Día del Hombre: estos son los mejores memes para dedicar

Memes de Homero Simpson y Goku entre los más usados en las redes sociales. (Foto: Composición y X)

El Día Internacional del Hombre, que se celebra cada 19 de marzo, ha cobrado importancia en los últimos años, como una fecha para reflexionar sobre temas serios como la salud masculina, la igualdad de género, y la contribución de los hombres a la sociedad, comunidad, familia, y crianza.

No obstante, también es un momento que se vive con humor a través de las redes sociales. Los usuarios han aprovechado esta jornada para crear y compartir memes que, con ingenio y sátira, hacen un comentario social o simplemente buscan generar una sonrisa.

Por esto, Infobae recopiló los mejores memes que se han compartido en las diversas redes sociales, que van desde la burla hasta de cierta manera una relación con ciertos gustos.

Memes de Dragon Ball y Los Simpson entre los más publicados

Dragon Ball ha atraído la atención de niños y adultos y sus memes traen la visión de papá y guerrero de Goku (Foto: tomado de X)

Uno es un ánime que sigue vigente y el otro es una serie de televisión que ha sido usada para crear la mayoría de memes que existen en la web, pero las dos son bastantes usadas durante esta conmemoración.

Por ejemplo, en los memes de Dragon Ball se ve a su protagonista Goku traspasando la cuarta pared al entablar una especie de conversación con quién visualiza, enfatizando: “Ser hombre significa no llorar al ver el último episodio de Dragon Ball y no llorar”.

Lo anterior hace alusión con sarcasmo a que una considerable cantidad de niños y jóvenes y ahora adultos fueron parte de ese momento y obviamente lloró y mostró emoción.

En cuanto al meme de los Simpson vemos a Lisa mostrándose cariñosa y dando un regalo (un beso) a su papá Homero quien se emociona pero luego hace un remate poco pertinente: “Pensé que era dinero”.

Los memes de Homero Simpson son muy pedidos en estas fechas especiales. (Tomado de X)

El sarcasmo está inmerso en muchos memes del Día del Hombre

Un hecho que pasa, es que muchos perfiles de las redes sociales hacen comparaciones con otras fechas especiales y cómo se celebran, sobre todo las relacionadas con el romance o la mujer. Un meme que resonó de forma importante fueron los símiles con el Día de la Mujer.

Otros, también hacen alusión a ciertos comentarios recurrentes que hacen las personas en estas fechas con sarcasmo y cierto toque irónico al referirse a este tema.

Memes como: “el Día del Hombre no existe”, “Para qué regalo si me tiene a mí”, o “Feliz Día del Hombre a los que lograron serlo, a los que no, esperen el Día del Niño”; están en auge en este día.

Los memes sarcástico sobre la veracidad de esta celebración también están virales. (Foto: Tomado de X)

Memes relacionados con frases de algunos hombres

Cada hombre o mujer, o mejor dicho persona, es un mundo pero todos en algún momento hacen cosas que dejan referentes a nivel social.

Por esto, hay memes que hacen alusión a comentarios que se suelen usar en ocasiones, pero que se deben tomar no como una ofensa, sino como algo más cómico.

Estos son algunos de los que recuerdan en redes sociales en esta fecha:

Memes haciendo alusión cómica a esta celebración o comparando con el Día de la Mujer. (Foto: tomado de Facebook)

Los memes sobre las relaciones de pareja entre hombres y mujeres también están muy replicadas en las redes. (Foto: tomado de Facebook)

¿Es un día que va más allá de los memes?

Este repaso por los memes más destacados del Día Internacional del Hombre no solo ofrece un vistazo a la creatividad y humor que caracteriza a las redes sociales, sino que también refleja la manera en que la sociedad está expandiendo y cuestionando las nociones tradicionales de género.

A través del humor, estos memes abren conversaciones importantes sobre igualdad, salud mental y la ruptura de estereotipos, mostrando que, incluso en la ligereza, hay espacio para el debate y la reflexión.

Como cualquier conmemoración el Día del Hombre trae consigo la necesidad de generar conciencia sobre los problemas que afectan a este sector junto con la necesidad de trabajar continuamente en crear la igualdad de oportunidades que se requiere.