque en el ámbito tecnológico los rumores son frecuentes y abundan las especulaciones, se ha confirmado que Google ya está en pleno desarrollo de Android 15.

“Lanzamos la primera vista previa para desarrolladores de Android 15, que continúa nuestro trabajo para crear una plataforma que ayude a mejorar su productividad y al mismo tiempo le brinde nuevas capacidades para producir experiencias multimedia, minimizar el impacto de la batería, maximizar el rendimiento de las aplicaciones y proteger la privacidad y seguridad del usuario”, aseguró Dave Burke, vicepresidente de ingeniería de Android, mediante un comunicado.

Las nuevas funciones que traería Android 15

Hasta ahora, la primera versión preliminar para desarrolladores no muestra cambios significativos con respecto a Android 14. Sin embargo, se especula sobre la incorporación de las siguientes funcionalidades en Android 15:

Pixel 8 es el teléfono inteligente más reciente de Google. (Google Store)

Archivo de aplicaciones : Es una función destinada a ahorrar espacio en el dispositivo, permitiendo que las aplicaciones se archiven. Esto mantiene los datos intactos y las aplicaciones pueden ser reactivadas fácilmente al tocar sus iconos.

‘Modo simple’ : Se espera que Android 15 integre una interfaz de usuario simplificada y minimalista, enfocada en quienes prefieren tener acceso directo solo a las funciones más esenciales del teléfono.

Gestión avanzada de batería : Es probable que incluya características destinadas a brindar recomendaciones personalizadas para cuando la batería comience a mostrar signos de deterioro.

Widgets en pantalla de bloqueo: La incorporación de widgets directamente en la pantalla de bloqueo permitirá a los usuarios acceder a información o realizar consultas rápidas sin necesidad de desbloquear el teléfono.

Cuándo estará disponible Android 15

El celular de Google combina varias funciones con inteligencia artificial. (Google Store)

Si bien aún no se ha anunciado oficialmente una fecha de lanzamiento para Android 15, es altamente probable que las primeras versiones beta del sistema operativo aparezcan alrededor de abril o mayo. No obstante, se anticipa que la versión oficial no estará disponible hasta después de mediados de año.

Dispositivos compatibles

Respecto a los dispositivos que admitirán Android 15, Google ha asegurado que la serie Pixel, desde el modelo Pixel 6 en adelante, será compatible con esta nueva versión del sistema operativo.

Esto no indica que los Pixels sean los únicos teléfonos que recibirán Android 15, sino más bien que Google se enfoca primero en sus dispositivos propios para iniciar el desarrollo de la actualización.

Por ahora la lista es la siguiente:

Google Pixel 8 y Pixel 8 Pro

Google Pixel Fold

Google Pixel Tablet

Google Pixel 7a

Google Pixel 7 y 7 Pro

Google Pixel 6a

Google Pixel 6 y 6 Pro

Es importante mencionar que la próxima versión de Android se encuentra en una fase temprana de desarrollo. Como resultado, en esta etapa, la prioridad se la otorgarán a los desarrolladores de aplicaciones y software en general, además de los fabricantes de teléfonos, ya que actualmente Android 15 aún no cuenta con una versión estable de la cual los usuarios finales puedan beneficiarse plenamente.